Все совершают эти ошибки: что мешает новичку зарабатывать на маркетплейсе

Схема продажи на онлайн-площадках проста, и заманчива, однако многие прогорают в тщетных попытках сбыть товар. Что делать, чтобы все гарантированно раскупали, объяснила эксперт по продажам.

Продажа товаров на маркетплейсах — это один из самых популярных видов предпринимательства. Особую популярность он обрел во время пандемии, когда были закрыты крупные торговые центры и магазины.

Одни считают онлайн-магазины сложным и запутанным миром, другие умудряются, не выходя из дома, зарабатывать с их помощью приличные деньги.

Насколько сложно продавать на маркетплейсах и какие подводные камни могут подстерегать новичка, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эксперт по продажам и личному бренду Юлия Корчагина-Озджан.

Что нужно для открытия своего магазина на маркетплейсе

Любой человек может начать свой бизнес на онлайн-платформе, уверяет эксперт. Это весьма легко и не требует дополнительного высшего образования.

«Неважно, маркетолог ли вы, офисный работник или мама в декрете, это сделать достаточно просто», — ободрила она.

Главное, на старте хорошо продумать первые шаги, чтобы правильно выстроить цепочку действий.

Определиться с товаром; Найти поставщика и просчитать доставку; Найти склад для хранения товара или узнать условия хранения при маркетплейсе; Посчитать, сколько денег будет вложено и сколько получено в месяц или квартал; Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью; Заказать пробную партию товара.

«Нельзя хвататься за первую попавшуюся вещь. Нужно сделать анализ товаров, посмотреть, что продается. Потом точно также погуглите и выберите поставщика. Не заказывайте сразу много товара. Можете выбрать два-три-четыре вида и протестировать, как они будут покупаться. Это важно сделать, иначе есть риск вложиться и потерять деньги», — объяснила Корчагина-Озджан.

По ее словам, бюджет для входа на площадку с учетом всех расходов должен составлять от 200 — 300 тысяч рублей. Новички также практикуют торговлю в онлайн-магазинах чужим товаром, однако полностью без вложений обойтись не получится.

Какие товары выгодно продавать онлайн

Одни из самых продаваемых товаров — это повседневные вещи. Например, одежда, обувь, аксессуары, бытовые принадлежности.

Однако сразу браться за «серьезные» продажи не стоит — велик риск прогореть. Специфика товаров для новичка заключается в том, что их должно быть легко продавать. К таким критериям относятся:

Отсутствие обязательной сертификации.

Лояльные условия перепродажи без разрешения от держателя бренда.

Отсутствие маркировки в системе «Честный знак». В ней обязательно нужно маркировать, например, обувь и домашний текстиль.

Приемлемая стоимость.

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Высокий процент выкупа. Например, по этому критерию не подойдет одежда и обувь — ее часто заказывают, ошибаются с размером или фасоном и возвращают. А за доставку и хранение платит продавец.

Высокая частота покупки. В идеале покупатель должен регулярно нуждаться в «добавке». Например, это может быть косметика или зоотовары.

Стандартные условия доставки. От крупногабаритных, хрупких и скоропортящихся товаров лучше отказаться, пока не налажена логистика.

Как заработать на маркетплейсах

У каждого продавца своя стратегия, подчиненная единым условиям онлайн-рынка. Тем не менее специалисты выделяют несколько проверенных шагов, которые помогут получить доход с продаж.

Анализ рынка. Прежде чем закупить товар и выставить его на продажу, нужно провести анализ рынка — где дефицит товаров, а где избыток. Для этого есть бесплатные онлайн-программы. Затем нужно сравнить обратную сторону процесса: какие самые популярные запросы у покупателей на данной площадке.

Ценовая политика. Продавец ищет, где можно купить товар по максимально низкой цене, а потом продает его по более высокой. Финальную стоимость каждый определяет сам. Разница между начальной и конечной ценой гарантированно оказывается в кармане у предпринимателя. Важно грамотно регулировать предложение с учетом сезонности спроса и выигрышно предлагать скидки на фоне конкурентов.

Красивая витрина. Крайне важно сделать много качественных фотографий товара, потому что онлайн-покупатель всегда выбирает по картинкам.

«Нужно, чтобы человеку хотелось их рассматривать. Просто обычные фотографии на телефон не подойдут», — заострила на этом внимание эксперт.

Продуманное описание. К каждому виду продаваемых товаров нужно грамотно заполнить карточки — составить подробное описание продукта. В ней должны содержаться ответы на вопросы, что это за товар, для чего он нужен, какие функции выполняет, где может использоваться, для кого подходит и так далее.

«Чем интересней будет описание, тем выше будут продажи. Никогда не скупитесь на изменение карточек с точки зрения маркетинга и smm-копирайтинга. Вся продукция продается только за счет качественного текста», — подчеркнула специалист.

Верная комбинация всех пунктов поможет выработать выигрышную стратегию продаж на маркетплейсах.