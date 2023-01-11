Старый Новый год 2023: история, традиции, правила и гадания в Васильев вечер

Васильев вечер в середине зимы у славян назывался Богатый стол или Щедрый вечер. Современному человеку он известен как канун Старого Нового года.

Старый Новый год — это не просто повод повторить успех главной ночи года и продлить праздничное настроение. Это старинное и почитаемое зимнее торжество, уходящее своими корнями еще во времена языческих славян. Оно полно традициями и суевериями веселых гуляний, сытных трапез с особенными яствами, Святок, гаданий, ворожбы и почитанием церковных святых.

Старый Новый год: история возникновения праздника

Празднование Нового года на Руси имеет непростую историю. Как праздновали Новый год славяне — один из спорных вопросов в научной среде. Одна из точек зрения, что крещение Руси в 988 году принесло с собой новое летосчисление и Юлианский календарь с фиксированным названием месяцев. Отметкой нового года считалось 1 марта.

© РИА Новости / Константин Чалабов

С конца XV века православная церковь изменила эту дату. После Никейского собора год стал начинаться с 1 сентября.

Очередной вехой в судьбе народного праздника стало решение реформатора Петра I. Вдохновленный примером Европы, русский император перенес дату летоисчисления. С его легкой руки год стал начинаться с 1 января, что соответствует 14 января по «новому стилю».

«Ныне от Рождества Христова доходит тысяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с первого числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний век», — гласил царский указ от 1699 года.

Глава государства строго следил за тем, чтобы новогодний праздник отмечался с размахом, не уступая Европе. По царскому распоряжению по проезжим улицам ворота домов знатных людей были украшены композициями «от древ и ветвей сосновых и можжевеловых». Простолюдины должны были «хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею» поставить.

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В первый день Нового 1700 года прошел большой парад на Красной площади в Москве, а вечером палили из пушек и запускали невиданные ранее разноцветные огни фейерверков.

Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки.

С тех пор празднование Нового года обрело светский, а не церковный характер.

Привычный уклад жизни нарушила Октябрьская революция. Она принесла русскому народу не только власть Советов, но и смену календаря. Декрет Совета Народных Комиссаров перевел летоисчисление на григорианский вместо юлианского. Разница между старым и новым стилем составляла 13 дней.

Но Старый Новый год настолько укрепился в генетической памяти, что отказаться от него не смогли. Кроме того, эти изменения не приняла церковь.

Все православные праздники отмечаются по старому стилю, и современный Новый год выпадает на Рождественский пост. Поэтому верующие могут по-настоящему отметить приход только Старого Нового года.

Какого числа празднуется Старый Новый год

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Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В православном календаре 13 января — это день преподобной Мелании, а 14 января — Обрезание Господне и день святителя Василия Великого.

Поэтому последняя дата получила название Васильев вечер. Он считался в народе судьбоносным, так как влиял на последующие 12 месяцев.

Канун Старого Нового года

В канун старого Нового года у славян отмечался Щедрец или Щедрый вечер. Он также известен как богатый святвечер. По традиции в это время за праздничным столом обязательно собиралась вся семья. Все были в чистой и выглаженной одежде, чтобы год был удачным.

На Щедрый вечер хозяйки готовили к столу лучшие яства. Главным блюдом был жареный поросенок — символ плодовитости и плодородия — и обязательно богатая кутья. Ее стряпухи приправляли маслом, смальцем или молоком. По традиции миску с таким угощением ставили в угол перед иконами. Не забывали про вареники как символ новой Луны и нового наступающего периода. А вот птицу или рыбу не подавали, чтобы счастье из избы не «уплыло».

После сытного застолья все просили друг у друга прощения и шли за прощением к соседям, чтобы жить в мире и согласии в новом году. Молодежь наряжалась и уходила на вечерние уличные гулянья. Они пели щедровые песни и поздравляли всех с праздником.

Старый Новый год: обряды с Меланки на Василия

© РИА Новости / Виктор Толочко

Древнерусские поверья гласили, что с 13 на 14 января злые духи получали особую силу. Людей это и пугало, и одновременно притягивало.

Хозяйки обходили каждую комнату в доме с тремя зажженными свечами в руках, отпугивая нечисть и защищая семью от бед. А глава семьи должен был несильно постучать топором по порогу со словами: «Жизнь, здоровье, хлеб».

После заката и до полуночи молодежь ходила по домам с веселыми песнями, отгоняя злых духов. Встречающие хозяева щедро угощали поющих сладостями и пирогами.

