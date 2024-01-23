Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Появление малыша — это не только радостное событие для всей семьи. С рождением ребенка полностью меняется уклад семьи. Новый образ жизни, особая связь между родственниками — все это связано с тем, что у каждого человека своя миссия, и новорожденный уже с первых дней ее выполняет. А определяется это предназначение во многом знаком зодиака.

Как правильно вести себя с ребенком определенного знака зодиака и что помогает определить его миссию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

О чем может рассказать знак зодиака

Конечно, характер человека и его жизненное кредо определяется не только тем, в какую дату он появился на свет, но и положением большого количества планет.

«Натальная карта — отпечаток неба в момент рождения — хранит ответы на многие вопросы, почему мы себя ведем так и никак иначе, почему у человека такой характер, а не какой-то другой. И знак зодиака — это лишь маленький элемент, одна сотая процента», — отметила эксперт.

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Если говорить о законах Вселенной, то все в жизни происходит неслучайно. И знак зодиака дается человеку не просто так. Сильное влияние на то, когда в семье случится пополнение, оказывает состояние отца на момент рождения наследника.

Например, если родитель недоволен собой, уязвлен какими-то внутренними противоречиями, не реализовал свой мощный потенциал, то высока вероятность, что младенец родится под знаком холодного Скорпиона. В случае, когда папа пребывает в размеренном состоянии, готов дарить любовь и нежность близким, тогда в семье можно ждать пополнение в период Рака.

«С точки зрения астрологии ваша душа, когда мама вынашивала ребенка, точно знала в какую семью она идет, какой опыт в будущем ей предстоит прожить и какой знак зодиака ей передаст отец», — отметила эксперт.

Однако от роли мужчины в семье зависят и многие другие процессы в период взросления ребенка.

Как папам выражать любовь к ребенку определенного знака зодиака

Роль папы в жизни ребенка велика, так как от взаимодействия с родителем зависит, как человек будет проявляться в социуме и сможет ли реализовать себя. Грамотный подход между отцом и малышом можно выстроить, исходя из знака зодиака последнего.

При воспитании представителей огненного знака зодиака (Овнов, Львов и Стрельцов), стоит делать акцент на физическую активность. Подвижные игры, занятия спортом, веселые походы в лес или горы — все это только укрепит тесную связь между поколениями. Также папам рекомендуется привить таким детям любовь к публичным выступлениям, чтобы яркие и харизматичные подопечные пылкой стихии могли проявлять себя в будущем в качестве лидеров.

«Такие дети, как правило, очень сконцентрированы на себе, нельзя их сравнивать, отчитывать, приводить кого-то в пример, — это очень снижает уверенность в себе», — прокомментировала астролог.

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Малышам также важно находиться в центре внимания и в чем-то превосходить других, поэтому нужно им давать возможность показать себя, продемонстрировать таланты и хвалить за это. Ругань и запрет заниматься любимым делом способны привести к конфликту между членами семьи, что серьезно отразится на психике подрастающего поколения.

Чуть более спокойные по своему характеру подопечные воздушной стихии (Близнецы, Весы и Водолеи). В воспитании детей подобных знаков зодиака важно делать упор на развитие мышления. Ни для кого не секрет, что представители этих знаков зодиака любят работать с информацией и самосовершенствоваться. Они оценят, если родитель предложит провести вечер за интеллектуальной настольной игрой или просто пройтись в парке, обсуждая какие-нибудь интересные темы.

Стоит помнить, что подопечные сил воздуха — командные игроки, поэтому стоит подталкивать ребенка к участию в коллективных процессах, например, записать на футбол или в театральную студию, а лучше и на то, и на другое, чтобы тот научился находить общий язык с окружающими.

«Но не надо заставлять ребенка заниматься чем-то одним или только тем, что родители считают полезным. Пробуя новое, малыш будет чувствовать себя самым счастливым и любимым», — отметила эксперт.

Представители данных созвездий довольно эмоциональны, поэтому не стоит их заставлять что-то делать, нужно постараться развить весь спектр их талантов, а также направлять порой рассеянных и невнимательных детей к достижению цели.

Противоположный подход требуется к рожденным под земным знаком зодиака (Тельцам, Девам и Козерогам). Представители данных созвездий любят четкий порядок во всем. Если общение с родителями тоже будет иметь некий механизм, то и жить им будет намного легче и интереснее. Лучше составить определенный график, например, по выходным ходить в бассейн, в четверг играть в шахматы, а по пятницам смотреть фильмы.

При этом рекомендуется учитывать пожелания самого ребенка. Важно помнить, что земная стихия наделяет людей упертым характером, поэтому даже если взрослые будут пытаться решать что-то за них, потом они все сделают по-своему. Однако осадок от того, что родители не признали их желаний, может в будущем сыграть злую шутку.

«С детства такие люди чуть взрослее сверстников, соответственно, для таких детей уважение их мнения и выбора — крайне важно. Обесценивание плохо влияет на всех малышей, но представители данных созвездий при подобном отношении почти со 100% вероятностью вырастают с ощущением „надо заслужить любовь“ и руководствуются данной мыслью и в работе, и в семье, и в любви», — предостерегла астролог.

