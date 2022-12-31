Только трем знакам зодиака повезет: финансовый гороскоп на январь 2023

В начале нового 2023 года каждому знаку зодиака придется пересмотреть свое отношение к финансам. В январе нужно перестать тратить деньги на ненужные вещи. В этот период важно сосредоточиться на улучшении благосостояния семьи.

Ирина Павлюкова

Астролог

Как каждому знаку зодиака достичь материального благополучия, эксклюзивно Пятому каналу сообщила астролог Ирина Павлюкова.

Тенденции 2023 года в финансовой сфере для всех знаков зодиака

Покровителем 2023 года станет Черный Водяной Кролик. Однако в права, согласно китайскому гороскопу, пушистый зверек вступит только в феврале.

«Хочу напомнить, что 2023 ознаменован годом Кролика, но по китайскому календарю он наступит только 4 февраля и принесет нам новые энергии и изменения, в том числе и в финансовой сфере», — отметила астролог.

До наступления этого времени в первый месяц 2023-го коррективы в жизнь людей будет вносить еще предыдущий символ — воинственный Тигр. Но почувствовав близкую смену власти, яростный зверь утихомирит пылкую сущность. Подобное развитие событий предвещает движение небесных тел.

«В январе такие планеты, как Марс, Меркурий и Уран, будут находиться в ретроградном движении, поэтому месяц будет достаточно статичным. Звезды советуют никуда не спешить и все важные дела оставить на конец месяца», — пояснила эксперт.

На финансовую ситуацию окажут сильное влияние два масштабных астрологических события. 6 января ожидается полнолуние в знаке Рак. Если судить по характеру представителей этого знака зодиака, то вся их деятельность постоянно направлена на традиции и семью, поэтому в это время стоит больше вкладываться именно в данную сферу, но не решаться на заключение крупных финансовых сделок. Для подобного рода проектов подойдет вторая половина месяца.

В конце января начнется позитивное время для совершения серьезных шагов к улучшению материального благополучия знаков зодиака, но придется подождать аж до 21 января. В этот день, судя по гороскопу, произойдет новолуние в знаке Водолей. Звезды, по словам астролога, станут сулить удачу и везение всем, кто в это время начнет реализовывать проекты и предлагать креативные идеи для решения сложных задач.

Овен — гороскоп финансов на январь 2023

Овнам в первый месяц 2023-го придется собственный подход к финансам. Представители знака зодиака долгое время занимались трудными процессами, но все заработанные средства не следует тратить бездумно. Важно составить список покупок и неотступно ему следовать, чтобы накопить деньги для более крупных приобретений.

В начале нового 2023 года Овнам также удастся завершить действующие проекты, но останавливаться на достигнутом не следует. В это время важно осваивать очередные высоты. Только так представители знака зодиака достигнут финансового благополучия.

«Звезды советуют уже начинать продумывать новые планы и финансовые идеи. Это поможет определиться с целями и в нужное время проявить себя», — порекомендовала эксперт.

Неординарные решения сложных вопросов обязательно оценит руководство. Впоследствии это принесет Овнам большие материальные дивиденды.

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Телец — гороскоп финансов на январь 2023

Тельцам придется столкнуться с непредвиденными расходами. Но в это время представителям знака зодиака не стоит входить в долги, наоборот желательно отдать все, что они когда-то брали взаймы. Это поможет избежать проблем в новом году и приумножить доходы.

«В январе вас сильно могут тревожить денежные траты. Возникнет желание как можно скорее распрощаться со всеми долгами. Постарайтесь улучшить качество вашей работы», — отметила астролог.

Тельцам в этот период надо быть более экономными и организовать собственные траты. Грамотный расчет бюджета и активность на работе положительным образом скажется на благосостоянии знака зодиака.

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Близнецы — гороскоп финансов на январь 2023

Настоящими баловнями денежной удачи в новом году станут Близнецы. Представители этого знака зодиака смогут достичь в январе очередных высот. Но ждать, пока финансовое благополучие упадет им с неба, не стоит. Важно проявлять инициативу и брать дела в собственные руки. Это обязательно оценит начальство и наградит в форме премии или повышения заработной платы.

«Для Близнецов этот месяц уготовил подарки от Вселенной. Будьте активными и трудолюбивыми, и вы получите хороший финансовый результат», — рассказала специалист.

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Рак — гороскоп финансов на январь 2023

Положительные изменения в финансовой сфере у Раков грядут уже в начале года. Январь выдастся довольно напряженным для представителей знака зодиака. Но несмотря на усталость, они будут довольны результатом. Усиленная работа и творческий подход к осуществлению задуманного принесут хорошие результаты в денежном эквиваленте.

Однако от невероятного успеха не следует терять голову и сразу же тратить заработанные деньги. В этом плане Ракам необходимо проявить рассудительность и стараться накопить как можно больше, чтобы достичь максимального успеха в делах.

«Январь заставит Раков поразмыслить над своими тратами. Звезды советуют более внимательно относиться к деньгам. В этом месяце не стоит совершать крупные покупки», — рассказала Павлюкова, сверяясь с гороскопов.

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Лев — гороскоп финансов на январь 2023

В январе Львам следует усмирить огненный потенциал и углубиться в решение вопросов, касающихся семьи. Знаку зодиака необходимо на время отложить решение карьерных задач. Не стоит прямо после боя курантов начинать активную деятельность. В праздники надо хорошенько отдохнуть, провести время с семьей и набраться сил для очередных свершений. Начинать реализовывать грандиозные проекты, согласно гороскопу, следует только с середины месяца.

