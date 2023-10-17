«Не вынимая в шпагате»: кто покорил любвеобильную Анастасию Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова закрутила роман с очередным избранником. Чем мужчина покорил звезду, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова призналась, что снова состоит в отношениях. Кто на этот раз покорил любвеобильную звезду? Правда, что мужчина намного моложе 47-летней заслуженной артистки? И почему бывшие ухажеры балерины один за другим попадают в тюрьму? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня заканчиваются одни, а начинаются другие. Потому что Вселенная видит, что я ненавижу одиночество. Я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, романтикой», — призналась артистка.

Анастасия Волочкова всегда гордилась тем, что нравится мужчинам, а ее постель никогда не пустует. Поклонники сбились со счета, выясняя, сколько ухажеров было у звезды за последние годы. Но сама артистка не видит в частой смене партнеров никакой проблемы. И хвалилась, что избранники в восторге от ее шпагатов.

«Этот шпагат в сексе, понимаете? Вертолеты мои. Когда, знаете, не вынимая, как говорится, в шпагате. Любой говорит о том, любой реально достойный, а у меня только такие есть, что после меня он не может общаться с другими женщинами, потому что там зеро, пустота», — заявила Волочкова.

«Настя — очень экстравагантный человек. Многие называют ее нимфоманкой. Я считаю, что здесь ничего плохого нет, когда женщина любит секс», — высказалась певица Милена Дейнега.

«Мне кажется, Настя — настолько интересный персонаж и настолько интересная женщина, что она не может долго быть с одним мужчиной. Поэтому ей нужно разнообразие», — предположил певец Илья Гуров.

Но на днях артистка заявила, что якобы остепенилась. 47-летняя балерина встретила мужчину мечты.

«У меня есть любимый человек. Есть человек, которого я действительно поистине люблю. Люблю его за… Знаете за что? Да ни за что. За то, что он есть», — объяснила она.

Личность своего избранника Волочкова тщательно скрывает. Но рассказала, что знакома с возлюбленным уже девять лет и он намного моложе нее. Все эти годы они были просто друзьями. И только сейчас, после череды любовных неудач, балерина по достоинству оценила мужчину.

«Тот человек, который сейчас со мной, — этот человек на всю жизнь. И это такой мужчина, который точно уже проходил моменты жизни моей и различные испытания. Все на его глазах. Этот человек находил в себе мудрость просто быть рядом всегда, при любых обстоятельствах», — рассказала Анастасия Волочкова.

Недавно артистка похвасталась дорогим подарком от поклонника — кольцом из белого золота с крупным бриллиантом. СМИ пишут: стоимость изделия — почти пять миллионов рублей. Балерина призналась: ювелирное украшение преподнес ей совсем другой мужчина. Нынешний избранник звезды небогат. Но, по мнению Анастасии Волочковой, обладает другими важными качествами.

«Кольцо, эти все камни — это не его подарки. Может быть, и ценность являет в моей душе человек, который мне не дарит эти кольца. Может, у него нет большого кошелька, нет, знаете, большого богатства. Но большое достоинство. Да, мне это важно», — призналась балерина.

В шоу-бизнесе уже гадают, кто на этот раз покорил любвеобильную артистку: водитель, строитель или банщик. И как долго продлится этот роман. Ведь в начале этого года Волочкова уже заявляла о серьезных отношениях и даже собиралась замуж за кондитера Дмитрия Дюрана. Но так и не дошла до ЗАГСа.

«Послушайте, у меня он не один. Я хочу сказать, сейчас один. Но у меня есть поклонники. И мой мужчина мудрый, который понимает, что у меня эти поклонники есть», — уточнила артистка.

«Она выбирала всяких недостойных, понимаете, особенно в последнее время. С ней не было достойного мужика рядом. Все какие-то… Я ей говорил об этом: „Насть, сколько можно? Надо же уже все-таки достойного найти“», — выразил свое мнение светский журналист Денис Сорокин.

«Я честно скажу, что Настюшу иногда нужно останавливать. Когда женщина пьет много алкоголя, у нее нет рамок и границ. Никому не нужна женщина, которая нужна всем», — отметила Милена Дейнега.

На днях бывшего поклонника звезды Дмитрия Дюрана задержали за мошенничество в особо крупном размере. По информации СМИ, он обманул инвесторов на 100 миллионов рублей. А ранее попал в СИЗО за нанесение тяжких телесных повреждений супруге еще один экс-жених балерины — банщик Сергей Кузнецов. После этого коллеги Волочковой забили тревогу. Они уверены: артистке нужно быть внимательнее с окружением. Но Анастасия уверяет: она никогда бы не позволила мужчине себя обмануть и обидеть.

«Дима Дюран, Сережа. Это все. Кого-то кто-то избил, что-то еще. Послушайте, в моем случае никто ни к чему не привыкает, потому что я не позволяю этого делать. Я не позволяю. Если я выстраиваю отношения с мужчиной, то значит, это мужчина, с которым мне комфортно в определенных обстоятельствах», — заявила артистка.

Сейчас балерина наслаждается отношениями. Волочкова не загадывает, как долго они продлятся и закончатся ли свадьбой. Артистка не скрывает, что она по натуре влюбчивый человек. И не уверена, что сможет хранить избраннику верность.