А девушки уединялись, чтобы гадать на суженого и любовь в новом году.

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Парни старались прийти в дом возлюбленной 14 января, чтобы посвататься. Если жених ранее получал отказ, то в Старый Новый год его шансы удваивались.

В ночь с Меланки на Василия сжигали старую одежду и сразу же надевали новую. Это символизировало начало новой, благополучной жизни.

После полуночи мужчины отправлялись к домам родственников, друзей и соседей, чтобы «засевать».

Следуя традиции, они рассыпали вокруг жилья зерна пшеницы, овса, ячменя, ржи и говорили: «На счастье, на здоровье, на Новый год».

Считалось доброй приметой, если мужчина первым переступал порог дома в новом году. Поэтому засевать ходили только представители сильного пола. Гостеприимные хозяева их обязательно пускали в жилье и угощали.

Как отмечать Старый Новый год 2023

Празднуют, как правило, дома в кругу родных и близких. Накрывается богатый стол с блинами, пирогами, варениками, мясными блюдами с щедрой кутьей. Все собравшиеся должны быть красиво и празднично одеты. Запрещено ругаться и спорить. Кстати, обмениваясь и угощая друг друга кутьей, соседи улаживали любые разногласия.

После щедрования (угощения праздничными блюдами), которые длятся с заката и до полуночи, принято выйти на улицу. В современном прочтении — чтобы запустить фейерверки. Ранее кульминацией обряда было сжигание дидуха — снопа соломы из последнего урожая, олицетворяющего дух предков.

Святочные гадания на Старый Новый год

Фото, видео: 5-tv.ru

Старый Новый год совпадает со Святками. Восьмой святочный день считается самым магическим и подходящим для гаданий на любовь, встречу суженого и будущее замужество.

Существует поверье, что в ночь с 13 на 14 января нечистая сила крадет с неба месяц, чтобы на земле навсегда воцарилась тьма. Злые духи выходят из потустороннего мира и бродят среди людей. Поэтому ночь накануне Васильева дня — самое лучшее время, чтобы задать темным силам свои вопросы и получить ответы о будущем.

«Загадает девица красная под Василия — все сбудется, а что сбудется — не минуется!» — говорили обычно гадающие.

Ритуал можно проводить в одиночестве или с подругами. Если никто не будет отвлекать, то личной информации придет больше.

Гадание с башмачком

Самым простым было «башмачное» гадание. Для него требовалось взять собственный сапожок и в полночь, стоя на пороге родного дома, выкинуть его подальше на улицу. Куда обувь носком упадет — оттуда и суженый придет.

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Гадание на крупе

«Крупная» или «рисовая» ворожба была не менее популярной. Для гадания требовалось взять чашку с крупой и сказать: «Скажи, судьба, чего же мне ждать: доброго или злого» и загадать желание. После этого нужно высыпать содержимое чашки на стол. Девушка должна выбрать из рассыпавшихся крупинок черные или плохие и сосчитать их. Нечетное число означает, что желание не сбудется, четное обещает исполнение задуманного.

Гадание на воске

Этот вид считается одним из самых главных способов узнать свою судьбу. В отдельной металлической миске растапливали воск. В другую емкость набирали холодную воду. Затем жидкий воск аккуратно выливали в чашку с водой, чтобы он беспрепятственно падал и принимал любые формы. Полученные фигурки доставали из воды и свободно трактовали увиденное.

Застолье на Старый Новый год 2023 — главные блюда

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Стол в этот день принято накрывать щедро. Разнообразие и количество блюд остается на усмотрение празднующих. Однако важно наличие на столе запеченного мяса (свинина или говядина), блинов, большой миски с варениками и щедрой кутьи.

Кутья на Щедрец — простой рецепт

Щедрая или богатая кутья готовится в канун Старого Нового года 13 января с добавлением сливочного масла, сливок или молока.

Ингредиенты для щедрой кутьи:

пшеница — 300 граммов;

сливки — 150 граммов;

мак — 150 граммов;

молотые орехи — 100 граммов;

изюм — 100 граммов;

сахар, мед, ваниль — по вкусу.

Способ приготовления кутьи

Пшеницу варить в течение двух часов до готовности. Затем снять с огня и охладить.

Мак залить кипятком и прогреть до мягкости. Растереть в ступке.

Соединить мак с пшеницей, тщательно перемешать.

В полученную массу добавить орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу.

