Цена популярности: какую ошибку мечтает исправить Александр Маршал

Певец Александр Маршал пропустил много значимых моментов в жизни своих детей. Почему у певца не складывались отношения с наследниками, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Маршал рассказал об обратной стороне профессии артиста! Из-за чего он почти не виделся с детьми, когда те были маленькими? Почему не общается с дочерью? Действительно ли третий брак певца распался из-за его работы? Какие советы Маршал дает своему сыну? И планирует ли Александр стать отцом в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Александр Маршал — один из самых ярких артистов российской эстрады. Без его знаменитых хитов «Белый пепел», «Ливень», «Отпускаю» не обходится ни один праздничный концерт. Женщины тают от брутальной внешности музыканта. А для мужчин он стал примером благородства.

«Надо честно делать то, что ты можешь. Не врать ни себе, ни людям. По-моему, это самое главное», — высказал мнение Александр Маршал.

Певец обожает свою профессию. По его словам, сцена и зрители не раз спасали его в трудных ситуациях и даже помогали восстановить здоровье.

«У меня была температура 38 и концерт. Я отработал концерт, и температура стала 36,6. Представляете, насколько этот адреналин лечебен?» — поделился историей из жизни Маршал.

Но артист признается: ради успеха ему пришлось пожертвовать отношениями с близкими людьми. Из-за работы, постоянных гастролей и концертов он пропустил много важных моментов в жизни детей.

«У меня двое детей. Они все выросли, меня не видели. Я же все время в поездках был», — рассказал певец.

«Профессия вообще тяжелая: не спишь, полжизни проводишь в дороге, мало видишь семью, любимых, родных. Лучшими друзьями становятся твои коллеги, с которыми ты проводишь время в купе», — поддержал Маршала певец Роман Архипов.

Старшей дочери исполнителя Полине сейчас 28. Она живет с мамой в США, в России почти не бывает. С отцом общается редко. Из-за того, что Александр долгие годы не присутствовал в ее жизни и даже скрывал существование девушки от прессы, Полина считает его совершенно чужим человеком.

«Мне как ребенку, наверное, было бы обидно, если бы папа не проявлял ко мне интерес. Надо делать все возможное, чтобы не отдаляться от своих детей», — считает актриса Ирина Безрукова.

«Я думаю, что как раз обиды не на то, что ее скрывали, а какие-то внутренние конфликты», — парировала актриса Евгения Малахова.

В браке с Натальей Миньковой у Маршала родился сын Артем. Для мальчика каждое появление папы дома становилось праздником. Слишком редкими были их встречи. Отец постоянно уезжал.

«Я вспоминаю очень часто те дни и годы, когда он был совсем маленьким, такой прикольный», — поделился Маршал.

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Потом родители развелись. Наталья не выдержала плотного рабочего графика супруга. Близких отношений и разговоров по душам с сыном у Александра никогда не было. Но несколько лет назад все изменилось. Их сплотила музыка. Молодой человек пошел по стопам папы и тоже стал артистом. Предпочел стиль рэп.

«Он очень упорный и настырный. Я, в принципе, был таким же. Если что-то задумал в своей жизни, то этого обязательно добьюсь. Во всяком случае, буду очень стараться», — сказал певец.

Недавно 25-летний Артем переехал к отцу. Маршал старается не навязывать наследнику свое мнение и не докучать наставлениями. Считает, что воспитывать надо исключительно собственным примером.

«Мой отец Виталий Павлович, царствие ему небесное, — военный летчик первого класса. Он меня не воспитывал, у него не было времени. Я просыпался, его не было, ложился спать, его еще не было. Все время был на работе. Но я видел, как он живет, как выходит из различных ситуаций, как общается с людьми», — Маршал.

Александр не раз говорил, что мечтает о третьем ребенке. Певец уже давно живет в гражданском браке с журналисткой Кариной Нугаевой, которая младше него на 36 лет. Маршал считает: если бы ему посчастливилось стать отцом еще раз, он бы уже не допустил прежних ошибок.