Петр Полукорм: что можно и категорически нельзя делать 29 января

Традиционно 29 января православные поклоняются честным веригам апостола Петра.

Апостол Петр

Апостол Петр — ученик Иисуса Христа. Дата рождения Петра неизвестна, но он появился на свет в городе Вифсаида в семье рыбака. Он, как и его брат, Андрей (в дальнейшем Андрей Первозванный), продолжил дело отца. Спаситель призвал их, когда те ловили рыбу на Генисаретском озере (ныне Тивериадское озеро) недалеко от Назарета.

Петр считается первоверховным апостолом. Он первым провозгласил Иисуса Сыном Божьим и Мессией. Согласно священному писанию, святой находился на горе Фавор с другими приближенными учениками и видел Преображение Господне.

Первоначальное имя апостола было Симон, но Иисус прозвал его Петр, что на греческом языке означает «камень» или «скала».

Когда Иисуса арестовали в Гефсиманском саду после тайной вечери, Петр, как и предсказывал Учитель, отрекся от него три раза до рассвета. Но вскоре Петр раскаялся и был прощен.

После Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать и стал главой первой христианской общины. Кроме того, считается первым Папой Римским, так как он 25 лет занимал пост первого епископа Рима — с 43 по 67 год. Петр просвещал людей в Греции, Египте, Риме, у берегов Средиземного моря, в Малой Азии, Карфагене и Британии. Согласно священному преданию, апостол воскрешал мертвых и исцелял немощных.

Апостол Петр был предан мученической смерти в 67 году в Риме во времена гонений на христиан при императоре Нероне. Святой был распят головой вниз и умирал в муках на кресте.

Поклонение веригам Петра

Икона апостолов Петра и Павла в Храме Христа Спасителя. Фото: foto.patriarchia.ru / Олег Варов, Сергей Власов

В 42 году апостола Петра схватили в Иерусалиме по приказу царя Ирода Агриппы. Святого заковали в цепи и бросили в темницу. Его освободил Ангел Господень, который явился в ночи, разбудил Петра, снял с него кандалы и вывел из тюрьмы. Эти цепи и стали христианской реликвией.

В Риме в 67 году Петра снова схватили — по приказу императора Нерона, который был разгневан тем, что апостол обратил в христианство двух его любимых жен.

Согласно преданию, Петр знал об опасности и попытался тайно покинуть Рим по просьбе верующих, но по пути ему явился Господь. Петр спросил его: «Господи, куда Ты идешь?» И был ему ответ: «Иду в Рим, чтобы опять быть распятым». Тогда Петр понял, что должен вернуться и принять мученическую смерть.

Воины схватили его, заковали в цепи и бросили в темницу. Вскоре он был казнен — Петра распяли на кресте вниз головой. Это было желание самого апостола, так он считал, что не достоин умереть такой же смертью, как Господь — головой к солнцу.

Существование Мамертинской темницы (тюрьмы) подтверждено раскопками. Она находилась на месте нынешнего Капитолийского холма. Исследователи не исключают, что темница появилась на том месте еще с III века до Рождества Христова. Однако уже в VIII веке в темнице была обустроена церковь.

Петр был похоронен на кладбище на Ватиканском холме за городскими стенами. Кладющие предназначалось для неименитых узников. Уже с I века могилы мучеников стали почитать особым образом, а сегодня на этом месте расположен ватиканский собор Святого Петра.

Первоначально цепи (вериги) находились в Иерусалиме. Но в 439 году патриарх Ювеналий преподнес их в дар их императрице Евдокии — супруге византийского императора Феодосия II Малого. Евдокия занималась благотворительностью и строительством церквей. Она привезла реликвии в Константинополь, одну из цепей отправила в Рим своей дочери Евдоксиию. В Риме для реликвии возвели базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи (переводится как «святой Петр в оковах»). Они находятся там по сей день.

Ежегодно 29 января вериги апостола Петра выносятся на поклонение народу.

Петр Полукорм

В земледельческом календаре эту дату называли Петр-полукорм, так как 29 января каждый крестьянин определял — хватит ли запасенного корма для скотины до первого весеннего урожая. Как правило, запасов оставалосмь ровно наполовину. Сохранились поговорки: «На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма», «Постится и скотина, если хозяин корму не припас».

Считалось, что если в амбаре ржаного хлеба осталось больше половины, то будет хороший урожай. А вот если израсходовали больше, значит, надо экономить, чтобы вовсе не остаться без запасов. Подсчитывать и осматривать закрома должны были только члены семьи, иначе могли приключиться неприятности.

В этот день девушки загадывали заветное желание и проводили особый ритуал, чтобы оно обязательно исполнилось. Для этого нельзя было выходить из дома, а с утра следовало приниматься за работу — подмести в сараях, амбарах, дома. Верили, что чем больше наметут зерна (в другом варианте приметы — мусора), тем счастливее пройдет год. Наметенное зерно нужно было истолочь, загадав при этом желание. Дальше нельзя было разговаривать. Из смолотого овсяного зерна варили кисель, из пшена пекли блин. Девушка должна была съесть блин и выпить кисель, поле этого можно было разговаривать, а желание должно было скоро исполниться.

Сегодня нельзя лениться и отлынивать от работы, обязательно нужно навести порядок в кладовых и во всем доме, чтобы домовой был доволен и оберегал дом и припасы.

Что нельзя делать 29 января

В день Петра Полукорма на Руси старались не брать в руки острые предметы. Считалось, что похожие на зубы диких животных пилы и другие инструменты труда обязательно приведут к ранению.

Нельзя выбрасывать хлеб. Категорически не приветствуется также пренебрежительное отношение к другим мучным продуктам. Если остались крошки или засохший хлеб, лучше скормите их птицам.

Воздержитесь от подглядываний и подслушиваний. Считалось, что тайные сведения, полученные в день Петра-полукорма, навредят узнавшему их человеку.

Также сегодня не рекомендуется конфликтовать, использовать грубые слова в своей речи. Лучше сосредоточиться на своих планах и способах их реализации.

Что можно делать 29 января

Сегодня следует провести ревизию домашних запасов. Если продуктов недостаточно, пополните холодильник и ящики с крупами и специями. Тогда весь год пройдет в достатке и благополучии.

Если 29 января вам приснился хороший сон, обязательно расскажите о нем близкому человеку. На Руси верили, что тогда сновидение воплотиться в жизнь.

В день Петра-полукорма крестьяне старались хорошо потрудиться. Считалось, что сегодняшние усилия скажутся на успехе в делах в течение всего года.

Приметы на 29 января