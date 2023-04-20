Христианский мир 6 мая чтит память Георгия Каппадокийского, известного во многих странах как Георгий Победоносец.

Претерпевший особо тяжелые страдания за Христа, Георгий причислен к лику великомучеников и, как победитель в духовной брани, именуется Победоносцем.

Кто такой Георгий Победоносец

Святой Георгий жил в III веке. Он родился в Каппадокии в Малой Азии (территория современной Турции), но после мученической смерти отца переселился с матерью в Палестину. Он происходил из богатой и знатной семьи и еще в отрочестве решил пойти на военную службу. Вскоре храброго воина заметил римский император Диоклетиан и поставил одним из старших военачальников стражи.

Правитель постановил начать расправу над христианами, чем вызвал сильный протест у благочестивого Георгия. Раздав все свое внушительное наследство нищим и дав свободу рабам, он бесстрашно предстал перед Сенатом и объявил о своем вероисповедании. Император не ожидал такой дерзости и попытался уговорить Георгия подумать о последствиях и принести жертву языческим богам. Ответ его был краток: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу».

Сначала оруженосцы попытались вытолкать молодого воина копьями из зала, но прочная стать вдруг стала гнуться и не смогла нанести вреда святому. В конце концов его увели в темницу, надели колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На следующий день обнаженного Георгия привязали к колесу. Древний механизм вонзал острые железные шипы в тело верующего при вращении. Сначала тот сильно кричал от боли и призывал Господа, но потом затих. Стражники стали снимать истерзанное тело, как вдруг все потемнело, раздался раскат грома и затем голос: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». Возле мученика появился ангел, провозгласил: «Радуйся!», и тотчас все раны на теле Георгия зажили. Многие присутствующие сразу же уверовали в Христа.

www.globallookpress.com / Serguei Bulavsky

Но мучения Георгия продолжились. Молодого человека сбросили в глубокий ров и засыпали негашеной известью. Через три дня его ожидали увидеть покрытого страшными ожогами, но он оказался невредим. Затем его обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и погнали до темницы. Утром же, когда обувь сняли, все увидели здоровые ноги без ожогов и ран. После святого избили воловьими жилами, специально занося в свежие раны землю, но и это не сломило веру Георгия. В конце концов император подослал волхва с приказом отравить упрямца или лишить волшебной силы, однако снадобья не подействовали. Георгий объяснил: «Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос».

Тогда Диоклетиан решил искусить противника и потребовал воскресить мертвого. Подойдя к могиле Георгий стал молиться и просить Бога помочь людям познать Его. Тотчас гробница открылась, и из нее вышел оживший покойник. Увиденное настолько ошеломило присутствующих, что народ, в числе которых был и волхв, стал рыдать и молиться Богу. Лишь озлобленный император не уверовал и приказал казнить и волхва, и воскрешенного человека, а Георгия заточить в темницу. Там он исцелял всех пришедших к нему людей с разными болезнями.

В последнюю ночь земной жизни к мученику явился Спаситель. Он обнял Георгия, поцеловал, возложил на голову венец и сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною». Утром Георгия повели в языческое капище Аполлона и предложили принести жертву в обмен на титул соправителя Римской империи. Он подошел к идолам и спросил их, хотят ли они принять жертву как боги. Обитавшие в них бесы закричали: «Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь». После этого статуи разрушились, а жрецы набросились на мученика и стали требовать немедленной казни. В этот момент царица Александра, супруга Диоклетиана, окончательно уверовала в Бога, пробралась сквозь толпу и упала к ногам Георгия. Их обоих приговорили к смерти.

По дороге на плаху царица без сил прислонилась к стене и мирно преставилась. Георгий же перед казнью помолился за людей, которые не ведают, что творят, и спокойно преклонил голову под меч. Датой его смерти считается 23 апреля 303 года.

Кто был Георгий Победоносец по национальности

Родиной Георгия Победоносца называют как римскую провинцию Каппадокию, так и ливанский город Бейрут. Разночтения связаны с тем, что было написано большое число вариантов жития мученика, которое перерабатывалось разными авторами на протяжении всей византийской истории.

