Модестов день: как 31 декабря гадать старым способом

Православные верующие сегодня чтут память святителя Модеста.

Модест патриарх Иерусалимский

Модест родился в христианской семье в VII веке в городе Севастии Каппадокийской в Малой Азии. Будущий святой решил посвятить свою жизнь служению Богу с ранних лет — он постригся в монахи, едва повзрослев.

Благодаря праведному служению Модест сначала стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. В этот момент началась война с персидским царем Хозроем, в ходе которой были убиты 90 тысяч христиан и разрушены христианские храмы.

Иерусалимский патриарх Захария и множество христиан вместе с Крестом Господним были взяты в плен. Модесту было поручено временно управлять Иерусалимской Церковью в качестве местоблюстителя патриаршей кафедры.

С помощью Александрийского Патриарха Иоанна Милостивого, преподобный Модест восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня. Вскоре его назначили блюстителем Иерусалимской церкви — патриархом. Святитель скончался в 634 году в возрасте 97 лет.

Модестов день — традиции 31 декабря

На Руси этот день называли «новолетье», «Модест», «покров скота», «скотохранитель».

Святой Модест считался покровителем домашней скотины, потому ему возносят молитву с просьбой защитить скот от гибели.

В этот день можно было погадать о том, как сложится судьба в следующем году. Для этого ложились на ток, где молотят хлеб, и слушали. Считалось, что если под гадающим застучит, то он умрет, если зазвенит — будет на свадьбе, а если слышится звук молотьбы — это к богатству.

Было популярно и гадание о погоде. Вечером 31 декабря ставили двенадцать коробочек с солью или брали двенадцать луковиц с двенадцатью же слоями шелухи, выдалбливали луковицы и засыпали в них соль. Каждую коробочку или луковицу называли именем месяца наступающего года. А утром 1 января смотрели — если в какой-то коробочке размокала соль, это означало, что месяц будет дождливым.

По поверьям, в этот день на свет белый выбирается вся нечисть и стремится навредить людям. Поэтому в деревнях соблюдали ряд ритуалов, которыми нельзя было пренебрегать. Так, не следовало оставлять молоко в открытой посуде, поскольку верили, что в него могут забраться злые духи. Ни в коем случае нельзя было оставлять ножи на столе без присмотра. Также считалось, что раздать все долги нужно перед Новым годом, потому что если не сделать этого, то весь следующий год нужно будет расплачиваться. Брать деньги взаймы на Новый год тоже не стоит — верили, что до следующего Нового года долг не отдашь.

Считалось, что если на Модеста ветер дует с запада или с юго-запада — наступит потепление. Оттепели также стоило ждать, если снег переставал скрипеть под ногами и оседал.

Что можно делать 31 декабря

На Руси святитель Модест считался защитником домашних животных и скота, поэтому сегодня наши предки молились ему с просьбой о защите питомцев — впереди холода, и важно, чтобы они нормально перезимовали.

В современной же России сегодня принято готовить вкусности и любимые блюда — считается, что праздничный стол должен ломиться от яств, тогда и весь будущий год будет благоприятным.

Встречать Новый год принято в нарядной и красивой одежде и тщательно убранном жилище. Близким и любимым сегодня готовятся дарить подарки. Если с кем-то поругались, то самое время попросить прощение или, наоборот, простить.

Что нельзя делать 31 декабря

Предки верили, что сегодня гуляет нечисть, поэтому запрещалось надолго оставлять острые предметы на видном месте.

Сегодня нельзя зашивать или штопать одежду. Иначе придется трудиться и исправлять ошибки весь год.

Девушкам в этот день крайне не рекомендуется стричь волосы, чтобы сохранить их густоту и красоту.

Сегодня нельзя брать деньги в долг, а также давать кому-то взаймы. Иначе можно навлечь на себя бедность и разорение.

С наступлением вечера не рекомендуется выносить из дома мусор — есть риск выбросить вместе с ним удачу. Это же касается старой одежды и обуви.

Наконец, в новогоднюю ночь не стоит ссориться и выяснять отношения — весь год пройдет в пустых скандалах.

Приметы на 31 декабря

Какой будет погода в Модестов день, таким будет и весь июль;

Падение на землю крупных снежинок — к слабым морозам;

Если дым из трубы тянется прямым столбом вверх, значит скоро похолодает;

Если под ногами не хрустит снег — это к потеплению.

Сновидения: вещие и пророческие, сбываются очень быстро.