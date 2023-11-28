Жажда перемен и множество трансформаций: любовный гороскоп для Водолеев на 2024

Водолеи — самые непредсказуемые и загадочные представители воздушной стихии. Их переменчивое настроение в сочетании с большими амбициями и творческой жилкой нередко не оставляют места и времени на романтику. Поэтому заполучить сердце этого знака зодиака под силу немногим.

Даже будучи в отношениях, Водолеи редко раскрываются перед второй половинкой сразу. Им нужно время, дабы проникнуться доверием к возлюбленному и точно понять, что они сделали верный выбор и рядом действительно их человек. О том, какие любовные перипетии случатся в жизни Водолеев в 2024 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Водолеев

Наступление года Дракона значительно скажется на эмоциональном состоянии и желаниях Водолеев. Представителей воздушной стихии захлестнет жажда перемен, которую они захотят непременно удовлетворить. Именно поэтому не исключены мысли о расставании со второй половинкой или же гнетущее ощущение кризиса в романтической сфере.

«Водолеи в 2024 году активно меняют свою жизнь. Это затронет тему отношений в том числе», — рассказала астролог.

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Стоит ли поддаваться внезапному порыву или все же лучше повременить с решительными действиями — все будет зависеть исключительно от конкретной ситуации. Если представители знака Водолея уже давно чувствуют холодность и дискомфорт во взаимоотношениях с возлюбленным, несмотря на попытки исправить ситуацию, риск может быть оправдан.

Одиноким подопечным воздушной стихии любовный гороскоп рекомендует проявлять осторожность. Ударившись в поверхностные знакомства, Водолеи рискуют быстро растратить весь запас энергии, пропустив в огромном потоке новых лиц своего суженого.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для состоящих в отношениях Водолеев

Могущественный Дракон, под чьим влиянием пройдет весь 2024 год, привнесет в жизнь знаков зодиака немало сюрпризов. Для уже нашедших свою любовь Водолеев это будет период трансформаций. Гороскоп предупреждает: им захочется перейти на новый этап и сменить обстановку.

«Если вы находитесь в отношениях, то у вас могут быть эмоциональный порывы и желание перемен», — предостерегла эксперт.

Если воздушному знаку покажется, что для брака или создания семьи время еще не пришло, ненароком могут возникнуть мысли о расставании. Здесь важно не делать поспешных выводов и уж точно не предпринимать радикальных мер. Спустя неделю-другую гнетущие мысли о поисках новой любви покинут Водолеев, однако исправить ошибки прошлого уже не получится.

Любовный гороскоп советует не опускать руки, а напротив, стараться самостоятельно вернуть искру романтики и авантюризма. Для этого достаточно чаще выбираться с возлюбленным на короткие прогулки, заполнять быт незначительными, но теплыми моментами и всегда проговаривать возникающие проблемы и тревожные мысли.

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Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Водолеев

В 2024 году жизнь одиноких Водолеев будет похожа на настоящих хаос — появится множество новых знакомств, а эмоции будут буквально зашкаливать. Представители воздушной стихии станут особенно общительными, возникнет желание связать себя романтическими узами.

«Если вы одиноки, вам захочется вступить в головокружительные отношения, чтобы чувства вознесли вас буквально до небес», — отметила специалист.

Скорее всего Водолеям удастся найти своего человека. Главное, советует любовный гороскоп, внимательно следить за кругом общения и отсекать людей, которые лишь забирают энергию, не давая ничего взамен. В быстром и изменчивом темпе подопечные яркого знака зодиака пробудут вплоть до наступления осени 2024.

Лишь в сентябре настанет период затишья, который лучше всего потратить на осмысление собственной жизни. Наконец удастся взять эмоции под контроль, однако ненадолго.

«Уже к зиме энергия снова поднимется, и эмоциональные качели закрутят вас в новую жизнь. Это продлится не только в этом году, но также перейдет и в 2025 год», — рассказала специалист.

Именно поэтому Водолеям важно заранее подготовится к изматывающему и сложному периоду в любовной сфере.