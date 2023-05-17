Прощай, школа: какие традиции последнего звонка объединяют разные поколения выпускников

В каждой российской школе 25 мая прозвучит последний звонок. Считается, что в этот день подростки символически расстаются с детством. В их жизни начинается сложный и ответственный этап — впереди экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Но вчерашним ученикам девятых и одиннадцатых классов так хочется хоть на минуту задержаться и вспомнить о беззаботном времени, проведенном в школе. И праздник последнего звонка дает им эту возможность.

От Петра I до революции: прообраз последнего звонка

Традиционное празднование последнего звонка берет начало в советское время, но еще в эпоху Петра I появился прообраз этого торжественного события. В 1701 году для выпускников Школы математических и навигационных наук император организовал первый пышный бал для получающих аттестаты зрелости юношей. Затем традицию подхватили в других учебных заведениях.

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Молодые люди пили шампанское, пели и танцевали. Специально для вечера лучшие повара разрабатывали особое меню. Иногда торжественное мероприятие становилось последней возможностью кому-то что-то доказать. А если словами донести мысль не получалось, выпускники нередко устраивали драки.

Девушки, получавшие тогда только домашнее образование, на праздничные вечера не допускались. Однако уже на рубеже XVIII–XIX данную традицию стали нарушать. Во время торжества, знаменующего окончание учения юношей, устраивали смотрины. Девушки в этот момент получали шанс выбрать жениха и запомниться понравившемуся молодому человеку.

Традиция пышно отмечать окончание образовательного процесса соблюдалась вплоть до 1917 года. После революции устраивать гуляния запретили, назвав их «пережитком буржуазии». На вручение аттестатов выпускники приходили в повседневной одежде. Переход во взрослую жизнь сопровождали коммунистическими лозунгами и строгими напутствиями.

Когда зародилась традиция праздновать последний звонок

О создании праздника, способного объединить выпускников, начали задумываться в послевоенное время. Советские учителя стремились создать новую атмосферу в школах. Главной задачей педагогов после Великой Отечественной войны стало желание вернуть ученикам, пережившим страшные годы, беззаботное детство.

Большой вклад в процесс душевного объединения школьников внес заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий. Именно по его инициативе 25 мая 1948 года ученики одной из московских школ услышали последний звонок. Девушки впервые в этот торжественный день нарядились с школьные темные платья с белыми фартуками и завязали праздничные банты, а юноши надели строгие костюмы. На том праздничном вечере была заложена традиция звонить в колокольчик, а также принимать поздравления от первоклассников. Малыши на память старшим товарищам вручили сделанные своими руками поделки.

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По всей стране праздник распространился не сразу. Повсеместно отмечать последний звонок стали в 1970-е. Тогда появились другие традиционные атрибуты. В советское время 25 мая также существовала традиция сажать деревья в школьном саду и закапывать капсулу времени с посланиями себе через много-много лет. По прошествии определенного времени записи доставали на вечере выпускников и читали.

Современные традиции последнего звонка

Отпечаток на обычаи последнего звонка наложили и современные забавы. 25 мая во многих школах устраивают прощание с детством. Старшеклассники в последний учебный день надевают яркие аксессуары (носки, галстуки, бантики) и сажают с собой за парты мягкие игрушки. Таким образом, они прощаются с беззаботными годами, проведенными в школе.

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Однако многие традиции последнего звонка сохранились до сих пор. Например, ученицы продолжают наряжаться в форму советского образца и украшать прически белыми бантами. Этот обычай объединяет целые поколения выпускников. Также многолетнюю историю имеет последний школьный вальс. Юноши и девушки во время официальной части мероприятия исполняют этот торжественный танец, который символизирует, что дети уже выросли, беззаботные годы остались позади, а впереди их ждет прекрасная пора молодости.

Сейчас 25 мая старшеклассники, как и в СССР, получают поздравления от первоклассников. Малыши исполняют трогательные песни и выученные наизусть стихотворения. Выпускники смеются над неловкостью малышей и вспоминают о том, как когда-то они сами тоже так волновались на важных мероприятиях.

Долгое время бытовал обычай запускать в небо воздушные шары. Однако сейчас многие школы отказываются от данной традиции, так как она вредит экологии.

После официальной части сейчас не принято расходиться. Для выпускников родители организовывают банкеты, выезды на природу, квесты. Широко распространено в день последнего звонка собираться на вечерние прогулки на теплоходе.

Некоторые же юноши и девушки серьезно подходят к одному из последних праздников ученичества. По инициативе выпускников в некоторых школах собранные на банкет деньги отправляют на благотворительность. Иногда и сами ученики в торжественный день решают отправиться в качестве волонтеров в детские реабилитационные центры, чтобы подарить заряд позитива малышам.

Как отмечают прощание со школой в других странах

Праздник прощания со школой отмечают не только в России. Многие традиции, которые заведены за рубежом, поражают.

В Норвегии расставание со школой отмечают несколько дней. В это время устраивают пешеходные процессии с веселыми песнями и зажигательными танцами. Молодежь наряжается в яркие костюмы, чаще всего толпа празднующих пестрит всеми оттенками красного.

Выпускной в Швеции можно принять за массовое празднование свадеб, так как девушки для торжественного дня выбирают белые платья. Главным атрибутом последнего звонка в данной стране стали белые шапочки с козырьками.

По желанию на головные уборы наносятся имена и фамилии школьников или год выпуска. В конце торжественной церемонии шапочки подбрасывают в небо. Неофициальная часть празднования включает в себя экстремальные гонки. Бывшие учащиеся катаются на открытых грузовиках или даже тракторах, украшенных яркими плакатами и эмблемами школ. В любом случае, этот день каждый выпускник точно запомнит надолго.

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В Китае долгожданное окончание школы также отмечают весело. Главной особенностью празднования окончания обучения считается — выбрасывание школьных принадлежностей из окон, поэтому прохожим в данные дни советуют держаться подальше от фасадов зданий.

В учебных заведениях США в честь окончания школы устраивают настоящие светские рауты. Юноши одеваются в смокинги, а девушки — в вечерние платья. Готовиться к празднованию начинают за год, чтобы произвести неизгладимое впечатление на одноклассников и завоевать титул короля или королевы выпускного бала.

А вот в Великобритании окончание школы праздником не считают. С размахом там отмечают только получения диплома университета, а после школы предпочитают не отвлекаться от подготовки к вступительным испытаниям в колледжи и высшие учебные заведения.