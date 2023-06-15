Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить

Борьба за наследство Александра Градского не закончилась даже спустя полтора года после смерти музыканта. Кто претендует на имущество артиста, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью сына Александра Градского. Почему дети музыканта до сих пор не могут разделить наследство умершего мэтра? В чем Даниил и Мария обвиняют вдову отца Марину Коташенко? Что сейчас происходит в театре, который создал Александр Борисович? Из-за чего оттуда массово увольняются люди? И когда на могиле Градского появится памятник? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне очень неприятно, что текущее руководство театра просто полностью проигнорировало то, что великий человек, которого уже с нами нет, потратил 25 лет своей жизни, чтобы это поставить», — высказался сын Александра Градского Даниил.

Наследник мэтра уволился из театра, где служил много лет. Театра, который создал его отец. Даниил Градский заявляет: его обманом заставили написать заявление об уходе.

«Они мне предложили должность. Сказали, что мне нужно уйти по собственному желанию, и тогда у меня будет какая-то должность, связанная с развитием театра. Мы на это согласились, но они поступили подло», — уточнил мужчина.

Даниил составил две бумаги и отправился в отдел кадров. Но там его ждал неприятный сюрприз.

«Заявление о принятии на работу хитростью не приняли», — сказал Градский.

Многих артистов постигла та же участь. Зато руководство уже вовсю ищет новые таланты.

«Какой смысл был делать конкурс на новых исполнителей оркестра, когда у тебя уже сидят в оркестре лауреаты международных премий? Просто чтобы взять, поменять людей Градского и привести своих людей», — уверен наследник.

«Ну и что, зачем он им нужен? Я понимаю, когда Градский держал своего сына. Зачем сын Градского, как балласт, Рыбникову. Ему нужны люди, которые будут работать, а не числиться там», — предположил светский журналист Михаил Филимонов.

После смерти Александра Борисовича во главе «Градский Холл» встал композитор Алексей Рыбников. Близкие мэтра надеялись, что такой талантливый человек сможет сохранить уникальную идею театра. Но ошиблись.

«Я вижу, что это его личные амбиции. И это некая метаморфоза, чтобы из театра Градского сделать театр Рыбникова», — заявил Даниил Градский.

По его словам, сейчас даже на официальном сайте нет практически ни слова о создателе театра.

«Кроме названия „Градский Холл“, там, в принципе, больше ничего не связано с именем моего отца», — возмутился сын мэтра.

«Музыку Рыбникова каждый знает, начиная с детских фильмов всех („Буратино“, „Красная шапочка“, „Усатый нянь“), заканчивая „Юнона и Авось“. Все эти крупные формы. У Градского что-нибудь можете назвать из его творчества близкое? Нет!» — выразил свое мнение журналист Филимонов.

«Рыбников — талантливейший человек. Никакой памяти Александра Борисовича он не стирает, и ее невозможно стереть», — отметил актер Леонид Ярмольник.

Александр Градский умер полтора года назад. И с тех пор вокруг его фамилии не утихают скандалы. Сначала на вдову напали преступники и украли сто миллионов рублей. Потом начался судебный процесс о наследстве, который длится до сих пор.

«Это единственный способ решить эту ситуацию цивилизованно и культурно. Поэтому будем ходить в суды, что делать», — подчеркнул Даниил Градский.

«А вы бы отнеслись хорошо, если бы папа на старости лет завел себе молодую жену, настрогал новых детей, и стало понятно, что наследство нужно будет делить на кучу народа?» — спросил журналист Филимонов.

На имущество мэтра претендует вдова Марина Коташенко, ее сыновья Александр и Иван, а также дети Градского от других отношений. Недавно о своем желании вступить в гонку за миллионами заявила и предыдущая супруга музыканта. Ольга Градская требует признать его последний брак недействительным, так как он был заключен за несколько месяцев до смерти звезды. И уверена, что ей тоже причитается доля в наследстве.

«Моя мать никогда не разделяла с отцом имущество за всю жизнь. Они даже вместе прописаны были после развода и жили вместе 15 лет. Она после смерти подала и имеет полное право на это. Законное», — заявил Даниил Градский.

«Аргументы эти понятны. Ссылаясь на то, что он уже был болен, он ничего не соображал», — уточнил журналист Филимонов.

СМИ пишут: Даниил и Мария уверены, что им должно достаться больше половины наследственной массы. Марина Коташенко с этим не согласна. Аргументирует это тем, что ей надо содержать несовершеннолетних детей.

«У нее двое деток. Я очень верю, надеюсь, что она выстоит, что все у нее будет хорошо», — сказала вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская.

«Послушайте, если ты назвался чем-то, это не значит, что ты этим являешься. Давайте посмотрим, как она будет вести себя по жизни», — отметил сын Градского.

После смерти Александра Борисовича Коташенко перестала общаться с его старшими наследниками. Даниил говорит: вдова даже запрещает им с сестрой убираться на могиле отца и не позволяет принимать участие в изготовлении памятника.

«Права на установку памятника принадлежат Марине, и я так понимаю, что она будет продолжать препятствовать его установке. Потому что мы со своей стороны семьи сделали все, чтобы он появился. И нам очень печально и грустно, что прошло два года, а памятника нет. И стыдно перед отцом», — подчеркнул сын Александра Градского.

Даниил признается: им с сестрой меньше всего хочется участвовать в разборках. Гораздо важнее сохранить великое наследие своего отца. Но оба считают, что справедливость все-таки должна восторжествовать. Поэтому не собираются отказываться от доли наследства. И продолжат отстаивать свои права в суде.