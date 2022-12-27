«Работать не буду»: Долина впервые осталась без корпоративов на Новый год

Долина рассказала о фобии и проблемах со сном. Что тревожит королеву джаза, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина призналась, что панически боится высоты. После какого случая у звезды появилась аэрофобия и как она справляется со страхом во время авиаперелетов, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина пожаловалась на усталость. Она призналась, два последних года работала без отпуска. Певица много гастролировала, выступала на концертах, преподавала в вузе, принимала участие в различных шоу и была уже в паре шагов от запуска собственного джаз-клуба. Однако стройка затянулась.

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«[Клуб] строится. Возникло очень много проблем. Мы не можем получить мебель, которая нам нужна. Все стоит на таможне, а растаможить ничего мы не можем. Стройка — такое непредсказуемое совершенно дело», — поделилась заботами знаменитость.

Лариса Долина хоть и доверила строительство клуба профессионалам, в душе переживала за каждую мелочь. И сама не заметила, как ежедневные стрессы довели ее до переутомления. У певицы началась бессонница.

«Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты», — пояснила артистка.

Певица перепробовала все способы. На ночь она занавешивала окна плотными темными шторами, а также пила витамины, посещала массажиста, но ничто не помогало. В итоге артистка стала принимать лекарства.

«Предположим, важное мероприятие прошло, ты находишься в состоянии [усталости] и продумываешь, что недавно случилось. Начинаешь вспоминать какие-то моменты, заснуть категорически не можешь, поэтому прибегаешь к помощи снотворного», — честно поведала она.

Знаменитость недавно осознала, что ей срочно нужен отпуск, иначе у нее случится нервный срыв. Долина впервые отказалась от корпоративов в новогоднюю ночь и купила билеты на отдых в другую страну.

«Я работать не буду в этом году. Уеду куда-нибудь с семьей», — поделилась своими планами королева дзжаза.

Певица уже предвкушает как будет купаться в море, загорать и лакомиться местными деликатесами. Правда, Лариса Александровна призналась, что до ужаса боится летать.

«Я очень боюсь высоты. Для меня второй этаж — это уже нью-йоркский небоскреб», — заявила звезда.

Страх высоты перерос в фобию после того, как артистка пережила экстремальную ситуацию на борту самолета.

«Это случилось уже на посадке. К нам в турбину залетела ворона, и мы тормозили очень тяжело. В общем, это был такой случай. Он появился очень давно, вот сколько лет я летаю, столько и живу с этим [страхом]», — рассказала Долина.

Самолет успешно совершил аварийную посадку, но эта история оставила след в психике певицы. Лариса Александровна обратилась к психологу, но он не смог ей помочь. И тогда артистка придумала свою методику борьбы со стрессом.

«Я выпиваю снотворное и пытаюсь заснуть. Длительные перелеты — как-то так уже привычно, что кто-то из сидит рядом со мной. Я беру человека за руку, точнее цепляюсь в него ногтями, особенно на взлетах и на посадке. Причем на самом деле боюсь того, что бояться не нужно. Я боюсь турбулентности больше, нежели посадок и взлетов», — призналась артистка.

Долина надеется, что и на этот раз она проснется в аэропорту и наконец-то отдохнет.