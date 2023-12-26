Злой рок: людям с каким именами не повезет в 2024 году
В новом году фортуной будут отмечены семь мужских и шесть женских имен. Каждому из них будут помогать внешние сторонние силы.
Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON
Любое имя имеет свое значение, происхождение и несет в себе определенный заряд. Если имя сочетается с энергиями года, человек получает дополнительную порцию удачи. А если нет — сверхнагрузку.
Обладателям каких имен повезет и не повезет в 2024 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказал экстрасенс и нумеролог Михаил Филоненко.
Мужчинам с какими именами повезет в 2024 году
Сильнее всего в бизнесе, политике и любви в новом году повезет Николаям. На втором месте — Александры. Замыкают тройку счастливчиков Михаилы.
«Николай, Александр, Михаил, Павел, Леонид, Юрий и Сергей — это семь хороших имен. Им выпадает не просто божья благодать, но и внешняя помощь», — перечислил эксперт.
Мужчинам с какими именами не повезет в 2024 году
При этом неудачным новый год окажется для Валерия, Федора, Семена и их детей — то есть людей с отчествами Валерьевич, Федорович и Семенович.
«Первая половина нового года будет для этих имен и отчеств подударной. Им вовсе не позавидуешь», — подчеркнул эзотерик.
Он также добавил, что вдвойне не повезет тому, чье имя и отчество одновременно попали в категорию неблагополучных сочетаний для 2024 года, например, Валерий Федорович.
Если же среди знакомых есть человек с именем Олександ или отчеством Олександрович, то его стоит предупредить о грядущих трудностях. Эта комбинация букв отмечена крайне плохим знаком.
Женщинам с какими именами повезет в 2024 году
Хороший прогноз указывает на обладательниц шести женских имен — Светлана, Галина, Анна, Анастасия, Татьяна и Ирина.
«Первая половина 2024 года, даже до августа месяца будет счастливой для женщин с этим именем. Например, они станут мамами, все будет хорошо в семье. Прослеживаются хорошие события первые восемь месяцев, потому что эти имена охраняют особые эгрегоры, которые буду давать им мощь и силу», — объяснил нумеролог.
Женщинам с какими именами не повезет в 2024 году
А вот представительницам четырех имен особо рассчитывать на удачу в новом году не придется.
«Римма, Маргарита, Алиса, Соня — это нелучшие имена, которым не позавидуешь. И не советую новорожденных девочек так называть в 2024 году», — прокомментировал он.
Как взрослые, так и совсем юные обладательницы этих имен рискуют столкнуться с большим количеством трудностей.
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