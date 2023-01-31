Афанасий Ломонос: почему 31 января старались не крестить детей

Христиане 31 января вспоминают преподобного Афанасия Афонского, а также Афанасия Великого.

Афанасий Афонский

Святой родился в X веке на территории современной Турции — в Трапезундской империи, средневековом греко-православном государстве — и рано осиротел. его воспитывала монахиня, и он во всем старался ей подражать: в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах.

В Константинополе Афанасий как искренний проповедник имел огромное влияние на будущего императора Никифора II Фоку. Затем Авраамий удалился на Киминскую обитель в Вифинии и стал учеником преподобного Михаила Малеина, от которого позднее принял монашеский постриг с именем Афанасий. В 958 году он отправился на Афон.

Позже он принял постриг в Киминском монастыре.

Афанасий помогал отстаивать отшельников и их скиты от набегов пиратов-сарацинов, а также начал объединять скиты в то, что в конечном итоге стало известно как Великая Лавра, монастырь, который Афанасий построил на деньги императора Никифора. Монастырь был освящен в 963 году. Вскоре после этого было построено еще три здания, причем все они стоят до настоящего времени. При строительстве монастырей на горе Афон Афанасий встретился со значительным противодействием со стороны отшельников. Они возмущались вторжению и его попыткам навести порядок и дисциплину в их жизни.

Некоторое время враги Афанасия преобладали, и он вынужден был покинуть Афон; на Кипре он жил до 971 года. После божественного видения Афанасий сразу вернулся на Афон как игумен и создал типикон (устав) для монахов монастыря на основе документов Феодора Студита и Василия Кесарийского.

Афанасий всю свою жизнь занимался строительством и обустройством монастыря, и погиб при ремонте, под рухнувшим куполом церкви. После смерти Афанасий был прославлен как святой, память совершается 5 июля (по юлианскому календарю).

Большую часть жизни Афанасий посвятил строительству монастырей на горе Афон. По преданию, к нему несколько раз являлась Богородица. Поток паломников не прекращался к нему до самой его смерти — он погиб примерно в 1000 году во время ремонтных работ. На святого обрушился купол церкви.

Афанасий Великий Александрийский

Афанасий Великий — один из отцов Церкви. Он жил в III–IV веках в Александрии

был одним из серьезных противников арианской ереси, которая распространилась на Римскую империю настолько, что четыре императора поддерживали ариан. За это Афанасия называли Athanasius contra mundum, что переводится как «Афанасий против всего мира».

О жизни Афанасия известно мало. Он был чтецом, выступал секретарем епископа Александра и сопровождал его на Первый Никейский собор, где в итоге был сформулирован символ веры. В возрасте 30-33 лет он занял александрийскую кафедру, после того как Александр умер.

За выступления против ариан Афанасий был обвинен в соучастии в убийстве и в 335 году сослан в Трир. Вернулся он уже через два года, после смерти императора Константина. Однако в 340 году был снова изгнан и вернулся на александрийскую кафедру в 345 году. Но в 356-м его снова осудили, и Афанасию пришлось бежать из Александрии в Верхний египет, где он оставался до 361 года.

Когда скончался очередной император — Констанций, Афанасий вернулся, так как новый император Юлиан объявил о свободе вероисповедания. К сожалению, Юлиан умер в 364 году, его сменил император Валент, который приказал изгнать всех епископов, сосланных Констанцием. Опасаясь очередного ареста, Афанасий бежал. Но спустя несколько месяцев приказ был отменен, Афанасий вернулся и занимал кафедру до конца своих дней в 373 года.

Сохранились труды Афанасия, в которых он защищал единосущие Отца и Сына, выступал против ариан, обращался ко многим богословским вопросам. Одно из утверждений Афанасия гласит, что «опора на знания губит веру».

Афанасий Ломонос

На Руси этот день называли Афанасий Ломонос, Афанасий Зимний, Афанасий Мороз. Как правило, этот день был морозным, и потому говорили: «В афанасьевский мороз и старик вприпрыжку идет», «Афанасий нос и ухо дерет», «Афанасий Ломонос — береги нос», «Афанасий и Кирилло забирают за рыло».

Однако древние утешали себя тем, что гораздо страшнее такая суровая погода для ведьм. По преданию, в эту пору ведьмы летают на шабаш и там теряют память от излишнего веселья, а потому могут залететь в печную трубу. Также в этот день знахари, которые могли появиться около дома ночью, чтобы никто не знал об их появлении, заговаривали печные трубы в каждом доме: забивали клинья под князек, особенным образом сыпали золу. если ведьма сунется в такой дом, попадет на золу, то или голову себе разобьет, или унесет ее за тридевять земель.

Считалось, что ведьмы собирались на шабаши всегда южнее, по направлению к Лысой горе, а возвращались с запада. Поэтому знахари особенно усердно проводили обряды именно у западной ограды села.

День Афанасия считался неудачным для больших дел, так что не стоит начинать что-то новое. Например, верили, что если на Афанасия переехать в новый дом, то житья в нем не будет, а в семье пойдут постоянные ссоры. В этот день даже старались не крестить детей, считая, что жизнь у них сложится несчастливая. А еще верили, что на Афанасия нельзя рассказывать страшные истории — их подслушает нечистая сила и начнет чинить всякие неприятности.

Считалось, что кто не успел посвататься до Афанасия, до Масленицы свадьбы не сыграет.

Если вороны летают и вьются стаями, то это к морозу. если в полдень на Афанасия светит солнце, то весна будет ранняя, а если вьюга да метель, то весны следует ждать не скоро. если закат чистый, то есть без облаков, то морозы продолжатся еще несколько дней.

Что нельзя делать 31 января

В церкви не крестили 31 января младенцев мужского пола, опасаясь, что они станут бесплодными или их будут преследовать неудачи, пишет utro.ru.

Также не рекомендуется лечить зубы и вообще по возможности избежать хирургического вмешательства, иначе могут быть тяжелые осложнения. Бесполезно идти на свидание — эта встреча не закончится серьезными отношениями.

Переезд в другое жилье лучше отложить.

Что нужно делать 31 января

По традиции на Афанасия обходили весь дом со свечой, заговаривали печные трубы и сыпали туда золу.

День считался хорошим для сватовства.

Народные приметы