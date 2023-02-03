Максим Утешитель: как 3 февраля укрепить отношения мужа и жены

Православные верующие почитают 3 февраля память преподобного Максима Исповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Максим Исповедник

Максим Исповедник родился в Константинополе в конце VI века (около 580 года нашей эры). Он вырос в благочестивой христианской семье, с юности изучая философию, грамматику и риторику.

Повзрослев, преподобный поступил на государственную службу. Он быстро добился успеха, став первым секретарем императора Ираклия. Однако придворная жизнь тяготила Максима, поэтому он ушел в Хрисопольскую обитель. Там он принял постриг и вскоре стал игуменом монастыря.

Около 640 года по поручению иерусалимского патриарха Софрония Максим перешел в монастырь возле Карфагена, где занялся изучением христологию (учение об Иисусе Христе, раздел богословия, освещающий вопросы воплощения Бога Сына) Григория Нисского и Дионисия Ареопагита. Именно в это время началась его карьера как богослова и писателя. Все в обители и вокруг нее почитали Максима как человека святой жизни, его авторитет был велик. Он стал важным советником правителя (экзарха) Африки Григория, также выступавшего против монофелитства.

Пока Максим находился в Карфагене, император Ираклий решил провести политику единения монофизитских и диофизитских партий в церкви, считая, чтобы это будет способствовать единству империи перед угрозой вторжения со стороны Персии. Однако папа римский отверг монофелитство. В итоге началось противостояние Рима и Константинополя, менялись императоры и папы, а споры все продолжались. В итоге внук Ираклия, Констант II издал типос (образец веры), в котором было запрещено всем жителям империи спорить по данному вопросу. Однако не везде согласились с типосом, особенно на западе империи, и дискуссии продолжились.

В итоге Констант II приказал экзарху Олимпию отправиться в Рим на Латеранский собор, где был и Максим, и утвердить там типос. Видя, как далеко зашили споры, экзарх хотел заставить собравшихся силой утвердить документ и послал солдата убить папу, однако, согласно преданию, солдат, подходя к папе во время литургии, ослеп. Олимпий, пораженный чудом, все рассказал папе. И вскоре в Риме был арестован Максим и его ученики — за отказ принять типос. Их отправили к императору на суд, который длился очень долго. Максима обвиняли в том, что он не истинный христианин, ненавидит царя, отрицает типос и выступает против объединения, но всякий раз Максим доказывал беспочвенность обвинений.

В итоге в 655 году Максима отправили без еды и одежды в Визию, область Фракии. Еще не раз император и епископы предпринимали попытки убедить Максима принять типос, но он стоял на своем. В 662 году его снова призвали на суд, теперь его обвиняли как еретика. Он и двое его учеников были приговорены к избиению воловьими жилами. После Максиму и одному из учеников отрезали язык, но они продолжили говорить, проповедуя две воли во Христе, тогда язык отрезали и третьему ученику, потом им отсекли правые руки, чтобы они не могли писать, а после провели по городу, избивая и оскорбляя.



После пытки Максима отправили в ссылку в Грузию, и здесь он умер в августе 662 года. Известность святой получил после смерти, так как на его могиле происходили различные чудеса. При этом он оставался государственным преступником и священнослужители избегали упоминать о нем. Лишь в 787 году, на VII Вселенском Соборе, его реабилитировали благодаря тому, что в трудах Максима содержались доводы в защиту иконопочитания.

Максим Утешитель

В этот день наши предки проводили особый обряд на укрепление семейных отношений и защиту от ссоры и размолвок. Для этого мужу и жене нужно было выйти во двор или в сад, взявшись за руки, очистить ветки деревьев от инея. Если иней упал на головы супругов, это хорошая примета и защита от ссор.

Наши предки верили, что сегодня ни в коем случае нельзя давать в долг соль, в противном случае из дома уйдут счастье и достаток.

Считалось также, что в этот день можно разрешить трудную проблему. Для этого нужно подойти к березе, поклониться ей, обнять и рассказать о своей беде. Верили, что после этого найдется решение.

На Максима нельзя ссорится с близкими. Это привлечет нечистую силу. Обязательно нужно помочь тем, кто нуждается. Отказ в помощи мог навлечь на человека несчастья и нужду.

По Максимову дню судили о весне: если погода ясная, то весна рано наступит. А вот если на улице ветер, то весна придет поздно. Серая пелена на небе сулит долгую зиму и плохой урожай.

Что можно делать 3 февраля

По традиции в День Максима-утешителя муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.

Также 3 февраля было принято добрым словом вспоминать людей, которые когда-то пришли вам на помощь. Вдовы и сироты молились Максиму Исповеднику о заступничестве.

Что нельзя делать 3 февраля

Категорически в Максимов день запрещалось ссориться и ругаться, особенно со своей второй половинкой. Считалось, что это разозлит преподобного, пишет utro.ru.

Кроме того, нельзя было покидать жилище после заката, и произносить слова проклятий. На Руси полагали, что это негативно отразится на самом разозленном.

Народные приметы 3 февраля