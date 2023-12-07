Затмит даже пандемию? Чего не избежать в високосном 2024 году

Существует множество поверий, связанных с високосным годом. Считается, что каждый четвертый год вместе с дополнительным днем в календаре — 29 февраля, увеличивается количество различных неприятностей и катастроф.

Многие боятся на данный период назначать важные мероприятия: свадьбу, смену работы, крупные покупки. Всему виной древняя примета: в високосный год все будет даваться сложно и не принесет хорошего результата.

Что на самом деле уготовил високосный 2024 год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Ирина Терещенко.

Что такое високосный год

Понятие о времени долго оставалось важным и спорным вопросом для ученых. Многие астрономы прошлого вели дискуссии по поводу того, как должен быть устроен календарь.

Високосный год был введен еще в древности, чтобы синхронизировать астрономический цикл. Еще до нашей эры наблюдательные звездочеты отметили, что движение объектов по небесной сфере немного отличается от ранних теорий.

«Наша планета Земля вокруг Солнца проходит не за 365 дней, как это принято, а немножко больше (примерно на шесть часов. — Прим. ред.). И чтобы этот цикл не „убегал“, ввели <…> каждый четвертый год прибавлять 29 февраля», — прокомментировала астропсихолог.

Изначально год, согласно древнеримским солнечным календарям, был разбит примерно на одинаковые месяцы. Количество определялось порядковым номером: четные имели по 30 дней, а нечетные — по 31. При этом счет велся с марта. Именно в начале этого месяца праздновали новый год.

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Идея «отщипнуть» пару дней от февраля появилась в ту же эпоху, когда два летних месяца переименовали в июль и август. Первый соответствовал имени прославленного полководца Гая Юлия Цезаря, а следующий за ним назвали в честь одного из ведущих политических деятелей своего времени Октавиана Августа.

Однако «цезарева» пора оказалась короче, чем у его потомка, что посчитали колоссальной несправедливостью, поэтому из конца календарного года день «перенесли» в середину. Так, февраль, который имел меньше всего дней, поскольку удлинялся раз в четыре года в високосный период, стал еще короче.

На Руси считали годы по-своему. Летоисчисление велось от Сотворения Мира, а праздновали Новый год в начале марта, но после реформы императора Петра I в России приняли западную модель счета — юлианский календарь. Согласно нему, изменились цифры года, так как подсчет начали вести с Рождества Христова, но и перенести празднование нового года на 1 января.

Однако из-за меньшего количества високосных периодов, эта система вновь привела к отставанию в датах, поэтому в 1918-м декретом Совнаркома РСФСР, подписанным лично Владимиром Лениным, даты на календарях вновь сменили. Празднование Нового года переместилось на две недели назад, поэтому в стране до сих пор празднуют Старый Новый год — 14 января.

Чем шокировал предыдущий високосный год

Високосный год часто наводит ужас на людей. Особый резонанс к этому событию принесла прошлая подобная пора — 2020 год, который запомнился массой потрясений.

Началась пандемия коронавируса . За все время новая опасная болезнь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2023 год, унесла жизни 6,9 миллиона людей. Из-за массовой заболеваемости произошла значительная дестабилизация в экономике почти всех стран мира. Справиться с распространением инфекцией помогла вакцинация, в том числе российским препаратом «Спутником V», который был зарегистрирован раньше западных аналогов.

. За все время новая опасная болезнь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2023 год, унесла жизни 6,9 миллиона людей. Из-за массовой заболеваемости произошла значительная дестабилизация в экономике почти всех стран мира. Справиться с распространением инфекцией помогла вакцинация, в том числе российским препаратом «Спутником V», который был зарегистрирован раньше западных аналогов. Произошли массовые волнения . В мае 2020-го после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией во многих городах страны вспыхнули протесты под эгидой движения против расизма Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение). Акции нередко сопровождались мародерством, столкновением с полицией и массовыми погромами. Дошло до того, что местные власти вводили комендантские часы и требовали соблюдения других ограничений, чтобы сдержать натиск.

. В мае 2020-го после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией во многих городах страны вспыхнули протесты под эгидой движения против расизма Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение). Акции нередко сопровождались мародерством, столкновением с полицией и массовыми погромами. Дошло до того, что местные власти вводили комендантские часы и требовали соблюдения других ограничений, чтобы сдержать натиск. Мир чуть не оказался на пороге войны. Взгляды всех стран были прикованы к взаимоотношениям между США и Ираном, которые обострились из-за того, что американские ВВС нанесли целенаправленный авиаудар по автомобилю иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. В результате обстрела военнослужащий погиб. Через пять дней иранская сторона нанесла ответный ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Но дальше этого дело не зашло.

Взгляды всех стран были прикованы к взаимоотношениям между США и Ираном, которые обострились из-за того, что американские ВВС нанесли целенаправленный авиаудар по автомобилю иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. В результате обстрела военнослужащий погиб. Через пять дней иранская сторона нанесла ответный ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Но дальше этого дело не зашло. Великобритания официально вышла из состава Европейского союза . До этого ни одно государство не решалось на подобный шаг.

. До этого ни одно государство не решалось на подобный шаг. В Норильске произошла крупная техногенная катастрофа. Не обошлось и без экологических происшествий. В России произошла одна из крупнейших в истории страны техногенных катастроф. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива вылилось в почву и ближайшие водоемы, по системе рек впадающих в Карское море. Причиной случившегося назвали халатность руководства Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в состав группы компаний «Норильский никель».

Однако не стоит все списывать на високосный год. Многие события, произошедшие в то время, стали закономерным итогом некоторых социально-политических явлений.

