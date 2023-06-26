Скандалы, подмена и криминал: что скрывалось за бешеным успехом группы «Комбинация» в 90-е

В 90-е группу «Комбинация» знала вся страна. Какие интриги и проблемы скрывались за успешными хитами, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова раскрыла тайны одного из самых популярных коллективов 90-х. Как участницам проекта несколько раз чудом удалось избежать смерти? За что на Алену Апину обиделся продюсер Александр Шишинин? Из-за чего убили создателя «Комбинации»? И кому принадлежат права на легендарные хиты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если тебя помнят, тебя знают, и то, что ты делал за это время, людям как-то помогает, то значит, ты молодец», — высказалась Алена Апина.

В конце 80-х песни группы «Комбинация» звучали на всех дискотеках. Незатейливые тексты о красивой жизни, к которой так стремилась советская молодежь, пользовались бешеной популярностью. Кассеты с хитами саратовских артисток моментально раскупались в музыкальных киосках.

Солисток на тот момент было две: Татьяна Иванова и Елена Левочкина, которая взяла псевдоним и прославилась уже как Алена Апина.

«В этом году исполняется 35 лет группе „Комбинация“ и 35 лет с того момента, как я вышла на сцену», — напомнила звезда.

Сначала девушки не понравились друг другу, и у них часто случались конфликты.

«Потому что мы абсолютно разные. Я девушка с рабочей окраины, посещающая дискотеки. А Елена Евгеньевна училась в консерватории, закончила перед этим музыкальное училище», — уточнила певица Татьяна Иванова.

Но постепенно артистки подружились. Они спокойно работали вместе, пока Апина не влюбилась в продюсера Александра Иратова и не ушла из группы. Создатель «Комбинации» Александр Шишинин воспринял поступок Алены как предательство.

«Саша был зол и обижен, и вне себя», — заявила Татьяна Иванова.

С тех пор прошло много лет. В группе сменилось несколько составов. Неизменной остается одна Иванова. Артистка делится: выступлений сейчас не так много, как было раньше. Но ее вполне устраивает этот ритм.

«Я свое отбунтарила до 30, да. Все, что могла накосячить, я накосячила», — уверена певица.

На пике популярности у группы было огромное количество поклонников. Среди них встречались сомнительные личности, которые не всегда вели себя адекватно и устраивали разборки прямо во время выступлений. Как-то один из таких фанатов едва не погубил Иванову.

«Просто человек, дошедший до состояния алкоголического неадекватства, решил, что я должна еще раз спеть программу, которую я уже спела», — объяснила артистка.

Татьяна — женщина не робкого десятка. Заявила, что концерт окончен. И больше петь она не будет.

«Он достал пистолет, приставил мне ко лбу. Говорит: „А так?“. Я говорю: „А так тем более“. И вот такое бодание у нас с ним происходило минут 35-40, пока товарищи не стали его искать», — рассказала Иванова.

Однажды мошенники захотели создать поддельную «Комбинацию» по аналогии с «Ласковым маем». Солисткой позвали Ларису Каменкову. Но судьба девушки сложилась страшно. Бизнесмен, который был уверен, что к нему приедет Татьяна Иванова, очень разозлился из-за подмены артистки. Он задушил двойника звезды. Когда певица увидела по ТВ новость о собственной смерти, едва удержалась на ногах.

«Прохожие нашли под балконом или где там тело девушки. Приехавшие на место оперативные сотрудники обомлели. Перед ними лежала солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Я сразу говорю: «Мама, я живая, все нормально. Это не я“», — вспомнила артистка.

Бандитские разборки тогда были обычным явлением. Продюсер «Комбинации» жаловался друзьям на постоянные угрозы.

«Говорили ему, что хватит уже, поездил с группой „Комбинация“. Ему ее надо отдать. Просто отдать и пойти гулять лесом», — подчеркнул друг Шишинина Андрей Якушин.

Никто не думал, что все зайдет настолько далеко. Но в 1993 году случилась трагедия. 30-летнего мужчину убили в его подъезде. Воткнули нож в живот.

«Мы спустились и увидели его лежащим между вторым и третьим этажом», — сказала экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина.

Что на самом деле произошло в тот роковой вечер, не знает никто. Дело так и не было раскрыто.

«Я был на похоронах. Я разговаривал с оперативниками, но, в общем, ни к чему это в дальнейшем не привело», — отметил Якушин.

После смерти Шишинина популярность «Комбинации» начала стремительно идти вниз. Одно время с группой работал Александр Толмацкий. Но быстро потерял интерес. Тогда Татьяна Иванова решила взять дела в свои руки. Она собрала новых музыкантов и теперь сама поет знаменитые хиты.

«Я участвовала в написании нескольких песен хитовых: тех же „Колбасок“, той же Russian Girl. Я в соавторстве в текстах», — заявила Иванова.

Татьяна общается со многими бывшими участницами группы. Особенно близка с Апиной. Певица поддерживает подругу во всем. И когда Алену в социальных сетях осудили за чересчур откровенные фото, встала на ее защиту.

«Соседи, социум тебе вносят и говорят: «Стыдно. Не положено. Нельзя. Куда в таком виде?“» — высказалась Алена Апина.

«Да, то есть если тебе стукнул полтинник — все, принимай грязевые ванны и привыкай к земле. И тихонечко облачайся в ситцевый халатик, надевай на голову платочек и чеши в сторону кладбища», — возмутилась Татьяна Иванова.

Певица уверена: пусть сейчас они не зажигают так, как раньше, и после концерта спешат домой, а не в ночной клуб, но в душе звезды 90-х по-прежнему остаются теми же девчонками из Саратова, которые ничего не боятся и жаждут приключений. А значит, их еще рано списывать со счетов.