Ермилов день: на что 26 января по старым приметам укажет кошка

Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. На Руси этот день называют Ереминым.

Ермил и Стратоник Сингидонские

Святые Ермил и Стратоник Сингидонские (Белградские) жили в III–IV веках.

Ермил служил диаконом в городе Сингидоне (столица Сербии — Белград). Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. На суде перед императором Лицинием он смело заявил о своей вере и обличал языческих богов. Император трижды вызывал святого на суд и заключал в темницу, надеясь, что он отступит от своей веры. Ермила подвергли множеству пыток, однако он остался непоколебим в своей вере.

Стратоник был тюремным надзирателем и другом Ермила. Видя страшные мучения святого, он не мог удержаться от слез и выдал себя — он тоже был христианином. Его также подвергли мучениям.

После истязаний мучеников связали и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены близ Сингидона.

Еремин или Ермилов день

На Руси этот день по случаю холодов полагалось проводить дома.

На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Крестьяне считали, что если кошка катается по половицам, то это предвещает тепло, а если дерет стену — будет непогода. Также у кошки можно было попросить излечения болезней.

Что можно делать 26 января

Издревле в день Еремы крестьяне с особой заботой относились к таким мелким домашним животным, в частности, кошкам и собакам. При этом к одомашненным представителям семейства кошачьих наши предки сегодня проявляли особое внимание. Считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события. Поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество примет, например, если кошка умывается — жди гостей.

На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что больной быстрее поправится, если кошка ляжет на больное место. Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. На Руси верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.

Сегодня обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.

Что нельзя делать 26 января

Что ни в коем случае нельзя делать на Ерему, так это спать рядом с кошкой. В старину считалось, что это соседство может отнять разум у человека. Кроме того, сегодня категорически нельзя причинять вред домашним животным. Считалось, что иначе может случиться большая беда.

Запрещается ссориться и вступать в конфликты во время общения с людьми. Даже с теми, кто пытается вас спровоцировать. Наши предки верили, что сегодня лучше не сплетничать и не распространять слухи. В этот день говорить нужно исключительно по делу и тщательно подбирая слова.

Приметы на 26 января

В Еремин день наши предки внимательно прислушивались к природе и на основании услышанного делали прогноз на ближайшее время.