Спасти квартиру от плесени: чем обрабатывать плитку в ванной и на кухне

Правильно выбранная затирка для межплиточных швов долго прослужит, избавит от сырости и плесени.

Неприятный запах и темные пятна на кафеле в ванной или на кухне — признак грибка. Чаще всего он возникает из-за повышенной влажности в этих помещениях. Основным рассадником спор становятся межплиточные швы.

Чем обрабатывать стыки, чтобы защитить их от плесени? Как увеличить срок службы кафеля? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

При укладке плитки в доме используют специальный состав в качестве шовного заполнителя — затирку.

«Она служит для того, чтобы было красиво, эстетично, и не попадала лишняя грязь в межплиточные швы, а также вода и различные бактерии», — объяснил плиточник со стажем Сергей Жирняк.

Эксперт предупреждает: некачественная затирка может потрескаться и осыпаться уже через несколько месяцев, что сведет к нулю все потраченные на ремонт усилия. Поэтому важно подобрать работающий состав.

Какие бывают виды затирок для плитки

На рынке есть два основных вида затирок:

Цементные. Отличаются достаточно низкой стоимостью. Банка весом два килограмма обойдется от 300 до тысячи рублей.

Эпоксидные. За аналогичный объем средства на данной основе придется выложить уже не меньше трех тысяч рублей.

Но стоит ли за нее переплачивать, лучше выяснить на практике.

Как нанести затирку для швов во избежание плесени

В эксперименте использовались два вида цементной затирки (за 350 и 700 рублей), а также эпоксидная (за три тысячи рублей). Для большей наглядности средство нанесли на плитку-мозаику. Она мелкая, на ней много затирочных швов.

Цементные затирки выпускают в форме сухой смеси. Подготовить их к работе просто, достаточно добавить указанное на этикетке количество воды. Нужно мешать раствор до тех пор, пока он не станет однородным, а затем выложить на плитку.

«Берем шпатель и начинаем втирать массу в швы. Делается все по диагонали несколько раз, чтобы все заполнилось», — объяснил эксперт Жирняк.

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Далее нужно подождать 20 минут, пока состав слегка подсохнет. После растереть его влажной губкой и сформировать шов.

Эпоксидная затирка требует несколько больших усилий. Пасту из смолы и кварцевого песка смешивают с отвердителем, который идет в комплекте.

Специалист подчеркивает, что для точного расчета пропорций компонентов понадобятся весы. В противном случае состав слишком быстро затвердеет или, наоборот, останется мягким.

При обработке швов важно учитывать, что убрать излишки материала водой не получится. Понадобится специальная химия — очиститель для эпоксидной смолы.

«Смывка как раз таки предназначена для отвердителя и смолы, чтобы она размягчила и убрала. Если это все оставить на три и более часа, то будет очень сложно смыть. Придется уже канцелярским лезвием все вырезать», — рассказал эксперт.

Бутылка такого очистителя стоит не меньше тысячи рублей, то есть всего для начала работы с таким составом нужно отдать четыре тысячи рублей.

После окончания подготовительных работ нужно оставить плитку на сутки, чтобы материал как следует высох.

Как определить устойчивость затирок к загрязнениям

Запачкать белые швы не составляет особого труда. Устойчивость затирок к загрязнениям проверяется на примере кофе, синьки, масла и уличной грязи. Последняя будет, по сути, имитировать длительный процесс износа, когда просто чернеет сама затирка.

Выбранные вещества наносятся на плитку, а потом отмываются обычной теплой водой. Результат не порадовал. На плитках, обработанных цементной затиркой, все пятна остались на месте, кроме масла. Его удалось убрать, но сохранились жирные следы. Они, скорее всего, будут притягивать какие-то частички грязи.

Дорогой эпоксидный состав показал себя немного лучше. Синьку удалось полностью смыть, но следы от кофе, грязь и жирные пятна остались.

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На втором этапе швы обработали чистящим средством. В случае с цементными затирками результат все равно не улучшился, удалось смыть только пятно от масла.

А вот эпоксидный состав получилось очистить. Эксперт объясняет: когда эпоксидная затирка высыхает, она становится похожа на пластик и почти не впитывает влагу.

«С эпоксидными затирками можно критичное загрязнение чуть наждачкой протереть, разогреть это феном и опять заглянцевать», — рассказал плиточник.

Какой вид затирки прочнее

От показателя прочности зависит, как быстро на плиточных швах появятся трещины.

«Если затирка плотная и качественно закрепила плитку друг за друга, она должна держать на разрыв. А если не будет, значит, со временем появятся микротрещины. Привет, бактерии», — объяснил эксперт.

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Усложнить эксперимент пришлось дополнительной нагрузкой в виде гирь для медицинских весов. Плитку разместили на двух брусках и стали двигать панно. Как только оно пройдет через край, начнет действовать сила тяжести. Так можно проверить, какое количество ячеек сможет продержаться, не сломавшись.

Дешевая цементная затирка справилась хуже всего. Швы треснули под весом самой плитки, без помощи гирь. Дорогая оказалась намного крепче и выдержала полкилограмма дополнительной нагрузки. Специалист предполагает, что в ее основе больше полимерных добавок. Они придают раствору дополнительную прочность.

Эпоксидный состав оказался наиболее крепким. Он выдержал килограммовую гирю, при этом конструкция не треснула и не сломалась.

Какая затирка будет лучше противостоять плесени

Эпоксидная затирка оказалась наиболее прочной и меньше всего впитывает влагу и грязь. Правда, стоит такое средство дорого. Ремонт обойдется в копеечку, особенно если плитки в доме много.

В качестве доступной альтернативы можно использовать цементную затирку с полимерными добавками. Она достаточно крепкая и прослужит долго. А чтобы на швах не появилась плесень, их можно дополнить обработать водоотталкивающей пропиткой. Литр такого средства обойдется всего в 500 рублей.