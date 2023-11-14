«Остаюсь с собакой наедине»: третий ребенок внес разлад в семью Александра Шоуа

Певец Александр Шоуа привыкает к роли многодетного отца. Как изменилась его жизнь с рождением третьего ребенка, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Шоуа рассказал, как его новорожденный сын изменил размеренную жизнь семьи. Почему знаменитый певец боится лишний раз подходить к супруге? Как он уживается на одной территории с тещей? Правда, что члены семьи расходятся в вопросах воспитания? И какое необычное имя родители дали ребенку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Летом 2023 года 49-летний Александр Шоуа стал многодетным отцом. Теперь у артиста трое детей: дочь Майя от первого брака, Таисия от новой супруги Натальи. А в августе у пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Аарон.

«Красивое, крепкое имя. Железобетонное, скажем так. Особенно если его произносить с отчеством. Аарон Александрович — вообще прекрасно. И даже логопед не нужен. Три раза прочитал, и все отлично», — отметил певец.

Шоуа рассказал: малыш был зачат с помощью повторной процедуры ЭКО. Первая попытка супругов была неудачной, но они не отчаялись. Попробовали снова. Всю беременность певец не отходил от любимой жены, выполнял любой ее каприз. А в ответственный день сам привез в больницу. Но участвовать в партнерских родах отказался.

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«Постоял до того момента, пока занавес не начал открываться. В кавычках. То есть моя жена сказала: „Все, я рожаю“. Я сказал: „До свидания, я пошел“. Мужчина при температуре 37,2 (только при этой температуре) способен понять, что такое рожающая женщина. Мужик в принципе паникер», — высказался артист.

С появлением третьего ребенка жизнь Александра кардинально изменилась. Но не в лучшую сторону, как планировал артист. В доме больше нет тишины. Наталья мало спит, устает и срывается на мужа. При этом Шоуа помогать ей не хочет. Он занят работой.

«Я оставил все эти вещи на супругу и на тех, кто ей помогает», — признался певец.

Чтобы облегчить жизнь Наталье, Шоуа нанял няню и пригласил пожить с ними тещу. Но вскоре в большой семье начались разногласия по поводу ухода за ребенком.

«Бабушка видит по-своему, супруга видит по-своему. Я это вижу вообще иначе, совершенно иначе. Плюс огромный в том, что я вообще ни с кем в доме не спорю. Бесполезно», — заявил исполнитель.

А теперь Александр Шоуа стал лишним в женском царстве. Его жена и теща перестали с ним считаться.

«Ополчение и коалиция всегда создаются между двумя людьми. Против кого-то. Этот кто-то третий, этот несчастный человек. И очень часто бывает, меняются позиции. Но это нормально. В конце концов, я остаюсь с собакой наедине», — рассказал певец.

Недавно Наталья решила встретить день рождения у моря. Женщина уехала с детьми в Абхазию. И, несмотря на щедрый подарок супруга, оставила артиста в одиночестве в Москве.

«Моя жена отмечает свой день рождения без меня. Она в Абхазии. Уже подарил… Машину», — признался он.

Но певец даже рад, что в доме временно царит тишина. Хотя уже скучает по ребенку.

«Он спит, ест, улыбается, кряхтит. Делает все остальные вещи, которые должен делать младенец. Два с половиной месяца. Он уже осознанно так смотрит», — уточнил Александр Шоуа.

Певец уверен: все наладится, как только Аарон немного подрастет. У них уже не будет нужды в постоянном присутствии бабушек. Да и сам артист с удовольствием займется с сыном развивающими играми и музыкой. Александру Шоуа хочется, чтобы наследник пошел по его стопам.