В ряде источников упоминаются имена родителей святого: Геронтий и Полихрония. По одной версии Геронтий был персидским воином-язычником, по другой — сенатором из Севастополя Армянского (север современной Турции) в звании стратилата (командующего армией). Однажды он заболел горячкой и по совету сына помолился Христу. Болезь тут же прошла, и мужчина решил креститься. Ряд источников также сообщает, что впоследствии он принял мученическую смерть за веру.

О матери известно мало. Полихрония была христианкой и воспитывала сына в благочестии. Овдовев, она переселилась с Георгием на родину в Палестину, где около города Лидды владела богатыми имениями. В некоторых источниках упоминается город Никомидия.

В чем подвиг Георгия Победоносца

За мученическую кончину Георгия нарекли Победоносцем. Он при жизни победил страдания и соблазны, возвысился на грешным миром и достиг святости. А после смерти не оставил мир, являя ему удивительные чудеса и спасая невинных людей.

Один из главных подвигов мученика — положить конец периоду язычества и своим примером указать людям на истинного Бога. Спустя 10 лет после его казни престол занял святой равноапостольный Константин I, установивший христианство господствующей религией и приказавший начертать на знаменах империи Крест и завет, запечатленный кровью Победоносца и тысяч неведомых мучеников: «Сим победиши».

Почему Георгий Победоносец убил змея

Самый известный подвиг мученика — это победа над змием. Существуют две версии: Победоносец сразил чудище в начале воинской службы или же чудесным образом после смерти.

www.globallookpress.com / Serguei Bulavsky

Так или иначе оба предания называют местом подвига большое озеро недалеко от ливанского города Бейрут. Также в древних источниках упоминается сирийский город Лаодикия.

В водах завелся страшный змей. Он похищал людей, утаскивал на дно и пожирал. В качестве платы за безопасность города жители отдавали зверю ежедневно одного молодого человека — юношу или девушку. В конце концов очередь платить страшную дань дошла до царя. Его дочь-красавица стояла на берегу озера и ждала своей участи, как вдруг увидела перед собой молодого воина на коне.

Победоносец перекрестился, помолился и направил лошадь на врага, подняв высоко копье. Он нанес удар змею в гортань и пригвоздил к земле. Затем воин приказал девушке накинуть на чудовище пояс и отвести в город. Изумленные услышанным и увиденным жители уверовали в Христа и приняли крещение На месте убийства змея построили храм, а близ него забил целебный источник.

Данное чудо впоследствии получило аллегорическую трактовку, став символом торжества христианства над язычеством или победы верующего христианина над страстями. Кроме того, зверь — это воплощение дьявола, соблазнившего Адама и Еву в обличье змеи.

В чем помогает Георгий Победоносец

Георгию Победоносцу молятся о:

Защите в бою. Он почитается как хранитель воинов и солдат, а также всех людей, оказавшихся в зоне военных действий опасности.

Защите от врагов. Георгий Победоносец считается защитником от хищных зверей, врагов и недоброжелателей.

Защите от людской злобы.

Избавлении от разных напастей.

Утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях.

Обретении мира, в том числе мира в душе.

Плодородии земли и сохранении урожая. Победоносец помогает земледельцам, фермерам и всем людям, связанным с сельским хозяйством.

Здоровье и плодовитости скота. Покровительствует скотоводам и заводчикам.

Защите от природных стихий. Спасет урожай и оберегает хозяйство от стихийных бедствий, пожаров, наводнений или разорения.

Излечении от тяжелых недугов.

Помощи в поиске правильного пути в жизни.

Принятии решения. Образ Георгия Победоносца встречается на монетах и печатях — считается, что покровительство мученика способствует принятию разумных и взвешенных решений, дарует человеку мудрость, терпение, уверенность в себе.

Укреплении в вере. Молитва к праведнику позволяет обрести мужество и храбрость, укрепиться в вере, избавиться от сомнений и колебаний.

