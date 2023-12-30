Послание судьбы: почему попадаются люди одного знака зодиака

Существует научный парадокс: в группе из 23 и более человек хотя бы двое отмечают день рождения в одну дату, то есть у них совпадают число и месяц появления на свет. Однако многие сталкиваются и с другой загадкой, когда в компании друзей или в семье череда праздников выпадает на определенную часть года, то есть близкие принимают поздравления с разницей в несколько дней и имеют один знак зодиака.

По законом Вселенной, такое совпадение отнюдь не случайно. Это определенное послание от высших сил. Как его расшифровать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Почему появляются друзья одного знака зодиака

Если в течение года выпадает напряженная пора праздников, то самое время проанализировать свою жизнь. Возможно, человек не реализует какие-то возможности, которые у него есть.

«Такое бывает, что в окружении большая концентрация людей определенного знака зодиака. Это говорит о том, что вам не хватает черт именно представителей этого созвездия», — отметила нумеролог.

Прокачка качеств, которые есть у подопечных разных стихий, поможет добиться невероятных результатов. Просто нужно правильно расшифровать посыл.

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Овны

Представители огненного знака зодиака отличаются темпераментностью и пылкостью. Они легки на подъем и постоянно находятся в движении.

«Если вокруг вас очень много Овнов, то это говорит о том, что вам не хватает активности, какой-то страсти, быстроты, резкости», — рассказала эксперт.

Возможно, человек, окруженного толпою Овнов, засиделся на месте. Желательно перестать планировать и обдумывать — пришло время наконец сделать решительный шаг.

Тельцы

Рожденные под данным созвездием славятся консерватизмом и приверженностью к порядку. Они умеют добиваться своего не напором, а усердием и четко выполнять поставленные задачи.

«Если рядом с вами очень много Тельцов, то вам нужно научиться заземляться, проявлять стабильность и дисциплину», — прокомментировала специалист по нумерологии.

Нельзя бросать начатое на середине пути. Скорее всего, следует проявить терпение и прикладывать усилия, чтобы получить результат.

Близнецы

Самые активные и коммуникабельные представители зодиакального круга могут браться сразу несколько видов деятельности. Такие друзья и родственники иногда заставляют волноваться, поскольку часто меняют решения. В такой обстановке человек постигает урок: нельзя охватить необъятное.

«Если рядом много Близнецов, то вам нужно учиться концентрировать свою энергию и направлять ее в одно русло. Потому что представители знака зодиака немного поверхностные: то там, то там, везде понемногу», — отметила эксперт.

Скорее всего, пришла пора для фундаментальных изменений, для чего потребуется большое количество энергии. Не стоит отвлекаться на решение посторонних вопросов.

Раки

Главный урок, который могут преподать Раки, — это умение любить и прощать. Так, как они, чувствовать этот мир не может никто. В первую очередь подопечные водной стихии руководствуются собственными чувствами. Возможно, и человеку, окруженного такими друзьями, стоит отключить голос разума и довериться сердцу.

«Если вокруг вас много Раков, то, значит, вам не хватает семейного тепла. Вам нужно задумываться о создании семьи. Это то, чего вам больше всего не хватает», — отметила нумеролог.

А если человек уже оформил брак, то следует больше времени проводить со второй половинкой и детьми. Вероятно, долгое время он посвящал всего себя другим вещам и совсем забыл о близких.

Львы

Яркий и величественный знак зодиака всегда уверен в собственных силах. Рядом с такими людьми легко стушеваться, потому что затмить их невозможно. Но стать еще одной звездой вполне реально.

«Если в вашей жизни много Львов, то, скорее всего, вам не хватает движения, каких-то эмоций. Представители огненного знака зодиака часто окружают неуверенных в себе людей», — предупредила эксперт.

Посылая таких друзей, Вселенная подталкивает выйти из тени и рассказать о себе всему миру.

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Девы

Рожденные под данным созвездием отличаются нестабильностью: то они серьезны, дисциплинированы и расчетливы, то позволяют себе отдаться эмоциям и подчиниться воле судьбы. Рядом с такими знакомыми зачастую бывает сложно, но это помогает усвоить важный жизненный урок.

«Если рядом с вами большая концентрация Дев, то вам не хватает дисциплины, сосредоточенности, четкости. Все земные знаки зодиака, в принципе, они говорят о том, что пора спуститься с небес», — прокомментировала эксперт.

