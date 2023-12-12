Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

Високосный год наступает каждые четыре года, добавляя в привычный календарь дополнительный день — 29 февраля. Уже на протяжении многих лет люди продолжают бояться этого события и верить в различные суеверия.

Так, например, на Руси праздновали Касьянов день. Выходить на улицу строго запрещалось, так как народ верил, что можно сильно заболеть или даже умереть. Еще сложнее приходилось тем, кто родился 29 числа — им по преданиям была уготована жизнь в бедности и страданиях.

Но больше всего внимания уделялось молодым. Свадьбы переносились на следующий год, так как был высок риск, что брак окажется неблагополучным и даже закончится смертью одного из супругов. Стоит ли сегодня верить старым приметам и можно ли жениться в 2024 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказал оккультист и экстрасенс Андрей Харрис.

Что означает високосный год с точки зрения эзотерики

Сам по себе термин «год» — это условная единица измерения времени, за которую Земля делает полный оборот вокруг Солнца и на планете успевают смениться зима, весна, лето и осень.

Еще в I веке до нашей эры древнеримские звездочеты выяснили, что для обращения вокруг звезды нужно 365 дней и 6 часов. Цифра оказалась крайне неудобной, поэтому было принято решение округлить календарь. А набежавшие за четыре года сутки поместить в самый короткий месяц — февраль.

Читайте также Затмит даже пандемию? Чего не избежать в високосном 2024 году

«С точки зрения магии, это определенный сгусток неизрасходованной энергии. Поэтому високосный год — прежде всего кармический, высшего суда, в который люди получают по своим заслугам», — рассказал специалист.

Мистический високосный год «ставит подножки» далеко не всем. Лишь те, кто недобросовестно себя вел в течение прошлых четырех лет, в 2024-м будут испытывать сильные трудности.

«Опять же, потому что большая часть человечества ведет себя недостаточно „чистоплотно“, поэтому и год считается опасным», — объяснил эксперт.

Страхи относительно високосного года все же не надуманные. Стоит хотя бы вспомнить 2020 год. Тогда весь мир вынужденно ушел на карантин из-за крайне заразной и смертельно опасной коронавирусной инфекции. А еще четырьмя годами ранее на планете бушевали стихийные бедствия. К примеру, сильнейшее землетрясение в Эквадоре, унесшее жизнь 660 человек, а также теракты — в Брюссели, США, Турции.

Кому в високосный год можно играть свадьбу

Примерно понять, чего ожидать от 2024 года в романтическом плане, не так уж и сложно. В первую очередь, следует проанализировать собственную жизнь за прошедшие четыре года — все поступки, возможные конфликты, взаимодействия с возлюбленным.

«Если скрывать нечего и все было хорошо, вам можно и жениться, и венчаться. Никакая негативная карма не коснется. Если же наоборот, то вам лучше перенести свое торжество на следующий год», – отметил специалист.

В противном случае, високосный год подкинет множество проблем. Не исключено, что именно в 2024-м скрываемая долгое время тайна, особенно если это измена, будет раскрыта. Именно поэтому даже тем, кто точно уверен в своей второй половинке, лучше не планировать свадьбу в первые шесть месяцев года. Многое за это время может кардинально поменяться.

На какие месяцы лучше запланировать свадьбу

В 2024 году все же будет несколько периодов, когда влюбленные смогут благополучно справить торжество. Для расчета даты свадьбы нужно сложить все цифры грядущего года — две двойки и четверку.

«Получаем цифру восемь — бесконечность. Идеальный месяц, конечно же, август. С его особой силой люди с чистой кармой могут заполучить отношения длиной во всю жизнь. Это будет очень крепкая любовь», — прокомментировал оккультист.

Также для свадьбы подойдет любой месяц, идущий вслед за августом. Следовательно — сентябрь, октябрь и ноябрь. А вот в декабре планировать бракосочетание все же не стоит, так как это последний рубеж года. Тогда кармические проверки усилятся кратно, и свадьба может быстро смениться разводом.

Читайте также Свадебный переполох: как фамилия влияет на судьбу и стоит ли менять ее после свадьбы

Как к свадьбам в високосный год относятся в разных странах

Не только славяне верили, что високосный год — предвестник бед и несчастий. Похожего мнения придерживаются и в Азии. Так, например, в Поднебесной число «четыре» связывают со смертью, поэтому громкие торжества в это время стараются не справлять. Кроме того, китайцы немалое значение придают животному-покровителю года. Наиболее подходящими для свадьбы считаются Крыса, Кролик, Свинья и Собака. А тот же Дракон, напротив, сулит в жизни возлюбленных частые конфликты и споры. Всему виной кипучая энергия и инициативность мифического животного, которому проще все делать в одиночку.

А в той же Ирландии в високосный год принято, чтобы именно женщина делала предложение руки и сердца, а не мужчина. Ведь в таком случае получится избежать страшной кармы, считают жители «зеленой» страны.