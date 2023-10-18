Американская газета Chicago Tribune исследовала популярные диеты последних лет и выделила самые доступные из них. По результатам исследования, самыми недорогими для всех групп населения оказались кето-диета, растительная диета, средиземноморская и палео-диета. Диетолог Маргарита Королева прокомментировала эти рационы питания и рассказала 5-tv.ru, какой вред и пользу они могут принести человеческому организму.

Кето-диета

Кетогенная диета заключается в отказе от углеводов. Основными продуктами в рационе должны стать белки и ненасыщенные жиры, которые играют роль главных источников энергии в организме. В этом случае включается процесс «кетоз», который расщепляет жиры для получения энергии.

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В день человек должен съедать 70–80% полезных жиров, 20–25% белка и 5–10% полезных углеводов, например, овощей. Из рациона стоит исключить следующие продукты:

Фрукты и сухофрукты;

Сахар;

Сладости;

Мука;

Колбасные изделия;

Полуфабрикаты;

Овощи с высоким содержанием крахмала: кукуруза, картофель, тыква, бобовые;

Зерновые;

Алкогольные напитки.

Низкоуглеводная диета подходит тем, кто нацелен на быстрое похудение. Кроме сбалансированного питания на кето-диете, следует добавить физические упражнения, например, тренировки в тренажерном зале. Но не переусердствуйте! Существует адаптационный период организма к новому рациону питания. Диетическое меню кето-диеты состоит из:

Рыба;

Морепродукты;

Мясо говядины, курицы, индейки;

Куриные и перепелиные яйца;

Авокадо;

Огурцы;

Кабачки;

Зелень;

Листовые овощи;

Кустовые ягоды;

Грибы;

Орехи;

Оливковое масло;

Масло косточки авокадо;

Кокосовый жир;

Сливки;

Семена.

У диеты есть свои противопоказания. Кетогенный рацион противопоказан людям с сахарным диабетом любого типа, болезнями почек, инсулинозависимостью, а также беременным женщинам. Кето-диета может быть опасной для тех, кто испытывает проблемы с гормоном пролактином. Из-за отсутствия нормального количества углеводов в рационе, есть вероятность нарушения выделения у женщин таких гормонов, как эстроген и прогестерон.

Диетолог рассказала, что кето-диета является лечебной программой и назначается врачом. Переход на данный рацион может навредить человеку, а не принести пользу. Маргарита Королева предупредила, что не стоит верить популярным блогерам, которые раздают советы налево и направо. В случае такой серьезной диеты, как кетогенной, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Цельная растительная диета

Переход на растительные продукты отнюдь не значит, что вы становитесь вегетарианцем. Человек начинает здоровое питание с большим содержанием витаминов и нутриентов. Соленая и сладкая еда заменяется натуральными продуктами без усилителей вкуса, консервантов и других вредных элементов.

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Что же подразумевает цельная растительная диета? Для ответа на этот вопрос стоит сделать упор на слово «растительная», то есть, на продукты растительного происхождения. Новый рацион исключает продукты животного происхождения, рафинированные и переработанные, иными словами — полуфабрикаты. При переходе на растительный рацион, стоит отказаться от таких привычных продуктов, как:

Молочные продукты: молоко, кефир, сыр, творог, сметана, йогурты и другие;

Яйца;

Любой вид мяса и рыбы;

Морепродукты;

Другие продукты, имеющие в составе элементы животного происхождения, например, мед.

А что же тогда есть? Вегетарианство и веганство в тренде, а это значит, что можно позаимствовать продукты из этих потребительских корзин. Например, молоко можно с легкостью заменить растительным: соевое, кокосовое, миндальное, овсяное и другое. Да, по цене это несколько выше, но предложения на российском рынке в разных ценовых категориях увеличиваются с каждым днем. По такому же принципу выбирайте и другие продукты, изготовленные из молока. В цельном растительном питании упор делается на углеводы, которых должно быть не менее 80%, 10% жиров и еще 10% растительных белков. Если вы решили перейти на такое питание, то заполните холодильник следующими продуктами:

Фрукты;

Овощи;

Клубни: корнеплоды, картофель, свекла, брюква, пастернак и другие;

Цельнозерновые культуры;

Цельнозерновой хлеб;

Бобовые культуры;

Вегетарианские и веганские продукты: сладости, соевое мясо, растительное молоко, соевые пудинги, сыр тофу и другие.