Следует оставить беспочвенные сомнения и фантазии, пришло время для реальных действий на пути к мечте.

Весы

Всегда уравновешенные и спокойные люди невольно учат своих друзей и родных выдержке и умению соблюдать баланс. Представители данного знака зодиака также всегда держат слово, а если приняли какое-то решение, то следуют ему до конца. Вероятно, тот, вокруг кого образовалась толпа Весов, не всегда умеет совмещать разные сферы деятельности и часто отступает перед трудностями.

«Это говорит о том, что вам нужно научиться концентрации, научиться принимать решения. Вам следует быть более стабильными и не распыляться», — порекомендовала специалист по нумерологии.

Только начав контролировать свое состояние, удастся добиться позитивных результатов.

Скорпионы

Прирожденные перфекционисты всегда уверены в собственных силах — вот главные черты Скорпионов. Рожденные под данным созвездием готовы сделать все, чтобы только добиться цели. Вероятно, их друг не может избавиться от мягкотелости и нерешительности, поэтому Вселенная присылает ему на помощь тех, кто родился в период с конца октября до середины ноября.

«Если вокруг вас много Скорпионов, то это также говорит о том, что вы не очень в себе уверены», — отметила эксперт.

Друзья данного знака зодиака помогут раскрыть внутренний потенциал и показать себя с новой стороны.

Стрельцы

Неутомимые и оптимистичные по натуре представители огненного знака зодиака не любят сидеть на месте. Поскольку в одиночку посещать различные мероприятия или делать какой-то проект Стрельцам скучно, они обязательно будут тянуть за собой друзей. Когда вокруг большое количество таких активных и нацеленных на успех натур, очень сложно устоять на месте.

«Они научат вас заземляться, грамотно распоряжаться финансами, быть эмоционально сдержанными и стабильными», — отметила эксперт.

Благоприятный знак, если коллеги по работе или партнер принадлежат к этому знаку зодиаку. Это значит, что в имеющемся деле ожидается большой прогресс.

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Козероги

Когда череда дней рождения приходится на новогоднюю пору, это значит, что человеку не хватает эмоциональной стабильности. Всегда невозмутимые Козероги редко вступают в ссоры, потому что умеют себя контролировать. Даже в экстренной ситуации они сохраняют самообладание, могут взять все в свои руки и организовать окружающих, чтобы исправить проблему. Вероятно, их знакомому просто нужно сконцентрироваться на одной цели и планомерно идти к ней.

«Вам важно научиться контролировать свои эмоции, потому что Козерог очень хорошо умеет совладать со своими чувствами. Значит, вы очень эмоциональны, возможно, нервны или вспыльчивы, и такие друзья научат быть более спокойными, сдержанными», — отметила эксперт.

Не время давать волю чувствам. Лишние эмоции — ненадежный помощник в сложной ситуации. И судьба дает это понять.

Водолеи

Через Водолеев Вселенная посылает сигнал: не стоит замыкаться в себе. Обычно представители воздушного знака приходят в жизнь тогда, когда одолевают упаднические настроения и грустные мысли. Такие друзья помогают наконец выйти из состояния хандры и уныния. Слез достаточно, теперь нужно жить по-новому.

«Значит, вам не хватает общения. Скорее всего, вы чувствуете себя одиноко, и у вас мало энергии, <…> потому что Водолеи очень веселые, общительные. Они постоянно будут вытаскивать куда-то поехать, отдохнуть, повеселиться», — отметила эксперт.

Такие друзья обязательно найдут правильные слова в сложный период и приложат все усилия, чтобы поднять дух близкого человека.

Рыбы

Когда у человека не все ладится в личном плане, на его жизненном пути начинают возникать те, кто родился под созвездием Рыб. Это прирожденные романтики, обожающие книги и фильмы о любви. Постоянно заводя разговоры о чувствах и советуя посмотреть или прочитать ту или иную историю, они наводят окружающих на мысли о том, что пора развивать отношения.

«Вам не хватает романтики, духовности и так далее. <…> И эти люди своим присутствием в вашей жизни будут передавать эти качества», — прокомментировала нумеролог.

Также Рыбы могут сигнализировать, что человек остановился в своем духовном развитии или решился на неблаговидный поступок, о чем вскоре может пожалеть.