«В первой половине месяца Львам не стоит раскидывать своими финансами, а вот уже с 15 января лучше начать какие-либо вложения в совместные проекты. Это принесет хороший результат», — отметила астролог.

В это время Львы ощутят прилив энергии и работоспособности. Все дела будут иметь огромный успех. В потоке страстей важно не забывать уделять внимание близким.

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Дева — гороскоп финансов на январь 2023

Девам в начале года придется столкнуться с трудностями. Чтобы достичь материального успеха, придется много работать. В это время может показаться, что настал период глубокого застоя, но не стоит отчаиваться. Тот этап, который сейчас приходится преодолеть, обязательно принесет плоды, просто надо немного подождать.

«В январе вам придется хорошенько попахать. Если вы хотите в 2023 году добиться внушительных высот, то сейчас стоит как можно больше времени уделить своей работе и своей деятельности», — рассказала Павлюкова.

Уныние и лень в этот период пагубно отразятся на карьере Дев. Представителям знака зодиака важно сосредоточиться на позитивном результате и идти к нему, несмотря ни на что.

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Весы — гороскоп финансов на январь 2023

Начало года для Весов будет довольно беспокойным. Им предстоит переделать множество дел, чтобы в дальнейшем избежать трудностей.

«Весам январь приготовил финансовые траты. С умом подходите к своим покупками. Все, что касается денежной сферы, лучше решать после 21 января», — предостерегла эксперт.

Весам следует строго вести бюджет, чтобы не впасть в нужду. Не нужно торопить судьбу и жаловаться на жизнь. Если в январе будет наблюдаться дисбаланс, то к концу зимы все придет в норму. Затраченные на реализацию проектов усилия обязательно окупятся и принесут знаку зодиака финансовую удачу.

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Скорпион — гороскоп финансов на январь 2023

Чтобы поймать денежную удачу, Скорпионам придется изменить подход к делу. Поначалу это покажется трудновыполнимой задачей, но потом старания выльются в увеличение доходов.

«Не бойтесь что-то менять. Январь будет для вас месяцем перемен, в том числе и финансовых. В вашу жизнь придет что-то новое и перспективное», — предсказала астролог.

В начале года представителям знака зодиака придется приложить много усилий, чтобы добиться результата, но это поможет им выйти на принципиально новый уровень в карьере и уже к весне получить долгожданное повышение на работе. Если у Скорпионов есть бизнес, то сложности, которые возникнут в начале года благополучно завершатся, важно лишь не сидеть на месте и активно продвигать свое дело на рынке.

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Стрелец — гороскоп финансов на январь 2023

Перед тем чтобы начать двигаться к новым целям в 2023 году, Стрельцам необходимо в первой половине января немного сбавить обороты. Звезды не советую бросаться с места в карьер. Спокойствие и постепенное решение карьерных задач помогут избежать фатальных ошибок. Лучше посвятить начало года семье, а одиноким Стрельцам постараться наладить личную жизнь.

«Всю свою энергию и действия лучше оставить на конец января. Ваш заработок будет напрямую зависеть от вашего умения вести переговоры и договориться с другими людьми», — отметила Ирина.

Во второй половине месяца общительным и обаятельным Стрельцам стоит начать подготовку почвы для будущих начинаний. С коммуникабельностью у знака зодиака проблем никогда не возникало, поэтому в этой сфере их ждет успех.

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Козерог— гороскоп финансов на январь 2023

Успех в делах начнет сопровождать Козерогов уже в начале 2023 года. Но перед тем как приступить к покорению новых высот, следует осмотреться и понять, какие дела еще не завершены. Следует немедленно решить все, до чего раньше просто не доходили руки, иначе мертвый груз проблем будет преследовать Козерогов целый год.

«Январь — это ваш месяц. Продумайте досконально, чем вы хотите заниматься, что вы хотели бы исправить, как улучшить свой финансовый поток и начинайте действовать. Этот месяц благоволит вам», — рассказала эксперт.

Однако стоит внимательно относиться к бюрократическим моментам, внимательно читать договоры, которые Козероги собираются подписать, и проверять документы, что проходят через их руки, иначе возникнет риск попасть в неприятную ситуацию.

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Водолей — гороскоп финансов на январь 2023

В новом 2023 году Водолеям следует потратить деньги на личные нужды. Финансовые возможности позволят знаку зодиака осуществить давнюю мечту. Вероятно, им предоставится шанс приобрести то, что они желали в течение долгого времени, но не решались купить.

«В этом месяце не стоит жалеть на себя деньги. Приобретите то, что давно хотели. Получите от этого удовольствие. Приумножайте денежную энергию и денежный потенциал», — поделилась эксперт.

После достаточно тяжелого года Водолеям надо вложить средства в собственное здоровье. Возможно, в январе нужно пройти курс лечения или отправиться в санаторий. Главное — не экономить на этой сфере жизни, ведь хорошее самочувствие — главный ресурс для того, чтобы реализовать запланированное на 2023 год.

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Рыбы — гороскоп финансов на январь 2023

Рыбы в начале 2023-го с головой погрузятся в семейные заботы, поэтому многие траты в первый месяц будут связаны с улучшением семейного благополучия.

«Ремонт, товары для дома, бытовые дела — не стоит откладывать эти финансовые траты на потом. В конечном счете вы получите моральное удовлетворение», — отметила специалист, сверяясь с гороскопом.

Но домашние дела не помешают Рыбам добиваться результатов в карьере. Представители знака зодиака с успехом смогут совмещать решение вопросов в двух главных областях жизни.

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