Помощник водителя: на что обратить внимание при выборе домкрата для машины

Выбор неправильного домкрата может не только помешать замене колеса, но и серьезно повредить автомобиль. Это приведет к дорогостоящему ремонту транспортного средства.

Каким инструментом можно безопасно поднять машину? Есть ли смысл переплачивать за дорогой домкрат или достаточно и дешевого? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чем отличаются гидравлические домкраты

Подкатные домкраты в два-три раза дороже бутылочных и ромбических и имеют иную конструкцию. По сути, это площадка с колесами, на которой закреплен рычаг.

Руководитель гоночной команды Андрей Севастьянов уверяет: самыми популярными на рынке являются гидравлические модели.

«Здесь привод осуществляется гидравликой. Это позволяет при меньшем усилии на ручке поднять тяжелый автомобиль. Таким домкратом сможет воспользоваться даже хрупкая девушка и поднять двухтонную машину без особого усилия», — объяснил он.

В автомагазинах есть десятки вариантов подкатных домкратов. Для экспериментов покупают три. Размеры и конструкция у них одинаковые. Отличается только цена. Первый образец стоит 2100 рублей, второй — 3500, третий — 5000.

Что говорит вес инструмента о качестве домкрата

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Первым делом эксперт предлагает взвесить домкраты. Чем легче инструмент, тем меньше у него запас прочности. По словам автогонщика, если образцы внешне выглядят практически одинаково, разница в весе послужит подтверждением идеи, что домкрат сделан из более тонкого или толстого металла. Это повлияет на срок службы.

Первый и третий экземпляры весят одинаково — по 6,2 килограмма. Второй немного легче, но в целом разница в пределах погрешности. Это значит, что домкраты произвели из одной марки стали.

Какой подкатной домкрат обладает большей надежностью

Исследователи хотят поднять легковой автомобиль. Но не на ровном асфальте, а на грунтовой дороге. Так нагрузка на инструмент будет больше.

«Места под колесом должно быть достаточно для того, чтобы нам было удобно работать. Не должно быть, что колесо впритык с поверхностью. Иначе в момент затяжки либо мы будем повреждать автомобиль своими движениями, либо он будет подвижен, что небезопасно», — объяснил специалист.

Первым в бой идет дешевый домкрат. Результат не радует. Колесо едва отрывается от земли (меньше двух сантиметров). Это значит, инструмент частично провалился в грунт. Эксперт подчеркивает, что этого хватит, чтобы поставить колесо. Но никакого запаса в данном случае нет.

Домкрат за 3,5 тысячи справляется лучше. Зазор между колесом и грунтом здесь достаточный. При этом нет никаких нареканий по работе с образцом. Такой же результат показывает и дорогой инструмент.

Какой домкрат лучше справляется с максимальной нагрузкой

Одно дело оторвать от земли легковой автомобиль, а другое — минивэн. Он весит 2,5 тонны. Правда, поднимать его решают за передний мост, поэтому нагрузка на домкраты будет чуть меньше — около двух тонн. Как раз такую грузоподъемность обещают производители инструментов.

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Высоты подхвата дешевого образца недостаточно, чтобы поменять колесо. Поэтому нужно подложить под инструмент несколько дощечек. После этого можно продолжить эксперимент. На этот раз бюджетный домкрат справляется. Вот только масло из сальника начинает подтекать. И это в первый же день работы. Плохой признак.

«Для нас это может быть сигналом о том, что срок службы такого домкрата может быть не очень высоким. Если он при подъеме автомобиля каждый раз будет терять масло, вам надо будет дозаправлять его в ходе эксплуатации через несколько циклов подъема-опускания», — уточнил эксперт.

Для второго и третьего образцов тоже пришлось подкладывать дощечки. Свою задачу инструменты выполняют, но от нагрузки у домкрата за 3,5 тысячи искривилась рама. Немного погнулся рычаг и у дорогой модели. Тем не менее эксперт уверяет: этими инструментами еще можно пользоваться.

«Если рама домкрата будет хорошая, а гидравлика слабая, то мы машину от земли оторвать не сможем. Искажение — это, конечно же, очень плохо, но в крайнем случае его можно немножко исправить», — подчеркнул он.

Исследователи поднимают и опускают минивэн по пять раз каждым инструментом, чтобы проверить их на износостойкость. Все три образца успешно проходят испытания даже несмотря на то, что из дешевого домкрата в процессе подтекает масло.

Какой подкатной домкрат лучше работает на морозе

Одно дело работать в тепле и совсем другое, когда на улице лютый мороз. Справятся ли образцы с испытанием холодом? Температура сухого льда составляет -78,5 градуса. В контейнере с ним замораживают домкраты. Спустя пять минут можно попробовать каждым инструментом поднять автомобиль.

В дешевом образце масло загустело. Приходится долго прокачивать поршень. Два других справляются с задачей без труда. Сразу поднимают автомобиль на достаточную высоту.

«Не потребовалось ни разогревать масло, ни прокачивать дополнительными действиями. Говорит о том, что гидравлическая жидкость в нем не стала вязкой. Работает хорошо», — рассказал Севастьянов.

Испытания показывают: самые дешевые модели брать все же не стоит. Лучше выбрать подкатной домкрат средней ценовой категории. А чтобы он служил как можно дольше, нужно раз в год менять гидравлическое масло.