Ошибки молодости: как Сергей Трофимов чуть не загубил карьеру

Будущее Трофима в музыке было под угрозой из-за вредных привычек певца. Как ему удалось взять себя в руки и остановить саморазрушение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Трофимов признался, что много лет страдал от алкоголизма. Как певец смог справиться с пагубной привычкой? Правда, что первый брак артиста распался из-за его многочисленных измен? И почему он принципиально не общается с родным отцом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певец Сергей Трофимов, более известный как Трофим, — один из самых популярных бардов на российской сцене. Его «Ветер в голове» и «Коньячок под шашлычок» знает каждый. Исполнитель имеет множество наград и званий. За один концерт, по данным СМИ, он зарабатывает от полутора миллионов рублей.

«Я из того поколения, которому вообще все по барабану. Мы родились в Советском Союзе. Прошли через такое, что нынешнему поколению и не снилось», — заявил певец.

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Недавно Трофимов рассказал, как едва не загубил свою карьеру из-за пристрастия к алкоголю. Оказалось, в юности артист страдал от этой пагубной привычки, а также злоупотреблял наркотиками. Он понимал, что разрушает сам себя, но не мог остановиться. Пока ему не встретился хороший врач.

«Профессиональный рефлексолог. Достаточно один раз в год на иголочки к нему сходить и все», — уточнил артист.

«Кто-то кодируется, кто-то идет к гипнотизеру, в кого-то втыкают иголки, прижигают полынными сигарами. Я считаю, что изначально у Трофима была очень сильная мотивация. Ему было необходимо эту черту провести. Он пошел к специалисту, возможно, китайцу-профессору. Тот на него впечатление произвел, и он зафиксировал ситуацию: «Я ставлю иголки, и с этого момента у меня абсолютная трезвость. Я не употребляю“», — предположил врач-нарколог Василий Шуров.

После этого Сергей Трофимов поклялся сам себе, что больше никогда не будет пить. И сдержал свое слово. Хотя уверяет: поводов сорваться за эти годы было много. Его первый брак с поклонницей Натальей Герасимовой был непростым. Близкие считали, что женщина вышла за Трофима в корыстных целях. Певец не раз уходил от супруги. У него были отношения на стороне. В 2003-м у барда случился страстный роман с танцовщицей Анастасией Никишиной.

«Одна из версий, что их брак распался из-за того, что он стал погуливать. А вторая версия — дома не было той атмосферы, той ауры, которую хочется мужчине», — рассказала певица Даяна Брют.

Наталья долго не хотела соглашаться на развод. Она обвиняла Трофима в неуплате алиментов на их общую дочь. А позже решила отсудить у него земельный участок и коттедж.

«20 соток земли и коттедж в 2004 году оценили в десять миллионов рублей, или почти 400 тысяч долларов по тогдашнему курсу. А заплатил Сергей мне 100 тысяч долларов», — уточнила экс-супруга.

После развода спокойная жизнь певца длилась недолго. Трофима разыскал отец, который бросил семью, когда исполнитель был еще маленьким. Мужчина искал с сыном встреч, ходил на его концерты, пока однажды артист не прогнал его из зала.

«Отец бросил их семью, когда Трофиму исполнилось семь лет. Он поднимал руку, мог сгоряча пожелать Сергею даже смерти. Употреблял алкоголь», — сообщила Даяна Брют.

Трофим так и не смог простить отца за тяжелое детство. Принципиально не общается с прежней женой. Он говорит, что теперь предпочитает держаться подальше от токсичных людей. И даже учит этому других. Артист рассказал, что часто посещает реабилитационные центры, где бесплатно консультирует страдающих от пагубных привычек.

«Бываю у ребят, которые занимаются помощью наркозависимым и алкозависимым. Встречаюсь, рассказываю о своем опыте, как мне удалось соскочить. И, кстати, многим потом помогает», — высказался Трофимов.

Певец уверен, что делает благое дело. Но не хочет открывать рехаб по примеру звездного коллеги Стаса Пьехи.

«Нет, это большая ответственность в первую очередь. Потому что человеческое здоровье — это не шутки. Я не хочу брать на себя такую ответственность», — заявил артист.

Трофим объясняет, что далек от мира бизнеса. Он занимается исключительно творчеством, а свободное время уделяет семье: любимой маме Нине Татарниковой, второй супруге Анастасии Никишиной и трем наследникам.