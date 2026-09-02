Поближе к короне: что заставило принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию. Из-за чего опальный внук Елизаветы II не прижился в США? Пойдет ли он на поклон к отцу-королю? Как на приезд брата отреагировал Уильям? И что стало причиной конфликта Меган и принцессы Уэльской Кэтрин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Принц Гарри, как и все мужчины в данной ситуации, просто потерял голову, а Меган умело стала использовать его ресурсы, его статус и, конечно же, его деньги», — заявляет светский обозреватель Мигалим Факильдинов.

Герцоги Сассекские прилетели в Лондон. По словам знакомых, причиной возвращения после шести лет жизни за океаном стали проблемы с финансами. Оказалось, быть кем-то еще, кроме внука Елизаветы и сына Дианы, рыжеволосый принц не умеет.

«В итоге, что мы сейчас имеем? Мальчик, который зарабатывает на имени своих родителей, точнее, на звездной фамилии», — отмечает светский журналист Олег Цуриков.

А как помпезно все начиналось. В январе 2020-го Гарри заявил, что устал мучиться под гнетом монаршей семьи. Снимает с себя королевские обязанности и переезжает в США начинать новую жизнь. Но на этом принц не остановился и решил дожечь мосты. Опубликовал скандальные мемуары, в которых раскрыл подноготную Виндзоров.

«Они называли меня запасной: папа, мама, дедушка и даже бабушка. Я был тенью, опорой, планом Б. Меня вызвали в этот мир на случай, если с Вилли что-нибудь случится. Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга», — цитирует его слова Мигалим Факильдинов.

В США Гарри и Меган поселились в одном из самых дорогих районов Калифорнии. Сначала они были нарасхват: ток-шоу, документальные фильмы, многочисленные интервью. Но потом интерес к мятежной парочке начал угасать. А вместе с ним уменьшились и гонорары.

«Все те моменты, которые Меган Маркл и Гарри создают, будь то издание книги, будь то съемки, — это все все-таки моменты, так скажем, быстропроходящие. И есть ощущение того, что больше нет информационных поводов, которые бы питали публику», — отмечает эксперт по этикету Екатерина Богачева.

В окружении супругов стали обсуждать, что пара задумалась о возвращении в Британию. Но для этого надо было наладить отношения с влиятельными родственниками. Король Карл так оскорбился, что категорически отказался от любых встреч с сыном-предателем.

«Когда ты выходишь замуж за принца, тем более это английская монархия, они, конечно же, будут требовать от тебя некое смирение. Меган не захотела этого делать, поступила как капризная девка и спровоцировала Гарри уехать в Америку. И, конечно же, Меган сделала все возможное, чтобы ее британцы возненавидели», — говорит светский обозреватель Факильдинов.

Той же позиции придерживался принц Уильям. Масла в огонь наверняка подливала и его супруга. У нее с Меган давний конфликт, который начался из-за колготок. Маркл настаивала, чтобы на ее свадьбе подружки невесты, в том числе и дочь Кейт, были с голыми ногами. Принцессе Уэльской это показалось верхом бесстыдства. В другой раз американка накричала на помощницу Миддлтон. А о своем решении уехать Гарри и Меган объявили прямо перед днем рождения Кэтрин.

«Как, собственно, Кейт должна относиться к нему и к его супруге? Она столько работала для того, чтобы соответствовать этому статусу, а тут приходит девушка, которая, наоборот, все разрушает», — заявляет историк Николай Полонский.

Гарри поехал в Штаты, уверенный в успехе. Но оказалось, жить без поддержки именитой семьи очень тяжело. На родине он был принцем, а здесь — никем. Слушать бесконечные жалобы публике в итоге надоело. Проекты Меган и Гарри не приносили денег. А шикарный особняк в Монтесито надо на что-то содержать.

«Я уверен, что он сожалеет, что ушел. Он сожалеет, когда видит все эти большие церемонии, большие события по телевидению, где у него была бы ведущая роль. Вместо этого он сидит в гримерке и ничего не делает вместе со своей любимой женой», — подчеркивает бывший вице-мэр Лондона Ричард Барнс.

Друзья стали замечать: из веселого парня Гарри превратился в недовольного всем вокруг нытика. К тому же в сети стала появляться информация, что на фоне проблем с финансами у супругов случился серьезный разлад. Принца даже заподозрили в измене.

«Они неидеальны. Это семья, которая страдает, как и все», — уверяет Ричард Барнс.

Возможно, в попытках спасти брак Меган и предложила мужу вернуться в Британию? В конце концов, лучше уж подчиняться этикету монархов, чем остаться разведенной, безработной и с двумя детьми.

Говорят, король Карл в последнее время немного смягчился по отношению к младшему наследнику. Этим летом он даже принял его у себя в гостях. И впервые за четыре года увиделся с внуками: Лилибет и Арчи. Некоторые предполагают: причина такой смены настроения — смертельная болезнь монарха. Два года назад у него диагностировали рак.

«Причиной встречи была, конечно же, болезнь короля. И гнев сменили на милость только по той причине, что когда мы заболеваем какими-то серьезными заболеваниями, у нас приходит осознание», — говорит светский обозреватель Мигалим Факильдинов.

Если на примирение с родственниками у Гарри и Меган шанс есть, то вернуть доверие простых британцев будет очень тяжело.

«В последний раз, когда они оба были на церковной службе, их освистали. В то время, когда они прибыли в собор Святого Павла. Они очень, очень непопулярны. <…> Они нанесли невероятное оскорбление не только королевской семье — его отцу, брату и невестке. Они очень унижали королевство», — заявляет бывший вице-мэр Лондона Ричард Барнс.

Приступать к монаршим обязанностям Гарри и Меган пока не планируют. Но еще недавно они уверяли, что и в Британию никогда не вернутся. Вполне вероятно, весь мир ждет новый сезон скандального королевского сериала. И очередные мемуары, на этот раз с покаянием.