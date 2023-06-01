В погоне за красотой: как женщины становятся жертвами липовых косметологов

|
Аделина Ким
Аделина Ким 20 0

Эксперт Кормишина: липовые косметологи завлекают женщин низкими ценами и отзывами в Сети

В погоне за красотой: как женщины становятся жертвами липовых косметологов

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Читайте нас в: Дзен Новости

Сэкономив раз на пластике, можно навсегда потерять внешность, здоровье и даже жизнь.

Многие женщины прибегают к услугам пластических хирургов из-за желания стать обладательницей идеального модельного лица. Но нередко случается так, что желаемый результат дает обратный эффект. Зачастую это случается с теми женщинами, которые попадают в руки «липовых специалистов».

Издание KP.RU вместе с общественной организацией «Черный шприц» отправились в один из кабинетов красоты, где промышляют такие «специалисты». Они записались по объявлению в маркетплейсе на операцию «броулифт» (подтяжка лба). Примечательно, что не профессиональные хирурги берутся за эту операцию, поскольку она очень сложная. А в «липовой» клинике попросили лишь аванс в размере пяти тысяч.

Читайте также

Врачебное варварство: кого из звезд Голливуда навсегда испортила «пластика»

«Аруузат, она из Турции, там долго практиковала и приехала к нам сюда. Да вы не волнуйтесь, я сама такую операцию делала недавно. Кстати, вам бы я тоже порекомендовала. Или хотя бы купите себе вот этот приборчик — он здорово подтягивает кожу вокруг глаз. Сначала, конечно, будут точки какое-то время. А потом все пройдет — и красота», — заверяет менеджер клиники.

Однако профессиональный косметолог с образованием Тамара Кормишина считает, что это очень опасная операция, после которой точки могут никогда уже не пройти. После разоблачения «мастер» тут же прикинулась обычной медсестрой, в задачи которой якобы входило только укол.

А эксперт, в свою очередь, нашла массу нарушений: например, вскрытую упаковку хирургической нити, которой будут зашивать пациенток, а также пинцет, иглу, шовный материал и препараты-филлеры на основе гиалуроновой кислоты без сертификатов.

Специалист считает, что девушки соглашаются на операции в подобных условиях из-за низких цен и отзывов из Сети. Аппаратная косметология не осталась в стороне. В этой сфере липовых косметологов тоже достаточно. Схема такая же — обещают превосходный результат за скромную сумму.

«Ну как одна процедура может стоить пять тысяч рублей? Все, что предлагают за эти деньги, — подделка, последствия от которой самые непредсказуемые. Начиная от ожогов, и заканчивая келоидными рубцами, уродством. Мы такого насмотрелись, мама дорогая! Кривые носы с торчащими из кожи нитями, гниения, слепота», — рассказывает Кормишина.

Чтобы избежать неприятных последствий, не стоит экономить на себе, а обратиться к профессиональному и проверенному специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как убрать «злые» морщины в области бровей и лба.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Порядок бережет время: китайский совет дня на четверг, 1 июня

Последние новости

4:15
Льет как из ведра: юг России оказался в центре непогоды
3:57
В погоне за красотой: как женщины становятся жертвами липовых косметологов
3:37
«Даже метро не могу оплатить»: Ваню Дмитриенко обокрали на миллион рублей
3:30
Иван Долгий или Семик 1 июня: что церковь разрешает делать только один раз в год
3:15
Порядок бережет время: китайский совет дня на четверг, 1 июня
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023