Стало известно, как легко взбодриться с утра без кофе и стимуляторов

Многие люди не начинают свой день без чашки горячего напитка. Есть ли альтернативы?

Большинство людей не может легко проснуться утром. Вроде бы с постели встали, но все равно чувствуется усталость и потребность еще поспать. Как же взбодриться и прожить день эффективно?

Фрукты и белки на завтрак

Во фруктах содержатся углеводы, которые помогают мозгу быстрее проснуться и включиться в работу. Хорошо взбадривают цитрусовые, такие как грейпфрут и ананас. Об этом рассказала в беседе с «Российской газетой» фитнес-тренер Елена Белоусова.

«Еще один мощный источник энергии — бананы. Добавляйте их в утренний рацион и будете чувствовать себя лучше», — объяснила она.

Эксперт добавила, что мощным зарядом энергии обладают и орехи. Они насыщают организм белками и витаминами.

Нейропсихолог Ольга Егорова добавила, что на завтрак можно употреблять яйца, потому что для хорошего пищеварения важна клетчатка. Кроме того, полезны разнообразные каши со сливочным маслом, которое стимулирует работу печени и не позволяет появиться застоям в кишечнике.

Контрастный душ и зарядка

После сна лимфатическая система человека находится «в простое». Об этом рассказала нутрициолог Елена Белоус. По ее словам, для лимфы полезны короткие прыжки, танцы под веселую музыку, а также «приветствие солнца из йоги», приседания, а также упражнение «тараканчик» (лежа на спине потрясти руками и ногами).

Эксперт добавила, что утром полезны любые упражнения, которые улучшают кровообращение и способствуют выбросу адреналина, который способен разбудить мозг. Также пробудиться помогает контрастный душ. Можно начинать с малого, например, контрастный душ только для стоп или вода прохладнее, чем используется обычно.

Ольга Егорова отметила, что физические упражнения взбодрят, улучшат кровообращение и уберут привычные зажимы, которые копятся в стрессах и в сидячей работе.

Приятная музыка

С утра можно включать музыку, которая нравится. Ее можно использовать и для зарядки. Ольга Егорова советует отказаться от грустных композиций и отдать предпочтение танцевальным мотивам.

Эксперты не советуют пить утром кофе. Кофеин блокирует рецепторы, отвечающие за чувство утомления, и организм начинает расходовать энергию. Самый лучший способ быть бодрым с утра — это хороший и качественный ночной сон.

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