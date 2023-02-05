Агафий Полухлебник: почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды
Православные верующие чтят память святого Агафангела, который сообщал добрые новости, оказывал помощь нуждающимся и наставлял на путь верный.
Фото: © РИА Новости / Юлий Ахромеев
Православные христиане 5 февраля почитают мученика Агафангела.
Агафангел Римлянин
В переводе с греческого имя означает «добрый вестник». Агафангел жил в IV веке и был учеником святого Климента, епископа Анкирского.
Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане Климента схватили по доносу и подвергли пыткам, чтобы заставить отказаться от веры. Его вешали на дереве, резали тело острым железом до костей, били палками и камнями, вертели на колесе и жгли на медленном огне. Каждый раз глубокие раны чудесным образом исцелялись и заживали.
Сам император, увидев епископа Климента совершенно здоровым, не поверил и подверг того еще более жестоким пыткам, а затем заключил в темницу. К святому стали стекаться люди для наставлений, исцелений и крещения, так что тюрьма превратилась в храм. Пораженный такой картиной, император отослал святого в Никомидию к своему соправителю Максимиану.
На корабле к святому присоединился ученик Агафангел, избежавший казни с другими исповедниками и желавший пострадать и умереть за Христа вместе с Климентом. Максимиан отдал обоих правителю Агриппину, который подверг их таким нечеловеческим истязаниям, что даже в зрителях-язычниках вспыхнуло чувство сострадания к мученикам и они побили камнями палачей.
Получив свободу, святые Климент и Агафангел исцеляли жителей города возложением рук, крестили и наставляли людей. Их снова схватили по распоряжению Максимиана и отправили на родину в город Анкир, где князь Анкирский Куриний вновь подверг их мучениям, а затем отослал в город Амисию к наместнику Дометию, отличавшемуся особой жестокостью.
В Амисии Климент и Агафангел были брошены в кипящую известь, пробыли в ней сутки и остались невредимы. С них сдирали кожу, били железными палками, клали на раскаленные железные кровати и поливали серой. Святые претерпели и эти мучения. Их отправили в Тарс.
По дороге в пустыне святому Клименту пришло откровение, что он еще 28 лет будет страдать за Христа. Претерпев множество мучений, святые были заключены в темницу.
После смерти Максимиана святой Агафангел был усечен мечом. Святого Климента освободили анкирские христиане из темницы и отвезли в пещерный храм. Там после совершения литургии святой возвестил верующим скорое окончание гонений и свое близкое отшествие. Святой мученик действительно вскоре был обезглавлен воинами, ворвавшимися в храм.
Агафий Полухлебник
5 февраля считался днем забот, отмечает utro.ru. Практически вся работа была связана с домом и заготовкой зерна. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.
Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.
Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.
Детей, родившихся в день Полухлебника, считали тружениками, которые живут не ради себя, а ради общего блага. Им пророчили успехи во всех делах, вот только здоровье оставляло желать лучшего.
На Руси говорили, что сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, расскажет, как вести себя в отношении своей второй половинки.
Что нельзя делать 5 февраля
Запрещается танцевать — это навлекает беду.
Если вы нашли деньги, не стоит их забирать себе.
Ночью смотреть на падающие звезды — к смерти близких.
Когда все работают, лучше присоединиться к ним. Лежать без дела в этот день — накликать на себя не только беду, но и проблемы со здоровьем.
Приметы 5 февраля
- Солнце в зените предвещает теплую весну.
- Крики синицы ранним утром к морозу на весь февраль.
- Если вода в реке поднялась выше уровня, скоро будет сильный мороз.
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