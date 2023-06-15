Вплоть до туберкулеза: чем опасны неправильно подобранные диеты

Врач объяснила, почему при составлении диеты лучше обращаться к профессионалам.

Неправильно подобранные диеты могут вызвать серьезные заболевания в организме. Об этом изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Так, составлять специальный рацион для человека может только специалист. При этом необходимо учитывать такие параметры, как возраст, уровень постоянной физнагрузки, образ жизни, пол и наличие различных патологий.

Кроме того, любая диета должна обеспечивать организм 13 основными витаминами, 20 различными солями и десятком необходимых минералов. Также она должна включать мясные, зерновые, растительные и молочные продукты.

Эксперт отметила, что далеко не все люди готовы придерживаться диеты на постоянной основе и заниматься спортом. Зачастую желающие похудеть прибегают к краткосрочным вариантам, которые способны нанести организму серьезный вред.

Проблемы с пищеварением

В первую очередь от неправильно подобранных диет страдает желудочно-кишечная система. Зачастую врачи наблюдают нарушение микрофлоры, запоры, диарею, язву и другие болезненные симптомы.

Также Мансурова предупредила о неприятных ощущениях под ложечкой, в правом или левом боках, головокружениях и обмороках. При этом похудеть удастся в лучшем случае на два-три килограмма.

Реакция нервной системы

У неправильно худеющих людей можно наблюдать неврозы, расстройства сна, депрессии и даже дисфункцию вегетативной нервной системы. Это происходит в силу того, что организм недополучает необходимые макро- и микроэлементы. Кроме того, не стоит забывать, что вкусная еда — важный аспект повышения настроения.

Ожирение

При неверно подобранной диете есть риск, наоборот, получить жировые отложения вместо узкой талии. Так происходит из-за способности организма активировать энергосберегающий режим работы при резком ограничении поступающих жиров и углеводов. Вместе с этим можно наблюдать потерю мышечной массы.

Страдает иммунитет

Из-за неправильной диеты может пострадать иммунитет, сообщает Мансурова. Дело в том, что жесткие ограничения приводят к тому, что организм лишается полезных элементов. Организм начинает страдать от бактерий, грибков и вирусов: врач предупредила, что в результате такая диета может привести к туберкулезу.

Сердце под угрозой

Специалист заявила, что самостоятельно выбранная диета способна вызвать заболевания сердца — чаще всего врачи фиксируют аритмию. Мансурова подчеркнула, что особенную опасность представляют белковые диеты: они перегружают почки и могут вызвать приступ панкреатита.

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