Приметы на високосный 2024 год

Если говорить о традиционных приметах, то в високосный год не разрешается колядовать, продавать и покупать имущество и вообще совершать крупные приобретения.

Не рекомендуется менять работу или сферу деятельности, а также начинать свое дело, чтобы избежать финансовых трудностей. В планы на грядущие 366 дней не стоит посвящать никого, кроме самых близких. Только тогда все замыслы непременно исполнятся.

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Опасной приметой на високосный год считается, если в какой-то момент года услышать на улице вой собак, так как заунывное завывание, согласно древним поверьям, привлекает болезни и смерть. Особые суеверия на данную пору касаются беременных. Некоторые будущие мамы стараются даже не стричь волосы и не покупают «приданое» малышу, чтобы тот родился здоровым и имел счастливую жизнь.

Однако по словам астропсихолога, все эти приметы давно изжили себя. Бояться данного времени не стоит.

«По статистике, в этот год происходит ровно такое же количество различных аномалий, как и в обычные годы. Это просто математическое уравнение. Поэтому не нужно бояться. У нас все идет так же», — рассказала эксперт.

В 2024-м не стоит излишне нервничать и откладывать планы в долгий ящик. Это время позволит пересмотреть свои жизненные цели и планы.

Високосное проклятье президентов США

Нередко важные события выпадают на подобную пору. Так, раз в четыре года в США проходят выборы президента страны. Однако в этом вопросе существует особое поверье, что избранные на должность в периоды, кратные 20, вместе с властными полномочиями получают древнее проклятье.

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Легенда возникла еще в начале XIX века. В соответствии с историей, американские завоеватели старались вытеснить коренное население на особые и менее выгодные территории. Справиться с натиском врага местным жителям было непросто. И вот в 1811 году индейцы народа шауни потерпели сокрушительное поражение в сражении при Типпекану (ныне — территория штата Индиана, США), и их вождь Текумсе, проклял американских лидеров.

Имел ли место индейский завет на самом деле или все это было лишь стечением обстоятельств, но избранные в соответствующие годы главы государства трагически погибали во время нахождения у руля страны. Первым пострадал от негативного воздействия возглавлявший тот самый поход на Типпекану и впоследствии ставший президентом Уильям Гаррисон. Он умер от воспаления легких в 1841-м, через месяц после вступления в должность.

Второй жертвой индейской магии пал знаменитый Авраам Линкольн. В отличие от предшественника, он погиб в театре в результате покушения в 1865-м после того, как был переизбран на второй срок. В результате покушений погибли также и другие президенты Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901), Джон Кеннеди (1963).

Лишь одна из жертв проклятия умерла по естественным причинам — Уоррен Гардинг (1923). Однако после убийства Кеннеди наступило затишье. Возможно, мистических чар просто не существовало, а может быть, они перестали работать после того, как им подвергся седьмой лидер. Считается, что заговоры коренного народа действуют в течение стольких поколений.

Несмотря на покушения и болезни, американские президенты, избранные в кратные 20-ти годы в последние полвека, благополучно завершили правление. В подобный год на пост главы был избран и текущий лидер государства Джо Байден. Следующие выборы пройдут в ноябре 2024-го.

Что ждать от високосного 2024 года

По словам специалиста, новый 2024 год станет для всех трансформационным. Астрологические события в данный период начнут подталкивать людей к переосмыслению жизни.

Особое воздействие на мир и состояние людей окажет маленький и самый отдаленный от Земли Плутон. Он займет слабую для себя позицию, войдя в созвездие Водолея. Эта планета отвечает за масштабные и фундаментальные сферы жизни, поэтому смена положения приведет в движение устоявшийся порядок. Однако перемены в большинстве случаев окажутся к лучшему, так как раскроется то, что давно было скрыто от человеческих глаз. В это время каждый сможет раскрыть в себе таланты, о которых даже не подозревал.

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«Плутон заходит Водолея, а значит, изменений нам не избежать. Но это к лучшему. У нас раскрываются везде рамки и границы. На первый план выходит скорость, свобода коммуникации. <…> А это значит, нам пора двигаться к совершенно новому миру», — отметила эксперт.

Много позитивных процессов будет приходить из интернет-сферы. Кто-то получит благоприятные известия по электронной почте, через мессенджеры или в социальных сетях познакомится с людьми, которые сыграют важную роль в жизни.

Управителем 2024-го станет Солнце. Оно осветит истинный путь каждому человеку и станет помогать в различных вопросах. Дневное светило затрагивает энергии, накладывающие особый отпечаток на судьбу. Оно отвечает за творческую реализацию и проявление индивидуальности.

«В 2024 году с 21 марта Солнышко у нас выйдет управителем и начнет менять энергию этого года. А значит, у людей появится желание <…> проявлять себя, особенно в плане творческой, актерской деятельности, различных хобби, увлечений», — поделилась специалист.

Важную роль в данное время будут играть коммуникации. Наибольший успех гарантирован тем, кто наконец выйдет из тени и покажет себя миру. Также удача станет сопровождать тех, кто решил посвятить себя креативному направлению.

«На первый план выйдут профессии, связанные с творчеством, театром, эстетикой, публичностью. Это и про писательский талант. Это все что делает наш мир лучше, ярче, красивее», — заключила астропсихолог.

Вероятно, старые авторитеты и концепции, которые долго считали эталоном, в високосном 2024 году подвергнутся изменениям. Возможно, человек перестанет равняться на кого-то, а начнет прокладывать собственный путь к цели.