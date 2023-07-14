Выйти сухим из лужи: как обезопасить обувь от промокания и продлить срок службы

Дождь, слякоть и грязь — настоящее испытание для обуви. Через пару сезонов постоянно промокающие ботинки будет уже не спасти. Но чтобы «продлить жизнь» любимым туфлям, некоторые умельцы из интернета придумывают различные водоотталкивающие пропитки. Но подобные находки химиков-любителей опасны и бесполезны, так как больше похожи на изобретение велосипеда.

Специальные спреи с безопасным составом можно приобрести в любом обувном магазине. Как продлить срок службы весенним сапогам и туфлям, поделилась «Самая полезная программа».

Как работает водоотталкивающий спрей для обуви

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Принцип работы водоотталкивающих спреев для обуви зависит от их особого состава.

«В водоотталкивающем спрее содержатся определенные компоненты, которые образуют на поверхности ткани или кожи слой, обладающий гидрофобными свойствами. Поэтому капельки воды свертываются в шарики и скатываются с этой поверхности», — кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Производители называют эти средства универсальными, так как считают их способными справиться с грязью, химическими реагентами и влагой. Продавцы уверяют, что спрей поможет защитить обувь из любого материала, будь то кожа, ткань или замша.

Сколько стоит водоотталкивающий спрей для обуви

Стоимость водоотталкивающих спреев на рынке разнится. Чтобы понять, зависит ли качество от цены, провели эксперимент. В обувном магазине приобрели средства за 90, 155 и 360 рублей.

Для испытания три средства нанесли на кусочки ткани, кожи и замши. При использовании спреем нужно не пренебрегать техникой безопасности, так как фторкарбоновыми смолами и растворителями, которые входят в их состав, можно отравиться. Все манипуляции лучше совершать, надев маску или респиратор, и только в хорошо проветриваемых помещениях, поэтому ботинки не стоит обрабатывать в коридоре., а лучше вынести в комнату или на балкон.

После нанесения водоотталкивающих пропиток на кусочки текстиля, замши и кожи тестируемые образцы оставили на сутки высыхать.

Как водоотталкивающий спрей защищает обувь из ткани

Результаты порадовали: три пропитки справились с задачей на ткани. Вода начала стекать с поверхности тестируемых образцов.

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Но чтобы убедиться, что средства точно сработали, посмотрели, не намок ли материал изнутри. Лоскут, который обработали дорогим составом, оказался сухим. На удивление не хуже справился и дешевый спрей. А вот на пропитанном средством со средним ценником материале на внутренней стороне оказалась подтеки.

Как водоотталкивающая пропитка защищает замшевую обувь

В ходе эксперимента проверили кусочки замши, обработанные водоотталкивающей пропиткой. Оказалось, что полностью защитить замшу от влаги не смог ни один спрей, вода просто впиталась в материал. В дождливый день ноги в такой обуви точно промокнут, потому что подобные вещи имеют особую структуру.

«Этот материал состоит из очень маленького размера волокон, торчащих наружу. Поэтому он очень плохо смачивается такого рода пропитками, чтобы искусственная замша хорошо пропиталась вот этими водоотталкивающим средством, необходимо многократное нанесение. С дальнейшей тщательной прослушкой в течение суток примерно. То есть сразу работать не будет», — пояснил кандидат химических наук.

Как водоотталкивающий спрей защищает кожаную обувь

На коже все три средства справились хорошо. В такой обуви можно смело отправляться на улицу даже в плохую погоду. Возможно, сохранить сухость в этом случае помогает не только специальное средство, но и плотный состав кожаных изделий.

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Как водоотталкивающий спрей защищает обувь от грязи

Хорошая пропитка должна защищать туфли и ботинки не только от воды, но и от грязи. Грязную воду нанесли на тестируемые кусочки материала, заранее пропитанные водоотталкивающими средствами.

На 100% обезопасить обувь из ткани во время слякоти не смог ни один состав. Обувь после возвращения с улицы придется чистить. Но наиболее эффективным оказался дорогой спрей, так как ткань, пропитанная им, внутри оказалась сухой, когда остальные промокли насквозь.

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А вот на капризной замше. Все три пропитки оказались бесполезны. Лучше всего водоотталкивающие средства справились на коже. Грязь стекла с кусочков этого материла. Конечно, пятна нужно будет протереть, но ноги останутся сухими в плохую погоду.

Сохраняются ли водоотталкивающие средства на обуви после стирки

Чтобы проверить, насколько хорошо пропитки сохраняются на поверхности обуви, обработанные спреем образцы материала постирали, просушили и снова намочили.

На текстиле и замше от спрея не осталось и следа. Вода мгновенно впиталась в ткань. Лучший результат показала кожа. Средство на ее поверхности, как уверяют специалисты, долго сохраняется.

«Кожа — такой материал, на котором пропитка лучше всего распределяется по поверхности. При этом придает коже не только водоотталкивающие средства, но еще и грязеотталкивающие», — пояснил эксперт.

Эксперименты показали: водоотталкивающие пропитки далеко не универсальны, как это обещают производители. Все средства хорошо работают только на коже. Изделия из текстиля такие средства защитят лишь от небольшого дождя, а вот на замше эффект от таких составов минимален.