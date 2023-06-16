Никогда не подведет: врач назвала самый эффективный способ избавиться от повышенной потливости

Повышенное потоотделение может быть симптомом серьезного заболевания. В каких случаях нужно бить тревогу и можно ли победить проблему?

Жара, духота и едкий запах пота в помещении или транспорте — вполне рядовая ситуация для лета. К сожалению, кондиционеры есть не везде, а физиологические процессы в организме никто не отменял.

Но если запах пота можно хотя бы перебить дезодорантами, но вот круги от пота на одежде никак не замаскировать. Против них порой бессильны даже самые дорогие дезодоранты. Можно ли считать нормой обильное потоотделение, почему образуется неприятный запах и какие способы решения проблемы есть в медицине? На эти вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила врач-косметолог и дерматовенеролог Наталья Нужнова.

Почему человек потеет

Потоотделение — это естественный физиологический процесс, контролируемый вегетативной нервной системой. Происходит он в организме каждого человека, от мала до велика.

На теле людей насчитывается от двух до четырех миллионов потовых желез, которые разбросаны по всей поверхности тела, кроме слизистых. Их основная задача — терморегуляция. Испаряясь, влага охлаждает поверхность кожи и внутренние органы. Обычно это происходит на фоне жары, физических нагрузок или после приема пищи.

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Процесс потоотделения при этом нередко сопровождается неприятным запахом. Но дело здесь не в самом поте, а в микробах, которые в него попадают и начинают размножаться. Отсюда и отталкивающие ароматы.

Потому важно регулярно соблюдать гигиену: мыться, бриться и использовать дезодоранты. В уходовую косметику можно также включить увлажняющие кремы и лосьоны с эффектом охлаждения.

Что такое гипергидроз и какие виды недуга бывают

Но бывают случаи, когда пот выделяется особенно интенсивно. На таких людях одежду хоть выжимай. Это не норма и может говорить о наличии такой патологии, как гипергидроз.

«Гипергидроз — это избыточное потоотделение. Данная проблема приобретает актуальность особенно в летнее время. Существует две разновидности патологии — это первичный и вторичный гипергидроз», — пояснила врач.

Первичный, по ее словам, характеризуется активацией потовых желез в определенных местах. Как правило, это подмышки, ладони, стопы, лобковая зона. Чаще, уверяет эксперт, проблема обусловлена наследственностью, и медикаментозные средства для внутреннего приема тут бессильны.

Вторичный гипергидроз, по сути, является признаком каких-либо заболеваний — от инфекционных до сердечно-сосудистых, неврологических и гормональных.

«Это может быть нарушение соматического состояния: при туберкулезе, эндокринных нарушениях и так далее. Заболеваний, при которых может возникнуть проблема, очень много, и в этом случае ей уже занимается узкий специалист», — пояснила эксперт.

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Повышенное потоотделение при таком виде патологии присутствует независимо от времени суток и внешних факторов. Человек может обливаться потом даже в прохладном помещении и без всякой физической нагрузки. И так будет до тех пор, пока не решится первичная проблема.

Но здесь все непросто — не каждое заболевание, как известно, поддается лечению. Если речь идет о туберкулезе, который хотя бы медленно, но лечится, то при сахарном диабете, бороться с потоотделением, возможно, придется очень долго и не факт, что результативно. То же самое касается онкологических и других серьезных заболеваний.

Какие степени гипергидроза бывают

По словам дерматолога, при гипергидрозе выделяют четыре степени потливости:

Первая — самая легкая, при ней потоотделение практически не превышает норму и едва сказывается на качестве повседневной жизни.

Вторая степень сопровождается умеренным отделением пота. Это не критично, но омрачает личный комфорт.

При третьей человек потеет часто и обильно, но и сухие периоды все же присутствуют. Ситуацию можно держать под контролем.

А вот при четвертой степени патология выражена остро: страдающие недугом люди без конца обливаются потом, и не обязательно в жару, даже после обычной прогулки.

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Как диагностируется повышенная потливость

Чтобы определить степень распространения гипергидроза и его границы, в медклиниках пациенту предлагают пройти тест Минора. Процедура очень простая и проводится при помощи йодсодержащего раствора. На нее уходит от пяти до десяти минут.

Содержимое наносится на проблемные зоны по всему телу, а затем после полного высыхания места припудриваются тонким слоем крахмала.

А далее происходит химическая реакция: пот, крахмал и йод при взаимодействии образуют на теле темно-синие пятна. Яркость цвета в определенных локациях как раз и указывает на наличие патологии.

Чаще всего при проведении диагностики самыми проблемными местами оказываются подмышки, то есть речь идет об аксиллярном гипергидрозе. Но некоторые люди жалуются на повышенное потоотделение и в других областях — у кого-то активно потеют ладони, у кого-то подошвы или промежность, а у некоторых самая уязвимая зона — голова.

Как бороться с повышенной потливостью

В зависимости от степени заболевания подбирается и терапия. В каких-то случаях можно обойтись специальными дезодорантами, а в каких-то нужны более радикальные методы лечения. Но окончательное решение на этот счет должно быть за врачом.

«Существуют различные методы лечения: от системного приема препаратов до местной терапии. Из самых простых — дезодоранты на основе солей алюминия разной концентрации. Также существует физиотерапевтическое и оперативное хирургическое лечение. Последнее достаточно серьезное, на которое не каждый решится. Но самый распространенный способ справиться с проблемой — это инъекции ботулотоксина», — заверила дерматолог.

Все уколы от гипергидроза в качестве активного компонента содержат ботулотоксин типа А — это вещество, получаемое в свою очередь из нейротоксина. Действие препарата базируется на блокировке ацетилхолина (вещество, отвечающее за эффект возбуждения в нервных структурах организма). В результате симпатические нервные окончания, которые передают импульсы от центра терморегуляции к потовым железам, временно перестают работать.

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По словам врача, никакой опасности здоровью процедура не представляет. Если при использовании антиперспиранта есть риск заработать гидраденит (гнойное воспаление апокриновых потовых желез), то здесь поры остаются открытыми. При этом забыть о мокрых подмышках можно на целых полгода.

«Эффекта хватает в среднем на пять-шесть месяцев и в последующем необходимо повторять данную процедуру», — отметила врач.

Она добавила, что результатом довольны даже мужчины. Именно среди них в последнее время уколы востребованы больше всего.

«Инъекции ботулотоксина активно используют мужчины, потому что фронт деятельности связан больше с активной физической нагрузкой», — добавила косметолог.

Причем коррекция проводится не только в зоне подмышек, но и на ладонях и даже на стопах. Правда, существенный минус у процедуры все же есть — удовольствие это не из дешевых и обходится в среднем в районе 30 тысяч рублей.