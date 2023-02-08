Ефрем Ветродуй: почему 10 февраля важно навести чистоту в доме

Православные верующие чтут 10 февраля память преподобного Ефрема Сирина.

На Руси 10 февраля называли «Ефремов день», «Ефрем-ветродуй» и «запечник». Ефрем считался защитником сверчков и ассоциировался с домовым, «именины» которого и отмечались в этот день. 10 февраля считалось также Днем чудес, в который может случиться любая неожиданность.

Кто такой Ефрем Сирин

Православные верующие чтут 10 февраля память преподобного Ефрема Сирина. Святой жил в Месопотамии, в Римской империи в IV веке. Он родился в семье земледельцев. Согласно его собственной автобиографии, «наставление о Христе» он получил от родителей. Однако в юности отличался гневливым характером, часто затевал ссоры, и даже одно время сомневался в Промысле Божием. Однако с ним произошло важное событие, которое определило будущую жизнь.

Ефрем был несправедливо обвинен в краже овец и на 70 дней был заключен в тюрьму, где вместе с ним сидели другие ложно обвиненные люди. Молодой человек скорбел и недоумевал, почему ожидают суда невинные люди, и однажды ночью услышал голос, повелевший ему хорошенько вспомнить свои ранее совершенные поступки. Ефрем вспомнил, что однажды выпустил из загона корову бедняка, которую в итоге растерзали хищники. Когда он рассказал эту историю товарищам по несчастью, они тоже вспомнили о своих прошлых проступках, за которые не понесли наказания. Состоявшийся вскоре после этого суд оправдал всех невиновных и нашел истинных виновников преступлений. Это так впечатлило Ефрема Сирина, что, выйдя из тюрьмы, он решил оставить мир и стать отшельником, удалившись в горы.

Большую часть времени будущий святой проводил в молитвах и трудах над толкованием священных писаний. Он оставил после себя тысячи произведений, переведенных позже с сирийского на армянский и греческий языки, а затем и на латинский и славянский. Ефрем Сирин скончался около 372 года, окруженный многочисленными монахами и подвижниками. Он попросил не устраивать пышных похорон, а бросить тело в общую могилу для чужеземцев.

Ефрем Ветродуй

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На Руси этот день называли «Ефрем Сирин», «Ефремов день», «Ефрем-ветродуй», «запечник», «сверчковый заступник», «кудесы».

На Ефрема считалось дурной приметой убивать в доме любых насекомых: тараканов, клопов, сверчков, — верили, что это может рассердить домового. Крестьяне считали, что болезни и несчастья, появляющиеся с этого дня, происходят от лихого домового, но его можно было задобрить подарками.

Также верили и в погодные приметы. Если на Ефрема ветрено, то наступивший год будет сырым. Если воздух над лесом как будто синеет, а сам лес чернеет, то вскоре потеплеет.

Что нужно делать 10 февраля

В этот праздник принято было всячески ублажать домашнего духа.

Специально для домового в печке оставляли миску с молоком и горшочек с кашей, обложив угощение горячими углями. Люди верили, что в полночь «хозяин» дома вылезет из-под печки, где по преданиям обитает, попробует угощение, и после этого весь год будет добрым, смирным и услужливым.

Кроме того, чтобы угодить домовому, в жилище к этому дню наводилась абсолютная чистота. А женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили прохудившиеся вещи, чтобы привлечь себе счастье.

Есть также примета, что если 10 февраля после обеда как можно чаще смотреться в зеркало, можно надолго сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать 10 февраля

Поскольку святой преподобный Ефрем Сирин считается «сверчковым заступником», в этот день ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых — не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков, иначе можно навлечь на дом и домочадцев беды и несчастья. Кошек и других домашних питомцев тоже нельзя обижать в этот день — домовой накажет.

Приметы на 10 февраля