«Это судьба»: 92-летнего Ивана Краско заподозрили в романе с молодой девушкой

Актер Иван Краско не раз удивлял поклонников своими романами. Что на самом деле связывает звезду кино и его молодую спутницу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ивана Краско заметили в компании молодой блондинки. Неужели у 92-летнего актера новый роман? Кто стал избранницей звезды кино? Как сейчас чувствует себя Иван Иванович? Правда, он с трудом передвигается и почти перестал видеть? В чем подозревают спутницу артиста его друзья? И какие цели на самом деле преследует девушка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В одной больнице у меня еще один помощник есть. Того спросили: „А что больше всего любит Иван Иванович?“. Имея в виду поесть. Больше всего Иван Иванович любит молодых женщин», — признался артист.

Актер Иван Краско известен не только своими яркими ролями, но и громкими романами. Чем старше становился мужчина, тем моложе были его жены. Разница с четвертой супругой составляла 60 лет.

«Конечно, девушка помоложе, особенно если она модельной внешности. А еще, как говорится, груди надуты, вся силиконовая. Это вообще у нас святое дело. Побежим!» — уверена теннисистка Надежда Гуськова.

После скандального развода в 2018-м Краско сосредоточился на работе и здоровье. Говорил, больше не собирается идти под венец. Но недавно Ивана Ивановича стали видеть в обществе новой девушки. Поклонники уверены: сердце актера снова занято.

«Приписывают жить до 120 лет. Абсурд… Я надеюсь на вашу, сударыня, помощь», — сказал артист.

Блондинку зовут Дарья Пашкова. Она — фотограф. Младше Краско более чем на 60 лет. Со знаменитым артистом познакомилась случайно.

«Встретила в подземном переходе Гостиного двора. Увидела, сначала убежала. Думаю: «Да ладно, не буду фотографироваться». Застеснялась. А потом: «А почему нет?“» — вспомнила помощница Краско.

Иван Иванович с радостью сделал с Дарьей фото. И пригласил симпатичную девушку к себе на спектакль.

«Начали общаться, разговаривать, и он мне сказал: „Вижу, ты девочка грамотная, мне нужен помощник, наставник“. Обменялись номерами. И шестой год я рядом с ним, и второй год, можно сказать, мы стали такими прямо близкими очень людьми», — поделилась Дарья Пашкова.

В последние годы здоровье актера резко ухудшилось. Оба глаза видят совсем плохо. Из-за проблем с сосудами у мужчины иногда отнимаются руки и ноги. Без посторонней помощи он не может выйти даже в магазин. Этой зимой Краско и вовсе оказался на волосок от смерти. Его разбил инсульт.

«У меня случился такой взрыв в мозгах, как будто короткое замыкание. Знаете, да? Бум, вспышка, полная темнота», — рассказал артист.

К счастью, врачи спасли актера. Теперь он старается бережнее относиться к себе. Иван Иванович рад, что у него есть поддержка в лице Дарьи.

«Здесь образовался такой союз. Я считаю, что это судьба», — заявил Краско.

Девушка не отходит от звезды кино ни на шаг. Помогает ему по дому и балует любимыми блюдами.

«Манная каша, рисовая, рыбу обожает, грибы маринованные», — уточнила помощница.

Краско тут же добавил, что последнее особенно любит под стопочку.

«Которую тоже запрещает врач. Но некоторые запреты можно нарушать», — сказала Пашкова.

Вот только многие друзья и поклонники сомневаются в искренности Дарьи. И подозревают, что она имеет корыстные мотивы.

«Нам, понятно, чего хочется? Денег да известности. Когда он в таком возрасте, всегда хочется сорвать куш посильнее и побольше. И когда есть уже такой опыт, где он оставлял квартиры, деньги другим женщинам», — объяснила психолог Юлия Хадарцева.

Пашкова не скрывает: после судьбоносной встречи с Краско ее жизнь кардинально изменилась. Теперь она посещает светские премьеры и общается со знаменитостями.

«Он меня познакомил со многими хорошими людьми, артистами. Ездим часто на мероприятия», — похвасталась помощница.

Иван Иванович и Дарья говорят, что между ними исключительно дружеские отношения. Артист признается: ему уже давно нет дела до сексуальных утех. Недавно Ивана Краско пытались соблазнить медсестры в больнице, где он лежал. Однако все попытки оказались напрасны.

«Я сказал: «Девочки, вы знаете, у меня открытие. У мужчин тоже бывает климакс“», — заявил актер.

Краско не верит, что Дарья помогает ему ради личной выгоды. Говорит, за свою долгую жизнь научился хорошо разбираться в людях. Ну а на случай ошибок давно переписал свое имущество на сыновей. И отдавать его кому-то другому не собирается.