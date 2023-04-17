Четыре любимчика: каким знакам зодиака повезет в солнечное затмение 20 апреля

Мила Ефимова
Мила Ефимова Эксклюзив 17

Первый коридор затмений в этом году принесет как потрясения, так и долгожданные перемены в жизни.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Вторая половина апреля и начало мая ознаменуются сразу двумя астрономическими явлениями: жителей планеты ожидает коридор затмений. Он продемонстрирует полное солнечное и полутеневое лунные затмения.

К чему приведут перемены на небосводе и как солнечное затмение отразится на делах и чувствах знаков зодиака — на этот и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова
Астролог

Когда будет весенний коридор затмений в 2023

Знаковое событие начнется с солнечного затмения 20 апреля и завершится лунным затмением 5 мая. При этом влияние кармического коридора будет ощущаться примерно за семь дней до открытия и еще примерно неделю после его закрытия.

Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023

Сами по себе затмения ничем кардинальным не грозят, а вот в период между ними есть шанс стать участником или свидетелем загадочных и странных событий.

Каким знакам зодиака повезет в солнечное затмение в 2023

Особенность солнечного затмения в этом году заключается в целом ряде важных пересечений на небосводе.

«20 апреля в 7 часов 12 минут по московскому времени состоится новолуние в последней декаде огненного знака Овен. Оно выделяется среди прочих полным солнечным затмением, которое совпадает в этом году с новолунием», — рассказала астролог.

Солнечное затмение — это время, когда Луна находится слишком далеко от Земли и не перекрывает Солнца, оставляя кольцо света вокруг темного диска. С этого момента начинается кармический коридор затмений.

«Солнечное затмение будет поддержано позитивной энергией двух социально значимых планет — Юпитера и Сатурна, что скажется на общественно-политической жизни. Здесь мы будем наблюдать в ближайший месяц нарастающую динамику и волнение», — подчеркнула эксперт.

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На этом этапе важно делать грамотные выводы, исходя из логики здравого смысла. И самое главное — с этими выводами не спешить, советует астролог.

«Даже если в быту вас кто-то торопит, будьте терпеливы, размышляйте. Не ввязывайтесь в первую попавшуюся авантюру, высок риск ошибок и просчетов. Особенно мы помним, что сейчас также действует ретроградный Меркурий. Затмение позитивно повлияет на знаки: Близнецы, Лев, Стрелец и Водолей, а именно на тех, кто родился в третьей декаде знака», — отметила Шахова.

Представители знаков зодиака смогут по-новому оценить себя, пространство и открыть новые возможности перед собой, благодаря творческому потенциалу и новому импульсу.

Каким знакам зодиака нужно быть осторожными в солнечное затмение 2023

Звезды сулят настоящие испытания сразу четырем знакам зодиака.

«С неким напряжением столкнутся рожденные в третью декаду знаки: Рак, Весы, Козерог и Скорпион. Представителям знаков зодиака стоит не рисковать в бизнесе и здоровье, не предпринимать резких шагов, чтобы впоследствии об этом не жалеть», — посоветовала астролог.

По ее словам, всем знакам зодиака в период затмения стоит внимательно прислушиваться к собственному телу, беречь организм от перегрузок, истощения и стрессов. В это время желательно не планировать проведение пластических операций, а также не рекомендуется в дни затмения и близкие к ним делать хирургические операции.

Что нельзя делать всем знакам зодиака в коридор затмений в 2023

Для всех знаков зодиака действуют общие ограничения, которые стоит обязательно учитывать с 20 апреля по 5 мая. В этот период не рекомендуется:

  • принимать ответственные решения, даже если все подталкивает к этому;
  • приступать к новым бизнес-проектам;
  • подписывать документы и заключать сделки;
  • брать деньги в долг;
  • ввязываться в конфликты и споры.

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Что можно делать всем знакам зодиака в коридор затмений в 2023

Хороший период, чтобы больше не держаться за все изжившее: остывшие отношения, скучную работу, токсичных людей. Однако воплощать в жизнь эту задумку стоит постепенно, обдумывая детали и анализируя возможные последствия.

Проводить генеральную уборку в квартире, раздавать ненужные вещи нуждающимся.

Проводить детокс-дни для организма, исключая тяжелую и вредную пищу.

Строить планы. Через пару месяцев любая задумка может неожиданно «выстрелить».

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