Посмертные чудеса Георгия Победоносца

Известно большое количество посмертных чудес мученика.

Чудо о колонне вдовы. В палестинском городе (предположительно в Рамле или Лидде), где покоились мощи Победоносца, по указанию императора начали перестраивать храм, освященный во имя святого. Для изготовления колонн строители отправилась по морю в другой город, где находились каменоломни. Одна вдова захотела на свои деньги приобрести одну из колонн и попросила погрузить ее с остальными на императорский корабль. Чиновник отказал ей в этом, и экспедиция отплыла домой, оставив женщину одну на берегу. В тот момент ей явился Георгий и спросил, где именно в храме она бы хотела ее установить. После он написал пальцем на камне порядковый номер — вторая справа. Когда корабль приплыл домой, чиновник с удивлением обнаружил на берегу колонну. Ее установили в храме, а надпись могли видеть все желающие еще не одно столетие.

Чудо о сарацине или чудо об иконе. В палестинской Рамле, захваченной арабами, мужчина зашел в христианский храм. Там он увидел священника, молящегося перед иконой Георгия Победоносца. Абар вытащил стрелу и пустил ее из лука, целясь в святой образ. Однако стрела попала ему в руку и не причинила никакого вреда иконе. По другой версии — икона оказалась повреждена, а рука стрелка сразу опухла и заболела. Священнослужитель посоветовал арабу повесить икону Победоносца над постелью, а утром смазать рану елеем из лампады. Рана чудесным образом зажила, и мужчина крестился и вскоре принял мученическую смерть за веру.

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Чудо о воине и коне. Воин из Лидды дал обет в храме Победоносца, что если вернется с войны живым, отдаст церкви в дар коня. Мужчина действительно остался жив, но обещание не сдержал. Вместо этого он пожертвовал храму 20 солидов — сумму, равноценную покупке коня. Выйдя на улицу, он взял животное под уздцы, но не смог сдвинуть с места. Лишь когда он повел лошадь в храм к иконе, она спокойно повиновалась. Тогда воин понял, что должен исполнить свой обет и оставил коня.

Чудо избавления из плена отрока. Родители мальчика, похищенного кочевниками-агарянами, молились о возвращении сына. В день почитания Георгия ребенок чудесным образом появился возле дома. Он рассказал, что некий воин на коне забрал его у похитителей и мгновенно перенес домой.

Чудо о спасении от разбойников. Молодой человек Мануил из Дидии (север современной Турции) ежегодно совершал паломничество в Хоны, относя пожертвования на строительство храма архистратига Михаила. Однажды он попросился на ночлег в пещеру, где жила семья разбойников. Женщина узнала, что у путника с собой большая сумма денег, и рассказала сыну и мужу. Те соврали, что тоже хотят совершить паломничество, увязались за христианином и завели в безлюдное место. Поняв, что те сейчас набросятся на него, молодой человек закричал, призывая Победоносца. Перед ним тут же появился всадник, побросал разбойников в реке, усадил Мануила на коня и мгновенно перенес его в Хоны. Потом вернулся в пещеру и сжег жилище воров вместе с коварной хозяйкой.

Чудо об избавлении отрока из плена. Арабы напали на христиан, собравшихся на острове Лесбос в престольный праздник Георгия Победоносца. Год спустя родители уведенного в плен юноши устроили обед в день памяти святого и молились о возвращении сына. Внезапно мальчик появился с кувшином вина в руках. Он рассказал, что прислуживал у критского эмира за обедом, как вдруг перед ним предстал Победоносец, посадил его на коня и перенес домой. Одной рукой юноша держался за пояс святого, а в другой так и остался сосуд с вином из дома эмира.

Чудо о сыне попове. Сына священника из церкви Георгия похитили арабы по пути на Кипр. Юноша 3 года провел в плену в Палестине. Однажды в день памяти великомученика он нес вино в баню хозяина, по дороге молясь об освобождении из плена. Вдруг юноша почувствовал, что его подняла какая-то неведомая сила, и тотчас он очутился в алтаре храма, где его отец совершал литургию. В его руках остался арабский мраморный сосуд.

