Лучше, чем в пекарне: рецепт тающего во рту карамельно-персикового пирога

Бытует мнение, что хорошая выпечка подвластна лишь немногим хозяйкам. Поэтому большинство попросту отказывается использовать духовку на кухне, отдавая предпочтение покупным булочкам, пирожкам и другим сладостям. Но освоить пекарское искусство не так уж и сложно. Главное, начать с легких блюд и постепенно переходить к рецептам со звездочкой.

Начать знакомство с мучными десертами лучше всего с пирогов. Для них не требуется много ингредиентов, а готовка состоит всего из нескольких этапов. О том, как приготовить вкусный и нежный персиковый пирог с карамелью, подробно рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Когда появились первые пироги

Первые упоминания о пирогах датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Вкусные десерты изображали на гробницах египетских фараонов, желая ушедшему правителю вдоволь ими наестся в загробном мире. В то время технология приготовления пирогов была отчасти схожа с современным вариантом — египетские повара использовали тонкое тесто, обернутое вокруг начинки из фруктов, овощей, но чаще всего мяса. Проблема заключалась лишь в печах, которые сильно высушивали корочку.

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Со временем простой и сытный рецепт стал распространяться по всему миру. В Древней Греции пироги были частью обрядов и праздников. Греки, как и египтяне, делали пироги с разными начинками — от яиц и сыра до мяса и рыбы. Они называли их «plakous» (в переводе с греческого — тарелки) и «tiropita» (творожный пирог). А затем те распространились по всей Европе.

Изысканные и сложные французские десерты с начинкой до сих пор ценятся во всем мире. А досконально повторить нежные и сбалансированные венецианские пироги и сегодня считается большим мастерством среди пекарей.

На Руси пироги пекли с самыми разнообразными начинками. В них клали мясо, рыбу, овощи, фрукты, и даже грибы. Тесто тоже отличалось от рецепта к рецепту. Чаще пекли на дрожжевом, но бывали особо важные случаи, тогда замешивали блинную или слоеную подложку.

Название «пирог» само по себе говорит о том, насколько это блюдо было важно на русском застолье. Корень «пир-» указывает на неотъемлемую часть праздничной гулянки. Без горячей выпечки с начинкой ни одно застолье не обходилось. Это было не только угощение, но и символ искреннего веселья и теплых семейных встреч.

В настоящее время с появлением новых доступных ингредиентов, таких как сахар, специи и фрукты, пироги стали еще вкусней и разнообразней.

Ингредиенты для приготовления пирога с персиками

Для выпечки размером 25-26 сантиметров понадобятся следующие продукты:

Персики — 5 штук;

Сахар — 140 граммов;

Вода — 2 столовые ложки.

Для подготовки теста:

Яйцо (СО) — 1 штука;

Сахар — 30 граммов;

Сахар с натуральной ванилью — 1 чайная ложка;

Масло растительное — 45 граммов;

Йогурт классический — 230 граммов;

Мука — 210 граммов;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка.

При подаче на свежеиспеченный пирог можно выложить шарик пломбира, создав интересный контраст температур и вкусов.

Как выбрать персики для выпечки

При выборе персиков для выпечки важно учесть несколько факторов.

В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид и состояние фрукта. Идеальные персики для выпечки должны быть спелыми, но не перезрелыми, иметь мягкую текстуру без признаков повреждений или гнили. Цвет может варьироваться от светло-оранжевого до насыщенно-желтого, в зависимости от сорта. Немаловажную роль играет и аромат. Персики для выпечки должны пахнуть сладко и ненавязчиво. Это указывает на их свежесть и хороший вкус. Если фрукт не имеет запаха или пахнет чем-то прокисшим, лучше его отложить. Кроме того, учитывается сезонность. Летние месяцы — идеальное время для покупки персиков, в это время они особенно спелые и сочные. В другие времена года можно повторить рецепт с помощью консервированных плодов.

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Рецепт приготовления пирога от шефа

Согласно рецепту, предварительно нужно подготовить форму для выпечки. Дно и стенки противня смазать сливочным маслом (тонким слоем) и накрыть пергаментом. Затем начинается подготовка персиков. Фрукты важно тщательно промыть, разрезать пополам и убрать косточки. После чего они выкладываются в форму.

Для замешивания теста понадобится:

Добавить и хорошо взбить в глубокой тарелке яйцо, сахар и соль. Затем добавить растительное масло, классического йогурт, муку и разрыхлитель. Получившаяся смесь ненадолго откладывается.

В это время шеф советует заняться карамелью:

В сотейник засыпается сахар и и несколько ложек воды. После чего масса доводится до кипения на сильном огне, пока не приобретет янтарный цвет. Получившаяся горячая карамель заливается на персики. Следующий слой — тесто, которое после выравнивается лопаткой. Затем форма отправляется в духовку на 25 минут при 180 градусах. По окончании времени пирог вынимается из печи и накрывается широкой тарелкой. Легким движением блюдо переворачивается.

Теперь оно готово к подаче и дегустации!