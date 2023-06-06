Необратимое повреждение мозга: сможет ли Волочкова отказаться от спиртного

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 307 0

Нарколог Шуров предположил, что у Волочковой могла развиться алкогольная энцефалопатия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Скандально известная балерина заявила, что бросила пить. Есть ли риски, что она сорвется?

Нарколог Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru прокомментировал недавнее заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она бросила пить. По мнению специалиста, скандальная танцовщица не сможет окончательно расстаться с алкоголем.

«Пьет она многие годы. Лет десять в информационной повестке хороших новостей от Волочковой мы не видим», — отметил эксперт.

Постоянные скандалы и нелепые действия со стороны звезды, по его мнению, говорят о том, что у нее могут быть серьезные проблемы с алкоголем. Нарколог предположил, что у Волочковой даже могла развиться алкогольная энцефалопатия — то есть необратимое повреждение мозга.

При таком раскладе она уже вряд ли сможет сама вылечиться от алкогольной зависимости, предупредил специалист. Навсегда перестать пить алкоголь люди могут самостоятельно только в исключительных случаях: например, при смерти родственника или другом трагическом событии.

«В остальных случаях человек выздоравливает через клинику и реабилитацию. Это процесс длительный. Нужна и работа с психологом, и с психотерапевтом», — подытожил Шуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова навсегда бросила пить и за кого собралась выходить замуж.

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