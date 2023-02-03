«Детская чума» атакует: в чем главное отличие «новой» кори

Смертельный вирус потенциально опасен, как для детей, так и взрослых. Причем отличить ее от обычно простуды очень сложно.

В Санкт-Петербурге выявили первый в 2023 году завозной случай кори. Инфекция попала в город на Неве из Средней Азии — ее обнаружили у прилетевшей из Таджикистана девушки. Специалисты отмечают высокую заразность кори.

Корь — «детская чума»

Острое инфекционное заболевание, которое провоцирует вирус семейства парамиксовирусов, называется корью. Она поражает слизистую оболочку рта и верхних дыхательных путей, а также кожные покровы.

Вирус кори крайне неустойчив во внешней среде. Он показывает чувствительность к ультрафиолету, в каплях слюны погибает за 30 минут, а при высыхании и действии дезинфицирующих средств — мгновенно.

Однако патоген не реагирует на пониженные температуры. Его можно выделить из различного биологического материала человека: кровь, моча, кал, мазки из ротоглотки, конъюнктив.

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По данным агентств ООН, за 12 месяцев 2022-го в мире произошла 21 крупная вспышка кори. Большинство из них в Африке или на Ближнем Востоке — в Эфиопии, Сомали, Йемене, Нигерии и Афганистане.

В России за первые пять месяцев прошлого года выявлено 14 случаев заболевания корью в пяти субъектах страны. Все заболевшие — дети до 17 лет.

По данным Роспотребнадзора, налицо объективные предпосылки улучшения эпидситуации по кори в стране. Они создались, благодаря массовой иммунизации непривитых россиян и трудовых мигрантов.

Для сравнения: в 2018-м было зарегистрировано 2 539 случаев, в 2019-м — 4 491, в 2020-м — 1 212 и в 2021-м — один.

Когда впервые появилась корь

Смертоносный вирус начал свое «шествие» в истории человечества с VI века до нашей эры. Это на 1 400 лет раньше, чем считалось прежде. К такому выводу пришли исследователи из немецкого института Роберта Коха, проанализировав вирусный геном методом молекулярных часов.

Ученые сделали предположение, что «предок» кори передался людям от крупного рогатого скота. С появлением больших городов возникли условия, способствующие непрерывной передачи заразы.

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Впервые «детскую чуму» описал доктор Бельский из Пскова в 1890-м. В XX веке смертность от кори стала постепенно снижаться за счет повышения качества медицинского обслуживания и социально-экономических факторов. Переломным стал 1963 год, когда была создана первая вакцина от кори.

По оценкам эпидемиологов, до широкомасштабного введения вакцин к десятилетнему возрасту корью успевали переболеть более 90% человек в мире. При этом чем выше была плотность населения, тем ниже возраст заражения.

Как заражаются корью

Главные пути передачи инфекции — воздушно-капельный и близкоконтактный способы.

При чихании, кашле, разговоре во внешнюю среду в большом количестве со слизью выделяются частицы вируса. Они также скапливаются на предметах обихода.

Инфекция проникает в здоровый организм в тот момент, когда человек касается этих предметов руками, а потом пальцами дотрагивается до губ, глаз, носа или вдыхает вируссодержащий воздух.

Несмотря на нестойкость к воздействию внешней среды, известны случаи распространения вируса на значительные расстояния с потоком воздуха по вентиляционной системе в одном отдельно взятом здании.

Больные заразны для окружающих уже за два дня до того, как сами начали испытывать симптомы болезни.

Этот период составляет с двух последних дней до проявления симптомов до четвертого дня высыпаний.

Симптомы и признаки кори

При попадании вируса кори в организм стремительно повышается температура тела. Отметки могут достигать до 41 градуса.

Развивается воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей (фарингит, трахеобронхит). Кроме того, отмечается выраженный конъюнктивит с сильным отеком век и характерная сыпь на кожных покровах с общей интоксикацией организма.

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Врачи предупреждают, что на начальной стадии корь можно спутать с простудой. Только вот — в отличие от ОРВИ — корь смертельно опасна. Кроме того, есть вероятность тяжелейших осложнений на легкие, сердце и другие органы.

«У человека возникают симптомы респираторного заболевания. Першение в горле. Повышение температуры. Покашливание. На слизистой оболочке рта появляются белые высыпания, которые как манная крупа. И после этого начинается период высыпания. Первые сыпи появляются на лице», — пояснил инфекционист Владислав Корягин.

К частым жалобам больных корью также относится нарастающая слабость, вялость, снижение аппетита, нарушения сна, «песок в глазах», а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (боли в животе, диарея).

Диагностика кори

Выявляется патоген при помощи лабораторной диагностики. Назначается общий анализ крови, мазки слизистых полости носа и глотки.

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При подозрении на воспаление легких проводится рентгенография. При развитии неврологических осложнений пациенту с корью показана консультация невролога, реоэнцефалография, ЭЭГ (электроэнцефалография).

Лечение кори

Болезнь лечат амбулаторно, госпитализируют больных с тяжелым осложненным течением, либо по эпидемиологическим показаниям. На весь период лихорадки показан постельный режим. Терапия заключается в облегчении симптоматики и предупреждении осложнений.

После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, повторное заболевание корью без патологий иммунной системы маловероятно.

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Осложнения после кори

Корь чаще всего сопровождается вторичной бактериальной пневмонией. У детей раннего возраста возникающий ларингит и бронхит иногда приводят к развитию ложного крупа, приводящего к асфиксии. Иногда возможны стоматиты.

У взрослых вирус может способствовать развитию менингитов и менингоэнцефалитов, а также полиневритов. Редкое, но довольно опасное осложнение — коревой энцефалит.

Вакцинация от кори

Защититься от кори поможет прививка. Детям для обеспечения иммунитета и предотвращения вспышек болезни рекомендуются две дозы вакцины: в возрасте одного года и шести лет. Инъекции против вируса кори очень эффективны: после введения одной дозы 85% детей девятимесячного возраста и 95% детей 12-месячного возраста получают иммунитет.

Роспотребнадзор рекомендует пройти ревакцинацию всем, кто старше 25 лет, так как с возрастом иммунитет ослабевает.

Гавриил Григоров / ТАСС

Ревакцинация рекомендуется детям и взрослым в возрасте от одного года до 35 лет в том случае, если они не болели, не привитые, привитые однократно против кори или не имеют сведений о прививках против кори.