Королева колбас: как найти на прилавке настоящую «Докторскую»

Докторская колбаса относится к числу наиболее популярных и востребованных у россиян. Желание заработать толкает производителей на создание менее вкусных, а иногда и опасных подделок.

Пожалуй, каждый любитель мясных изделий хотя бы раз останавливал свой выбор на докторской колбасе. Данный продукт изобрели в СССР в 1930-е, и с тех пор он пользуется традиционной популярностью среди россиян. Это не только вкусный и быстрый, но и еще и полезный перекус. Однако только в том случае, если колбаса будет качественной.

Что должно быть в составе настоящей «Докторской»? Как узнать, много ли в ней содержится мяса? Можно ли выявить плохой продукт по внешнему виду? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Из чего делают докторскую колбасу

«Докторская» — самая популярная колбаса в России, которую часто подделывают. Поэтому важно знать, что должно быть в составе этого пищевого изделия.

«Вареная колбаса изготавливается из говядины, свинины, также куриных яиц или же яичного меланжа. В состав может входить сухое коровье молоко. Допускается наличие специй, таких как, предположим, кардамон или мускатный орех и соль», — уточнила кандидат химических наук, доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского Наталья Василевич.

Чтобы не нарваться на некачественный продукт, на упаковке нужно искать знак ГОСТа. Правда, с советских времен рецепт заметно изменился. Тогда колбаса на 95% состояла из мяса. Сейчас же эти пропорции никто не контролирует. Главное, чтобы в ней было не меньше 12% белка. А еще производители могут использовать различные добавки, например, фиксатор окраски — нитрит натрия, антиокислитель (аскорбиновая кислота).

А вот растительного белка, мяса птицы, красителей и консервантов в составе правильной «Докторской» быть не должно. Но часто производители экономят на сырье и делают колбасу не по ГОСТу, а по так называемым техническим условиям. Распознать такой продукт можно еще у прилавка по названию.

«Если мы видим на батоне колбасы большими буквами слово „Докторская“, а внизу какие-то другие еще слова, предположим, „Премиум“, „Экстра“ или „По-деревенски“, то такую колбасу я бы не рекомендовала брать», — объяснила эксперт.

Как должна выглядеть докторская колбаса

Многие уверены: чем дороже продукт, тем он лучше. В данном исследовании приняли участие сразу четыре образца со знаком ГОСТ от самых популярных производителей: за 640, 760, 860 и тысячу рублей за килограмм.

Сначала купленную колбасу нужно слегка сжать в руках. У качественного и свежего пищевого изделия под оболочкой не должно быть никакой жидкости. В такой среде быстро развиваются бактерии. Удивительно, но дорогие образцы эту проверку не прошли.

«То, что влага скопилась, говорит о том, что продукт уже долго хранится на полке магазина», — подчеркнула доцент.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — это срез. По ГОСТу докторская колбаса должна быть розовой. Ко второму, третьему и четвертому образцам претензий нет. А вот у самого бюджетного продукта цвет неравномерный. По словам специалиста, на колбасе отразилось красящее вещество с этикетки.

Как узнать о наличии крахмала в колбасе

Не всегда качество можно оценить только по внешнему виду. Часто, чтобы сэкономить, производители добавляют в колбасу крахмал. Им чаще всего заменяют белковые продукты: говядину и свинину.

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Проверить, есть ли он в колбасе, можно с помощью йода. Для этого нужно поместить пару капель на срез. Если продукт не изменит цвет, значит, крахмала в нем нет. Дешевые и дорогие образцы не отличаются по содержанию этого вещества. Ни один из производителей не обманывает.

Как узнать о наличии красителей в колбасе

Часто в колбасу добавляют красители, и тогда даже изделие из дешевого сырья выглядит аппетитно.

Обычный спирт поможет обнаружить их в составе продукта. Его надо налить в стакан, а затем опустить туда по кусочку от каждого образца. Если в колбасе нет подкрашивающих добавок, жидкость останется прозрачной. В данном случае даже размешивание ни к чему не приводит. Спирт остается прозрачным в каждой из емкостей.

Как выяснить долю мяса в колбасе

Вместо мяса недобросовестные производители часто кладут сою или другой растительный белок. Проверить это легко. Колбасу нужно всего лишь пожарить.

«Если ломтик колбасы будет деформироваться так же, как, предположим, деформируется обычный кусок мяса при жарке или при варке, соответственно, там достаточное количество мясных компонентов. Если же он не изменит своей формы, то есть будет просто таким блинчиком лежать у нас на сковородочке, значит, вполне возможно, что там есть растительный белок, соя либо же много воды», — поделилась доцент Василевич.

Сильнее всего деформируются второй и четвертый образцы. Похоже, что мяса в них больше, чем в других колбасах.

Какой колбасе отдают предпочтение эксперты

Чтобы сделать окончательные выводы, нужно показать колбасу специалистам. Для начала мясные изделия проверяет независимый дегустатор. Многие знают: плохой продукт домашний кот есть не станет. Пушистый критик оказывается по-настоящему привередливым. На дешевую колбасу даже не смотрит. Ему нравится только третий образец за 860 рублей.

Удивительно, но эту колбасу признают лучшим и в лаборатории. Оказывается, что в ней меньше всего добавок. Например, нет пирофосфатов и усилителей вкуса. По современному ГОСТу они не запрещены, но в больших дозах могут навредить здоровью. По словам пищевого технолога Кристины Власовой, в образцах № 1, 2 и 4 содержится такая добавка, как глутамат натрия. Она оказывает сильное влияние на вкусовые рецепторы человека, меняет их.

Хуже всех по результатам испытаний оказалась дешевая колбаса.

«Без вакуумной оболочки срок годности докторской колбасы должен быть от пяти до восьми суток. Данный образец у нас хранится два месяца, что не соответствует требованиям стандарта, а также содержит консервант, что нежелательно для потребителей», — отметила эксперт Власова.

Но остальные образцы тоже назвать идеальными нельзя. Даже в самой дорогой колбасе есть нежелательные компоненты, поэтому переплачивать за нее нет никакого смысла. Лучше покупать продукт средней ценовой категории и обязательно обращать внимание на состав. Чем короче список ингредиентов и меньше различных добавок, тем лучше.