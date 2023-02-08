Лед и пламя: 5 фактов о Романе Костомарове ко дню рождения

Чемпионский титул © РИА Новости / Рамиль Ситдиков В паре с Татьяной Навкой Костомаров достиг небывалых спортивных высот в танцах на льду. Он стал Олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и России. Фигурист трижды побеждал в финалах Гран-при. Является заслуженным мастером спорта России. Награды www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения фигурист Роман Костомаров получил почетную государственную награду. В 2007 году ему вручили орден Дружбы. Путь в большой спорт www.globallookpress.com / Semen Likhodeev Роман родился в семье электрика и повара. Родители поддержали увлечение сына спортом. Он вышел на лед в девять лет в Ледовом дворце АЗЛК под руководством Лидии Караваевой. Вместе с ее дочерью — Екатериной Давыдовой — Костомаров дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около десяти лет. Ледовые шоу www.globallookpress.com / Alexander Chernykh В копилке спортсмена — участие в пяти телевизионных шоу: «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Болеро», «Маска». Начиная с 2006 года, Костомаров 13 раз выходил на лед в паре с известными актрисами кино и театра в рамках этих проектов. Последняя его работа была в 2022-м в третьем сезоне шоу «Маска». Дебют в кино и на ТВ www.globallookpress.com / Vladimir Lukjanov В 2008 году фигурист появился на экране, исполнив главную роль в телесериале «Жаркий лед». Затем были съемки в криминальной драме «Близкий враг» и комедии «На измене». Костомаров также активно участвовал в ледовых телепроектах федеральных каналов.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в жизни все дается непросто. Он никогда не сдавался. Не в его правилах. Несмотря на удары судьбы, фигурист продолжал стремиться к своей цели. На его пути были тяжелые тренировки, горечь поражений, конфликты с именитыми коллегами по спорту, неудачи в личной жизни. Роман смог преодолеть все трудности и записать свое имя в историю фигурного катания, российского и мирового спорта.

«Медленный убийца» поставит крест на карьере: какая болезнь подточила здоровье Костомарова

В 2023-м судьба снова испытывает Костомарова на прочность. С 10 января звезда танцев на льду борется за жизнь в больнице в Коммунарке. Его экстренно госпитализировали с болью в груди сразу после новогодних праздников. У фигуриста выявили двустороннюю пневмонию. Позже в легких развился сепсис и гидроторакс (скопление жидкости в плевральных полостях).

Костомарова ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. На фоне улучшения жизненных показателей спустя две недели фигуриста вывели из комы. Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО вызвало проблемы с микроциркуляцией в нижних конечностях.

Оперировали обе ноги: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО

У звезды началась гангрена. Некроз тканей поразил нижние конечности. Чтобы остановить развитие гангрены, хирурги ампутировали стопу на одной ноге и пятку — на другой. Будет ли это единственная операция — врачи пока прогнозов не делают. Однако в случае с гангреной не исключены повторные вмешательства.