Русская, острая, полезная: как выбрать качественную и вкусную горчицу

Люди знают о горчице с древнейших времен. Существует множество рецептов ее приготовления, но самая популярная в нашей стране — русская.

Горчица — это не только вкусная добавка к пище, но и полезная. По словам врачей, ее потребление в умеренных количествах помогает понизить уровень холестерина в крови, повышает тестостерон у мужчин и способствует росту мышечной массы. Однако это будет актуально при отсутствии противопоказаний и высоком качестве продукта.

Из чего на самом деле делают русскую горчицу? Что производители добавляют в эту острую приправу, чтобы она хранилась годами? И зачем эксперты перед употреблением советуют поджигать продукт на тарелке? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какой состав должен быть у качественной горчицы

В России горчица пользуется особой популярностью. Ее едят просто так, с мясом, салом и супами.

«Русская, наверное, самая агрессивная горчица. То есть она одна из самых крепких», — считает шеф-повар Анатолий Кузнецов.

На прилавках отечественных магазинов можно найти много предложений этого продукта, причем по самым разным ценам. Но какой из них хорош по всем параметрам: вкусу, цене и качеству? Это решили выяснить в рамках эксперимента, для которого отобрали четыре образца. Первый обошелся в 19 рублей за 100 граммов, второй — 35, третий — 70, четвертый — 130.

Горчица — это приправа из мелких семян одноименного растения с добавлением уксуса, соли, сахара и иногда растительного маслаНо натуральный продукт не может храниться долго, максимум 45 суток, рассказал эксперт. Производителям это, естественно, невыгодно, поэтому многие из них пытаются увеличить срок годности горчицы с помощью различных добавок.

В составе самого дешевого образца шеф-повара смущает наличие консерванта сорбата калия. Эта добавка увеличивает срок годности приправы до шести месяцев. В допустимой концентрации консервант не представляет опасности. Но если переборщить, он может вызвать аллергию и привести к проблемам с желудком. Правда, проверить количество этого компонента можно только в лаборатории.

В горчице за 35 рублей, если верить надписи на этикетке, нет ничего лишнего. Но специалисту не нравится упаковка — пластиковая туба.

«Я бы ее не стал брать, потому что не вижу здесь, какой цвет, какая консистенция, что вообще внутри этого тюба», — объяснил Кузнецов.

Третий образец стоит в два раза дороже предыдущего, а состав у него хуже. Здесь сразу два консерванта: сорбат калия и бензоат натрия. Эта гремучая смесь позволяет увеличить срок годности горчицы до года. Но продукт будет считаться безопасным, если производитель не добавил консервантов сверх допустимой нормы. Иначе тот же бензоат натрия может превратиться в настоящую отраву, вызвать цирроз печени, астму и даже повредить клетки ДНК.

Остается проверить состав самого дорогого продукта. В нем много специй и пряностей. А еще ксантановая камедь — это безопасный стабилизатор. Он помогает горчице сохранить товарный вид, даже если срок годности на исходе.

Но далеко не все производители честно указывают полный список пищевых добавок. Чтобы выяснить, из чего же сделали купленные образцы, нужно провести несколько экспериментов.

Какой внешний вид должен быть у горчицы

Прежде всего исследователи решили оценить внешний вид горчицы. Упаковки вскрывают, а содержимое помещают в миски.

Цвет качественного продукта — желтый, светло-коричневый или медовый. Серый оттенок говорит о применении дешевого сырья. А если горчица, наоборот, слишком яркая, в составе могут быть красители.

Четвертый образец явно выделяется на фоне остальных. Шеф-повар отмечает, что у него самый яркий цвет и присутствует посторонний запах. Такой оттенок горчице дает, скорее всего, куркума. Этот природный краситель указали на этикетке. Добавка абсолютно безвредная, но эксперт уверен: производитель явно где-то схитрил. Ведь если горчицу делали из качественных ингредиентов, подкрашивать ее нет никакого смысла.

Еще один важный показатель, на который стоит обращать внимание, — консистенция продукта.

«В горчице не должно быть комочков, то есть текстура должна быть более гладкая, без всяких воздушных пустот», — рассказал специалист.

А еще русская горчица должна быть достаточно густой. На первый взгляд все образцы соответствуют этим характеристикам. Но эксперт Кузнецов заявляет: радоваться рано. Чтобы добиться нужной консистенции, некоторые производители добавляют в заправку крахмал.

Чтобы проверить, есть ли данный компонент в составе образцов, можно провести простой тест. Для этого нужно в каждую миску добавить по капле йода.

«Там, где у нас нет большого потемнения, понимаем, что крахмала или по минимуму, или здесь его вообще нет», — объяснил шеф-повар.

Ни один производитель не указал крахмал в составе своих продуктов. Но, судя по результатам эксперимента, в двух образцах (за 35 и 130 рублей) эта добавка все-таки присутствует.

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Как узнать о наличии химикатов в горчице при помощи огня

Последний тест — испытание огнем. Оно позволяет проверить, насколько много химикатов тот или иной производитель добавил в горчицу.

В составе трех образцов, судя по этикетке, присутствуют разные добавки, однако неизвестно их количество. Также под вопросом честность производителя горчицы под номером два, который утверждает, что его приправа полностью натуральная.

Чтобы узнать правду, исследователи заранее высушили все четыре образца. Остается только их поджечь. Если в продукте есть опасные компоненты, например, бензоат натрия и их количество выше допустимой нормы, появятся искры, копоть и неприятный запах.

Горение первого, второго и четвертого образцов ничего особенного не показывает. Но результат третьей горчицы за 70 рублей отличается.

«Мы видим, что он (образец. — Прим. ред.) горит у нас. Более, так сказать, ярко. Какие-то есть зеленые оттенки, копоть. То есть она прям коптит. И сам дым, он такой более, наверное, химический», — уточнил эксперт.

По словам шеф-повара, такой эффект может давать как раз бензоат натрия в больших концентрациях. Не зря это вещество применяют в производстве пиротехники. Получается, что добавок в этой горчице явно больше, чем положено. А значит, продукт уже небезопасен для здоровья.

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На удивление дорогие образцы испытания провалили. Вместо натуральных компонентов в них крахмал и прочие добавки. Состав дешевых продуктов намного лучше, но и там состав не идеальный.

Чтобы подать качественную и вкусную горчицу к столу, лучше приготовить ее самостоятельно. Рецепт простой. Достаточно смешать горчичный порошок и кипяток, соль, сахар, уксус, растительное масло и настоять приправу в течение суток.