Чудо о спасении из плена. Молодой человек из Амастриды (Пафлагония) ушел на войну с болгарами и попал в плен. Родители посчитали его погибшим. В день памяти Победоносца они устроили пышный обед. Внезапно среди гостей появился пропавший юноша с блюдом в руках. Он рассказал, что работал на кухне и вдруг увидел сияющего воина, он посадил пленника на коня и перенес в родной дом. Это случилось так быстро, что еда не успела остыть и была поставлена на стол в качестве угощения. Горшок передали в храм как свидетельство произошедшего чуда.

Икона Георгия Победоносца

Древние и современные иконописцы изображают великомученика в различных образах. Наиболее распространенные среди них:

Воин на белом коне, побеждающий змия.

Пеший воин с копьем и/или мечом в руках.

Мученик с крестом в руках (погрудное изображение или в полный рост).

Святой на троне, а на его голову ангел возлагает венец.

Наиболее часто встречающееся изображение Победоносца — безбородый юноша с кудрявыми волосами. Это доблестный воин в блестящих доспехах и красном плаще верхом на белом или серебряном коне. В руке герой держит копье, которым поражает извивающегося под копытами у лошади черного змея.

Георгий Победоносец — покровитель Москвы

Святой Георгий Победоносец был ангелом и покровителем нескольких великих строителей русской государственности и военной мощи. Так, Ярослав Мудрый, при крещении получивший имя Георгий, много способствовал почитанию святого на Руси. Он построил город Юрьев (фонетический вариант имени Георгий в древнерусском языке — Прим.ред.) основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма — 26 ноября 1051 года — вошел в историю как особый церковный праздник, Юрьев день.

При Дмитрие Донского Георгия Победоносца стали называть покровителем Москвы, поскольку город был основан Юрием Долгоруким. Изображение всадника, поражающего копьем змия, с конца XIV — начала XV веков появляющееся в московской геральдике, в народном сознании воспринималось как образ святого Георгия. В 1730 году это было закреплено официально: Победоносец, поражающий копьем змия, стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства. А в 1856-м был учрежден герб Московской губернии с образом Георгия Победоносца.

В современной истории герб Москвы был восстановлен в 1995 году.

Почитание святого в Грузии

Отдельно всегда выделяется особое отношение к Победоносцу в Грузии, где Георгий уже много поколений удерживает позицию самого почитаемого святого и при этом самого распространенного мужского имени. По преданию, Победоносец неоднократно помогал грузинам во многих битвах, его много раз видели во главе войска. В Историко-этнографическом музее в Зугдиди хранится сустав колена святого, а в иконе из церкви в Бочорме заключен локоть святого.

В средние века европейцы называли Грузию (Иверию) Георгией (Georgia), потому что практически все географические и культурные объекты страны, особенно церкви, носили имя в честь великомученика. Считается, что просветительница Грузии равноапостольная Нина приходилась двоюродной сестрой Георгия по отцовской линии.

На флаге Грузии изображен большой красный георгиевский крест, а в четырех углах — маленькие Болнисско-Кацхские кресты. На гербе — два золотых льва, держащих увенчанный короной красный щит с Георгием Победоносцем.

Какого числа празднуется День Георгия Победоносца

6 мая — день мученической смерти Святого Георгия, погибшего в 303 году нашей эры.

16 ноября — обновление (освящение) в IV веке храма Святого Георгия в Лидде.

9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. В народ этот праздник известен как Юрьев день.

Что нельзя делать 6 мая

Пассивность противопоказана, необходимо действовать. Но желательно не размениваться на мелкие, не обязательные дела. Лучше всего заниматься тем, что по-настоящему важно и необходимо.

Что можно делать 6 мая

Особенно успешным будет начало всевозможных масштабных проектов. Хорошо провести день в активном общении с родными и близкими.

Приметы

День теплый — скоро лето наступит.

Теплая ночь — к хорошему урожаю хлеба.