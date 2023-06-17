Андрей Разин посвятил песню памяти Юрию Шатунову: «Самая тяжелая из 227»

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Игорь Рязов
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Продюсер Андрей Разин посвятил песню памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС; Instagram* / razin_andrei_lm; 5-tv.ru

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Близкие солиста «Ласкового мая» винят в его скоропостижной смерти именно продюсера группы — тот годами судился с артистом за авторские права. Но делать бизнес эти обвинения, похоже, не мешают.

Продюсер Андрей Разин начал писать альбом из 12 песен и первую из них посвятил памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом он сообщил в личном блоге.

«Дорогие друзья, я начинаю свой новый альбом. Песен, которые я написал, 12. Первая песня <…> самая тяжелая из 227 песен, которые я спел. Она самая тяжелая потому, что я ее посвятил Юре Шатунову», — заявил Андрей Разин в видеообращении к поклонникам.

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Живущий в США продюсер уточнил, что эта композиция станет доступна для прослушивания 23 июня — в первую годовщину смерти Юрия Шатунова. Возможность писать комментарии под этим заявлением бизнесмен ограничил. О причине нетрудно догадаться.

Близкие и друзья Юрия Шатунова винят в его скоропостижной смерти именно Андрея Разина. По их мнению, обширный инфаркт погубил певца в 48 лет из-за бесконечных судов за авторские права с продюсером группы «Ласковый май». Артисту пришлось очень много работать для оплаты услуг адвокатов, чтобы легально исполнять песни своей юности.

Сам Андрей Разин придерживается иной версии — будто Юрия Шатунова отравили его же партнеры по бизнесу, а затем в срочном порядке с помощью спецслужб кремировали тело для уничтожения следов убийства. В результате якобы пропала необходимость возвращать певцу деньги, потраченные на суды. Для расследования этой версии продюсер нанял в США частных детективов и намерен докопаться до истины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у могилы Юрия Шатунова появился преданный хранитель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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