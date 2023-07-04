Без денег и квартиры: как Лену Ленину обманул застройщик на Кипре

Бизнесвумен Лена Ленина потеряла деньги и осталась без квартиры на Кипре. Намерена ли она добиваться справедливости, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лену Ленину обманул застройщик. Писательница купила квартиру на Кипре, а в итоге осталась без недвижимости и денег. Из-за чего она так и не получила жилье? Как свадебный подарок директора строительной фирмы оказался пустышкой? И почему бизнесвумен боится, что ее жизни угрожает опасность? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, я знаю, что вы работали. Да, я знаю, что вы внесли. Да, я знаю, что это несправедливо по отношению к вам. Но вы же понимаете, меня могут уволить», — сказала она мне. И тут же меня отбрила», — уточнила писательница.

Лена Ленина бьет тревогу. Ее мечты о квартире у моря разбились вдребезги. Деньги заплачены, договор на руках, но апартаментов нет. Вместо отдыха на курорте она теперь регулярно ходит в суд.

«У нас в Сибири -40 (градусов. — Прим. ред.) — нормальное явление, а -60 — частое. Понимаете, как я хочу к морю, солнцу и теплу?» — задала вопрос Ленина.

В 2019 году писательница решила купить недвижимость в теплой стране. Остановилась на солнечном Кипре. Она выбрала себе квартиру и заключила с компанией-застройщиком договор.

«Их сотрудник заверила меня, что это самые порядочные. Со всеми остальными дел нельзя иметь, они прям самые лучшие. И я внесла 40% предоплаты и спокойно улетела», — рассказала Лена Ленина.

Директор фирмы был обходительным и произвел на писательницу приятное впечатление. Она даже пригласила его к себе на свадьбу. На празднике мужчина сделал молодоженам роскошный презент, чем окончательно покорил российскую бизнесвумен.

«В Москве в присутствии 40 звезд, кучи камер, кучи журналистов, фотографов, вообще всех они вручили мне оставшиеся 60% квартиры в качестве подарка на свадьбу», — заявила Лена Ленина.

Писательница в ответ сделала гостю бесплатную рекламу у себя в соцсетях. Она не сомневалась в его порядочности и активно рекомендовала фирму своим друзьям и подписчикам.

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«Я была так благодарна за этот подарок, что начала возвращать, чем могу. Я сделала 50 рекламных постов», — призналась Лена Ленина.

Через два года, в назначенный срок, женщина прилетела принимать работу. Но вместо квартиры ее ждал неприятный сюрприз.

«Я приезжаю и говорю: «Слушайте, а где дом вообще? А вы получили разрешение на строительство?» Они говорят: «Нет еще». Я говорю: «Как так?». «А у нас, — говорит, — форс-мажор — пандемия“», — объяснила бизнесвумен.

Однако ее заверили: беспокоиться не о чем. Просто надо еще чуть-чуть подождать. Писательница не стала спорить. Но когда снова обратилась к застройщикам, те заявили: никакой квартиры у Лены Лениной больше нет.

«Они говорят мне: „Все договора недействительны. Мы считаем вопрос закрытым“. Да ладно? А деньги мои? А реклама моя? А как?» — удивилась бизнесвумен.

«Умные люди всегда сто раз проверяют застройщиков и все документы… Они полагаются на авось: мы великие звезды, нас никто не обманет. А в итоге оказываются у разбитого корыта», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Ленина бросилась за объяснениями к директору. Но оказалось, что тот давно уволился.

«Я говорю: „Вы же были единственным, с кем мы все согласовывали“… Что спросишь с человека, который больше не работает?» — сказала писательница.

Тогда Ленина обратилась к юристам. Те объяснили, какую ошибку она совершила после получения свадебного подарка.

«Я не знала, что договор нужно было сразу нести задекларировать. Не задекларировать, а зарегистрировать в земельном кадастре. Это кипрская чисто история. Если бы я сразу отнесла этот договор туда, то от него нельзя было бы отмахнуться», — объяснила бизнесвумен.

«Мне кажется, это настолько все непредсказуемо. Будет человек тысячу раз образован, и люди будут профессиональные, которые будут рядом. Но при этом мы не можем знать всех тонкостей, которые могут быть в другой стране», — уверена певица Катя Лель.

Лена расстроена сложившейся ситуацией. Она переживает, что из-за нее пострадали и другие покупатели. Теперь писательница не упоминает название фирмы. И не только потому, что больше не хочет делать им рекламу. Ленина призналась: она всерьез опасается за свою жизнь.

«Пулю в лоб не получить, в общем. А я не знаю, как реагируют люди, которых обвиняют в нечистоплотности», — отметила писательница.

«Бороться в любом случае стоит, потому что деньги никому легко не даются», — отметила певица Алена Кравец.

Несмотря на все страхи, Лена собирается идти до конца. Она уже заручилась поддержкой адвокатов и намерена добиться справедливости.