Маргарита Королева заметила, что диету на продуктах растительного происхождения можно сравнить с православным постом. Диетолог советует соблюдать цельно растительную диету в рамках разгрузочных дней для поддержания здоровья. Но прежде чем полностью перейти на такой органический рацион питания, стоит проверить свою генетику.

Не все люди имеют возможность «сидеть» на растительном питании из-за низкого содержания тех или иных элементов, например, витаминов группы B и C. Для начала следует проконсультироваться с врачом для подбора биологически активных добавок, которые будут восполнять дефицит на цельно растительной диете.

Маргарита Васильевна предостерегла, что примерно через пять лет такого рациона без каких-либо медицинских обследований в организме человека могут возникнуть проблемы.

Палео-диета

Палеолитическую диету называют рационом пещерного человека. Это отказ от фастфуда, полуфабрикатов, простых углеводов в пользу традиционной пищи. Как сказала Маргарита Королева: «Диета — это образ жизни».

Данный вид рациона ускоряет метаболизм и влияет на чистоту кожи. В 2013-м палеолитическая диета была признана самой популярной по запросам в Google, отметил портал HuffPost. Но есть и негативное мнение об этой программе питания. Британская диетическая ассоциация назвала палео-диету худшей по рекомендациям знаменитостей в 2015-м. По мнению ассоциации, данный рацион питания способен развить недостаток питательных веществ.

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Диетолог Маргарита Королева считает, что палеолитическая диета может выступать в роли лечебной программы по рекомендациям врачей. Она подойдет тем людям, которые испытывают проблемы с иммунной системой. В палео-меню входят животные продукты, но экологически-чистого происхождения. Узнайте, чем были выкормлены животные перед тем, как попали на прилавки магазинов. В современном животноводстве используют кукурузу в качестве корма, а она запрещена по философии палео. Также нужно перейти на следующие продукты:

Мясо скота, птицы, рыбы;

Морепродукты;

Овощи;

Фрукты, но только после физических нагрузок;

«Сырые» орехи без обжарки;

Растительные масла, но исключительно холодного отжима с маркировкой Virgin;

Семена.

Чтобы определить «запрещенку» палео-диеты, подумайте, каких продуктов не было во времена Палеолита. В основном откажитесь от:

Молочных продуктов;

Соевых продуктов;

Сахар;

Газированные напитки;

Сладости;

Кофе и чай;

Зерновые культуры;

Бобовые культуры.

Перед палео-диетой стоит пройти обследование на непереносимость тех или иных продуктов. Королева отметила, что здоровое питание современного человека должно быть сбалансированным и включать в себя все группы продуктов. По примеру палеолитической диеты питались наши предки тысячелетия назад. Эволюция человеческого организма не успевает за теми факторами цивилизации, которые наблюдаются последние 10–15 лет.

Средиземноморская диета

Несложная диета, основанная на традиционном рационе питания жителей Средиземноморья. Их питание идеально сбалансированное, а основой служат углеводы, процентное соотношение которых составляет 60% от всего рациона. Также 30% отдается жирам, получаемых в основном из оливкового масла и 10% белкам — бобовые, рыба, мясо.

Фото: globallookpress.com / Digifoodstock.com

Маргарита Васильевна считает, что средиземноморская диета одна из самых эффективных, но для тех людей, которые живут в районе Средиземного моря. Действие диеты зависит от климата, темпа жизни и свежести продуктов. Она влияет на активность, жизнеспособность и долголетие. В ходе диеты необходимо употреблять:

Овощи;

Зелень;

Зеленые и черные оливки;

Оливковое масло;

Орехи;

Натуральное и нежирное мясо, но в малых количествах;

Морепродукты;

Яйца, но не более четырех в неделю;

Кисломолочные продукты в небольшом количестве;

Злаки;

Цельнозерновые виды макаронных изделий;

Цельнозерновой хлеб;

Бобовые.

Чтобы добиться успехов в похудении со средиземноморской диетой, следует есть небольшими порциями и не забывать про физическую активность. Завтрак должен состоять из сложных углеводов, например, мюсли или каш. На обед приготовьте макароны и овощи, а на ужин белок и также свежие овощи. Из своего меню на время диеты стоит исключить:

Жирные молочные продукты;

Сахар;

Снизить употребление соли;

Сало;

Красное мясо.

Для жителей России этот рацион питания может не подойти из-за специфики климата средней полосы, предупредила Маргарита Королева. В нашей программе питания должны быть источники полноценного белка и животных жиров для получения энергии.