Ароматный холодец — классический пошаговый рецепт

www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

Холодец — известное праздничное блюдо, и у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт, проверенный годами. Ведь история холодца или студня на Руси насчитывает не одну сотню лет. И каждый раз приготовление холодца — это эксперимент и авантюра.

Кулинарный блогер поделился с 5-tv.ru классическим рецептом любимого многими блюда.

Ингредиенты для холодца:

Говяжьи или свиные ножки — 1 килограмм;

Говяжья грудинка на кости — 1 килограмм;

Репчатый лук — 2 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Чеснок — 3-4 зубчика;

Специи — лавровый лист, перец, гвоздика.

Способ приготовления холодца

Промыть и залить кости холодной водой в большой кастрюле.

После закипания обязательно снять обильную пену, слить первую воду и залить свиные шайбы холодной фильтрованной водой.

Поставить кастрюлю на маленький огонь, чтобы она потихоньку закипала. Оставить вариться на пять часов.

Мякоть говядины разморозить, промыть и поставить вариться в другой кастрюле. Отварить мясо до мягкого состояния, чтобы в холодце оно таяло во рту.

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За пару часов до готовности добавить в холодец пряностей: подойдет суповая приправа с кореньями, несколько бутонов гвоздики, три шарика душистого перца.

За час до готовности добавить в обе кастрюли по половинке большой луковицы и по половинке очищенной моркови. Это нужно для вкуса и для прозрачности мясного бульона.

Через пять часов ленивого кипения достать мясо и кости из кастрюли. Они уже вполне сварились, размягчились, с ними можно работать. Хорошо отваренную говядину мелко разрезать, разделив на волокна. Нарезанное мясо сразу выкладывать на дно форм, в которых будет застывать холодец.

Бульон из двух кастрюлей объединить и еще немного проварить. Нужно, чтобы бульон слегка остыл. В это время выдавить туда несколько зубчиков чеснока.

Когда бульон не обжигает руки, можно разливать его по формам, процеживая через мелкое ситечко.

Вынести формочки с бульоном на холод и подождать примерно пять часов. Только после этого блюдо можно вынуть на тарелку и продегустировать. Разумеется, лучше всего с горчицей, смешанной с хреном, и вкусным хлебом.

Чего нельзя делать на Старый Новый год

© РИА Новости / Александр Кондратюк

Народные поверья говорят, что в этот день нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом могут покинуть счастье и благополучие.

Нельзя ссориться и ругаться, вспоминать былые обиды и выговаривать их близким.

Нельзя произносить вслух число «тринадцать».

Не разрешено давать в долг, чтобы самому весь год не ходить потом в должниках.

Вечером накануне Старого Нового года не стоит выносить мусор.

Не надевать поношенную одежду, платье или костюм темного цвета.

Женщинам на Старый Новый год нельзя ходить «засевать».

Не считать мелкие монеты.

Старый Новый год 2023: прогноз погоды на 14 января

На Старый Новый год сильные морозы не потревожат. По прогнозам синоптиков, в ночь с 13 на 14 января ожидается до -6 градусов. В небе будет переменная облачность с временными прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до -2 градусов и будет стремиться к нулю.

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Старый Новый год: приметы и суеверия

www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Считается, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Старый Новый год не является исключением. Ключевая примета новогодней ночи по юлианскому календарю — одеться в обновки, сытно поесть и повеселиться в семейном дружеском кругу.

Важно, чтобы за праздничным столом не было людей в одежде темного цвета.

В тостах отказаться от частицы «не», чтобы не спугнуть удачу и исполнение желаний в новом году.

Ребенок, родившийся в Васильев день, всю жизнь будет здоровым и счастливым.

По народным поверьям 14 января не стоит считать мелкие деньги. Мелочь применялась для магических ритуалов по отведению бедности. Поэтому если и брать в руки купюры на Старый Новый год, то только крупные.

Выносить из дома мусор на Меланку и Василия — плохое решение. Так можно, по поверьям, свое счастье вынести из дома.

А решение избавиться от старой одежды — хорошая идея. Она символизирует внутреннее обновление и начало счастливой жизни.

Помолвка на Васильев день приведет к крепкому, удачному браку.

К кому ластится кошка — у того весь год будет прибыльным.

Белый и пушистый снег на ветках на Старый Новый год — к урожайному году.

Звездная ночь — к ягодному изобилию.

Оттепель в Васильев день принесет холодное и дождливое лето.

Сильный ветер означает засушливое лето.