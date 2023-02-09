Лаврентьев день: почему 11 февраля важно съесть пирог с капустой

Православный мир 11 февраля чествует преподобного Лаврентия, известного также как затворника Печерского, епископа Туровского. Кроме того, это день памяти священномученика Игнатия Богоносца.

Лаврентий Печерский

Преподобный Лаврентий Печерский начал свое служение в Ближних пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников.

Там он прославился даром исцелений, затем был переведен в город Туров в Минской области. Там преподобный Лаврентий стал преемником святителя Кирилла Туровского.

Согласно преданию, однажды среди прочей паствы преподобному Лаврентию представили человека, одержимого бесом. Мужчина мог без чьей-либо помощи поднять и отбросить гигантское дерево, вес которого даже для десятка человек разом казался сложным. Лаврентий повелел отвести несчастного к мощам святых в Киево-Печерскую лавру, где он и получил долгожданное исцеление.

Однако особенно этот святой запомнился в народной памяти как врачеватель глазных болезней. После кончины святого Лаврентия его тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь и с честью положено в пещерах, в которых и доселе его чудотворные мощи пребывают нетленными.

11 февраля считается еще и женским праздником. Согласно преданиям, именно в день святого Лаврентия хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды. Сегодня женщины могут не выполнять тяжелую работу, но обязательно должны спечь пирог из капусты. Угостив им своих домочадцев, она привлечет успех и счастье для всех членов семьи. Особенно важно в этот день не ругать детей и не браниться с мужем.

Игнатий Богоносец

О жизни Игнатия известно немногое. Он родился в Антиохии. Есть предположение, что он был учеником Иоанна Богослова.

Считает, что Богоносцем Игнатия прозвали из-за того, что ребенком его брал на руки Иисус Христос. Об этом рассказывается в Евангелии от Матфея. Также есть версия, что это прозвище означает «носитель Божественного духа».

До нашего времени сохранилось семь посланий, автором которых был Игнатий. Он создал их, будучи в темнице в Риме. Пять посланий были адресованы христианским общинам различных городов, одно к епископу Смирнскому, и еще одно — к христианам Рима. Именно поэтому Игнатий считается одним из первых крупных христианских писателей, вышедшим из нееврейской среды. Сам Игнатий, возможно, был сирийцем.

Есть мнение, что Игнатий стал епископом Антиохии сразу после апостола Петра и был его преемником. Согласно другой версии, он был третьим епископом. По словам Иоанна Златоуста, Игнатий был «образцом добродетелей, явившим в лице своем все достоинства епископа».

Игнатий умер в Риме в 107 году, однако протоколы его допроса и приговор (так называемые мученические акты) появились значительно позднее в IV и V веках.

Православная церковь совершает память Игнатия 20 декабря (2 января), день смерти, и 29 января (11 февраля), дата перенесения его мощей. Перенесение из Рима в Антиохию состоялось, предположительно, в 108 году. Скорее всего, сначала они пребывали возле города, а в саму Антиохию были доставлены в 438 году. Когда Антиохию захватили персы, мощи вернули в Рим, в базилику Святого Климента. Это случилось либо в середине VI века, либо в середине VII столетия.

Лаврентьев день

На Руси святым Лаврентию и Игнатию Богоносцу молились от избавления от болезней глаз.

11 февраля считался опасным, так как, по народным поверьям, сегодня устраивали разгул ведьмы. Они наводили порчу на дом и хозяйство. Чтобы не пустить их в дом, хозяева втыкали в его углы веточки чертополоха. Главное — сделать это, как только рассветет.

Сегодня обязательно пекли пироги с капустой: считалось, что если отведать их, счастье не заставит себя ждать. Наши предки верили, что сегодня плакать нельзя, иначе весь год будешь рыдать. Кроме этого, женщинам сегодня запрещалось брать в руки мужнины вещи, если нарушит запрет, супруг загуляет.

Считалось, что в ночь с 10 на 11 февраля снятся вещие сны: хороший сон сбудется, а плохой предупредит об опасности или подаст знак.

Что касается погоды, то наши предки верили, что если сегодня дождь, то таким будет и весь год. Зато если сегодня мороз, то август будет жарким.

Приметы на Лаврентьев день

В Лаврентьев день погоду распознавали при помощи Луны. Если 11 февраля была растущая Луна, то такая же погода простоит первую половину марта. Если праздник пришелся на полнолуние, то такую же погоду ждали во второй половине месяца.

Кроме того, в Лаврентьев день по погоде определяли, каким окажется конец февраля.

Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.

Если стекла двойных рам запотевают — скоро похолодает.

Если дым из печной трубы валит столбом — в ближайшее время потеплеет.

Если 11 февраля вдруг отсырело сено — придет снегопад.

Холодная погода — в августе будет очень жарко.

Если в Лаврентьев день ветрено, то весь год будут идти дожди.

Что нельзя делать 11 февраля

Все события и мысли сегодня являются отражением сущности человека на данный момент. Поэтому, если что-то не устраивает и даже раздражает — нужно не гневить Бога, а работать над собой.

11 февраля нельзя срезать заломы сухой травы, чтобы не навлечь на себя ведьминские проклятия. В этот день, согласно народным приметам, нельзя брать в руки нож и другие острые предметы.

По гаданиям, в Лаврентьев день на человека, который употребляет в пищу мясо, может польститься дьявол. Поэтому в праздник лучше есть рыбу.

Для женщин были свои запреты в праздник. Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, браниться с детьми и мужем. Хотя существовало поверье: если в Лаврентьев день жена легонько ударит супруга по щеке стиральной доской, то возлюбленный будет любить ее до конца жизни.

Что нужно делать 11 февраля

Пришло благоприятное время для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все изменения в финансовой сфере, при должном серьезном подходе, как никогда принесут соответствующую материальную выгоду.

В Лаврентьев день было принято молиться тем, кто испытывал проблемы с глазами. Считается, что святой Лаврентий может исцелить от проблем со зрения или избавить от слепоты.

В народе считали, что в Лаврентьев день на земле появляются ведьмы. Колдуньи со злыми намерениями могли навести порчу на людей и сделать земли для урожая бесплодными, заразить кусты и деревья болезнями. Чтобы оградить участок от ведьм, нужно воткнуть чертополох в землю по направлению в четыре части света. После праздника убирать чертополох стоит осторожно. В древности для этого приглашали знахарок.