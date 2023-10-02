Есть дела и поважнее: почему брат Бориса Моисеева не приехал на открытие памятника певцу

Директор Бориса Моисеева пытается сохранить память о знаменитом певце. Что он ради этого предпринимает, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

На могиле Бориса Моисеева установили памятник. Почему на открытие не приехал брат знаменитости Маркс Толкач? Чем закончился его конфликт с директором певца по поводу наследства? Что сейчас происходит с квартирой ушедшей звезды? И зачем Сергей Горох до сих пор пишет Борису сообщения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для Бори каждый день это был праздник. Он утром просыпался и понимал, что его нужно прожить как последний. Это было его правило жизненное: „А вдруг завтра я умру?“» — рассказал певец Николай Трубач.

«Его не хватает. Той суеты, той ежедневной, я не назову это работой, но это было состояние души», — признался директор артиста Сергей Горох.

Борис Моисеев умер от последствий инсульта 27 сентября 2022-го в возрасте 68 лет. В годовщину смерти на Троекуровском кладбище установили трехметровый памятник, который оплатил Горох. В момент снятия защитного материала со скульптуры в небо взлетели белые голуби, и зазвучала песня исполнителя. Раздались аплодисменты.

«Его детская кличка была Птичка. Поэтому это символично. И потом, сегодня такой большой праздник (Воздвижение — Прим. ред.). Голубь — это символ вообще жизни», — отметил Сергей Горох.

Почтить память Моисеева пришли его друзья и поклонники. Многие удивились, что среди собравшихся почти не было звезд эстрады. Из представителей шоу-бизнеса присутствовали только продюсер Леонид Дзюник и музыкант Николай Трубач.

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«Год назад в эти дни был весь здесь шоу-бизнес или как его назвать. Теперь уже не знаю. А сейчас… дела. Дела, да. Все очень занятые. Как бы сказал: „Помер, ну и царство небесное“», — сказал певец Трубач.

«Венки прислали. Слава богу, хоть так помнят», — отметил продюсер Леонид Дзюник.

Не появился на кладбище и брат Бориса Моисеева. Маркс Толкач уже давно живет в Канаде. Он не был на похоронах и обещал прилететь на годовщину смерти. Но, видимо, нашлись другие дела. Либо родственник обиделся на брата, который даже не упомянул его в своем завещании. Многомиллионное наследство звезды перешло Сергею Гороху.

«Горох все разворовал, все присвоил. Он знал все до малейшего, до единой копейки. Он знал, что у Бориса есть. И он все это убрал и все это украл», — заявил брат Бориса Моисеева.

Толкач был в ярости. Он говорил, что Горох специально много лет настраивал Бориса против семьи и не давал им общаться. Обвинял директора певца в обмане, грабеже и даже заявил, что тот причастен к смерти артиста.

«В последние два года до смерти Бориса он исключил всякую возможность связаться по телефону с Борисом. Он его довел до трех или четырех инсультов. И, естественно, как он его лечил от этого, никто ничего не знает», — рассказал брат Моисеева.

Сергей спокойно реагирует на эмоциональные высказывания Маркса. Списывает все на преклонный возраст. Он несколько раз пытался связаться с единственным родственником Бориса. Но так и не получил ответа.

«Я неделю назад отправил письмо брату Бориса с приглашением приехать и хотел даже взять какие-то расходы на его приезд. Но он мне не ответил ничего», — уточнил Сергей Горох.

«Какой брат, если этот ублюдок даже не ответил на письмо? Пусть ты не приедешь со своей сраной Канады, но ты хоть напиши два слова: соболезную, помню, еще что-то. Даже этого ничего не последовало», — высказался продюсер Дзюник.

Большинство друзей Моисеева встали на сторону Сергея Гороха. По их словам, Толкач сам не проявлял желания общаться с братом.

«Я лично с Борей познакомился в 1995-м либо в 1996 году. Я никогда вообще ничего не знал о том, что есть какие-то родственники», — признался музыкальный критик Алексей Остудин.

Даже когда тот тяжело болел, Маркс с женой не звонили Борису и не интересовались его самочувствием. А вспомнили о нем только когда пришло время делить наследство.

«Надо при жизни уметь говорить людям спасибо и добро. А чтобы, когда тебя уже не стало, начали раздербанивать твое имущество», — выразил свое мнение продюсер Артем Сорокин.

Если человека родила одна мама, людей, вернее, это не значит, что они будут по жизни братьями. Человек, который всю жизнь не то что стеснялся своего брата, вообще его родственники, а как-то даже, я бы сказал, презирали, наверное. Такой совок. Поэтому никакой там семьи, никаких братьев», — заявил певец Трубач.

«О каком братстве может идти речь? О каком наследии в отношении родственников может идти речь? Они даже не имеют права имя его упоминать», — уверен продюсер Дзюник.

В самый трудный период рядом с Борисом Моисеевым находился Сергей Горох. Они были не просто коллегами, а близкими друзьями. Именно директор помогал певцу справляться с последствиями инсультов.

«Есть кровные родственники, которые по крови. А есть те люди, которые тебе по душе и которые тебя не бросят никогда», — высказался Сорокин.

«Сергей остался тем человеком, который все сделал для того, чтобы Борис достойно прожил эти годы, когда болел, достойно умер, достойно был похоронен», — сказал Дзюник.

Директор признается: он очень скучает по артисту. Сергей Горох даже иногда по привычке отправляет ему сообщения и часто видит друга во снах.

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«Причем снится всегда позитивно. Это какие-то концерты, какие-то наши переезды, его успех бесконечный, аплодисменты, море цветов, зрители», — признался он.

Пока Толкач записывает скандальные видео, Горох пытается сохранить память о Моисееве. Он на свои деньги изготовил мемориальную доску на дом в Могилеве, где родился певец. Сам нашел скульптора и установил памятник. Делает ремонт в квартире артиста и готовит праздничные мероприятия к 70-летнему юбилею друга.

«У меня огромный склад костюмов, каких-то предметов концертной Бориной деятельности. Я думаю, что мы к 70-летию, на следующий год, придумаем форму, как мы это все оформим», — рассказал директор Моисеева.

Горох собирается также выпустить песни, которые артист записал еще при жизни. Сергей объясняет: он сделает все, чтобы поклонники помнили о Борисе Моисееве. И слишком занят этими делами, чтобы тратить время на публичные разборки.