Продолжение банкета? Как правильно завтракать утром 1 января

Завтрак 1 января должен быть особенным, так как обильный прием пищи и алкоголь в праздничную ночь создают высокую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Камнем преткновения для многих становится не столько само новогоднее застолье, сколько завтрак на утро 1 января. Многие считают, что нет ничего плохого в том, чтобы продолжить празднование сразу после пробуждения. Однако подобная привычка может негативно отразиться на состоянии организма.

Какие главные ошибки в питании совершают россияне 1 января и как правильно составить рацион после праздничной ночи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Основные ошибки за завтраком 1 января

Подходить к завтраку 1 января стоит, исходя из самочувствия. Стоит рационально отнестись к своему питанию после праздника, чтобы минимизировать негативное влияние алкоголя и калорийной пищи в Новый год.

Существует три главные ошибки, которые могут серьезно сказаться на здоровье:

1. Есть вопреки желанию. Многие считают, что завтрак — это основа рациона, недаром появилась поговорка: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Однако после бурной праздничной ночи не всегда появляется аппетит. В таком случае эксперт предостерегла от того, чтобы есть через силу.

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«После новогодней ночи все встают достаточно поздно, и это нормально. Организм не требует еды, так как он насыщен с ночи», — отметила нутрициолог.

В таком случае желудок пока не готов к новой усиленной работе. Стоит дать ему немного времени, чтобы отдохнуть. Можно просто попить чаю или организовать разгрузочный день на воде или кефире, пока не вернется голод.

2. Питаться «прошлогодними» салатами. Не рекомендуется включать в рацион майонезные салаты и вообще блюда, которые простояли на столе всю ночь. За отведенное время в еде могут развиться опасные микроорганизмы, способные вызвать серьезное отравление.

3. Продолжать празднование на утро. Сделать себе послабление в новогоднюю ночь можно, но 1 января рекомендуется вернуться к более сбалансированному рациону.

«Блюда, которые вы включали ночью, лучше на утро исключить, так как 31 декабря организм уже и так получил достаточно серьезную нагрузку на все органы. И чтобы не усугублять ситуацию, не доводить до скорой, контролируйте свое питание», — посоветовала специалист.

Особенно данной рекомендации должны следовать те, у кого уже выявлены проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Можно ли употреблять алкоголь утром 1 января

Многие после Нового года с утра продолжают не только налегать на салаты, но и употреблять алкоголь. Однако это довольно опасно, так как создает огромную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и печень.

«Если продолжить употреблять алкоголь 1 января, конечно, это вам не принесет здоровья. Вы можете усугубить какие-то свои хронические заболевания, связанные с работой желудка, кишечника. В идеале этого не делать: отметили 31 декабря — и достаточно», — отметила эксперт.

Ни в коем случае нельзя употреблять после пробуждения спиртное в надежде, что оно позволит облегчить симптомы похмелья. Народный метод способен только усугубить ситуацию и привести к развитию зависимости.

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Разрешить себе немного алкоголя можно только в том случае, если человек регулярно проверяет свое здоровье и не имеет серьезных проблем. Но лучше не с утра, а когда желудочно-кишечный тракт восстановится после тяжелой для него ночи.

Какие блюда лучше выбрать для завтрака 1 января

В меню праздничного завтрака лучше включить что-то легкое и полезное. Самыми удачными блюдами в новогоднее утро специалист назвала:

омлет;

вареные яйца;

тушеное или отварное мясо;

овощные салаты;

фрукты;

куриный бульон.

Не стоит налегать на тяжелую и жирную пищу, а также на высококалорийные лакомства.

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«Если вы потребляли сладости, салаты, шампанское, это все спровоцировало, конечно, скачок сахара в крови. Поэтому на утро я не рекомендую сладкие каши, сладкий творог — все, что дополнительно может вызвать повышение этого показателя», — рассказала эксперт.

Если все-таки хочется съесть что-то питательное, то можно сварить овсянку. Однако не стоит добавлять в нее сахар или сладкие джемы.