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Также папа для Тельцов, Дев и Козерогов должен стать примером и мудрым наставником. Эти знаки зодиака важную роль отводят созданию собственной ячейки общества, поэтому с детства учатся взаимодействовать с другими. Не следует давать обещаний, которые не удастся выполнить. Такие дети помнят все, что им сказали родители и очень ждут, что те сдержат слово, поэтому серьезно расстраиваются, когда взрослые не соблюдают уговор.

Ценят представители данного созвездия и материальные подарки. Конечно, не стоит заваливать ребенка деньгами и дорогими игрушками взамен вниманию. Однако за достижения в творчестве и успехи в учебе можно наградить ребенка.

Упор на тактильный контакт и проявление эмоций следует делать при взаимодействии с детьми водных знаков зодиака (Раков, Скорпионов, Рыб). Для них важны долгие задушевные беседы. И они должны иметь возможность поделиться с папой своими переживаниями. Такой ребенок ценит именно время, качественно проведенное с ним. Даже пятнадцати минут в день без телефонов и телевизоров за прочтением увлекательной книги или занимательной беседой хватит, чтобы малыш почувствовал себя значимым и любимым.

«Выслушайте все, что хочет ребенок, и сыграйте в его любимую игру — и вы будете лучшим папой. Помните также, что эти дети самые чувствительные. Не нужно запрещать им плакать, особенно мальчикам. „Мягкость не равно слабость“ — эта ценность должна прослеживаться в воспитании», — рассказала эксперт.

Лучше не ввергать ребенка в конфликты между родителями. Скандалы и споры между главными для них людьми серьезно отразятся не только на психологическом состоянии, но и на здоровье.

Какие задачи стоят перед человеком по знаку зодиака

По знаку зодиака также можно узнать о предназначении человека и его миссии в роду.

Однако важно помнить: когда в семье рождается несколько человек под одним знаком зодиака, значит, какая-то задача в семье не выполнена, а следовательно, нужно сделать упор на конкретные сферы жизни.

Овен

Задача тех, кто появился на свет под данным созвездием, — исправить несправедливость. Вероятно, кто-то в роду подвергся унижению или оскорблению. Активным и ярким личностям удастся отстоять какие-то права, искоренить проблему и переписать негативный жизненный сценарий. Не зря Овен — это первый представитель зодиакального круга. Благодаря его появлению, в семье все начинает происходить совершенно по-другому.

Телец

Укрепить семейные связи и обратить внимание на значимость родственных уз призваны Тельцы. Такие дети часто появляются в тех семьях, где долгое время родственники не могли примириться, потеряли связь друг с другом, живут в разных городах или постоянно делают акцент на материальных вопросах. Рожденные под данным созвездием становятся связующим звеном между близкими и заставляют обратить внимание на то, что действительно значимо.

Близнецы

Глоток свежего воздуха в семью несут представители воздушного знака зодиака. Вероятно, родственники погрязли в старых представлениях о мире и не хотят меняться. Легкие на подъем, умные и коммуникабельные Близнецы способны внести яркие краски в жизнь рода и заставить близких осваивать новые горизонты. Стоит помнить, что именно им удается приободрить близких в сложных ситуациях и показать, как можно жить, не зацикливаясь на пустяках. Также часто подопечные воздушной стихии меняют место жительства, что позволяет сделать фамилию известной большему количеству людей.

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Рак

В тех семьях, где между родственниками угасли нежные чувства, нередко появляются Раки, способные своей любовью и внутренним теплом согреть даже самые холодные сердца. Главные качества данного созвездия — высокая чувствительность и желание о ком-то заботиться. Возможно, именно этого не хватало близким, и рожденные под водным созвездием должны научить их состраданию и принятию других людей такими, какие они есть.

Лев

Сделать фамилию знаменитой призваны Львы. Обладая ярким и заметным потенциалом, рожденные под данным созвездием умеют заявлять о себе миру. В таких семьях, вероятно, долго не было лидера, который бы помог обратить внимание общества на какое-либо проявление семьи. Скрытый талант рода в этот момент должен проявиться, поэтому важно развивать способности ребенка и поддерживать его на пути к цели, чтобы тот смог войти в историю.

Дева

Запутанные ситуации, сложные отношения между близкими судьба дает возможность решить, посылая в семью детей под знаком зодиака Дева. Подопечные стихии земли славятся внимательностью и развитым аналитическим мышлением, что помогает им навести порядок во всех сферах жизни. Своим поведением они учат окружающих ценить друг друга и грамотно распоряжаться временем.

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Весы

Если роду грозят разрушения или между родными отношения накалены, судьба посылает спасителя в виде Весов. Им под силу не только разрядить напряженную обстановку, но и докопаться до истины, если кого-то из родственников несправедливо забыли или обманули в каких-то юридических моментах. Люди, рожденные под данным созвездием, также склонны к тому, чтобы заниматься родословной и записывать истории предков.

Скорпион

Новый этап в жизни семьи знаменуется рождением Скорпиона. Такие дети привносят серьезные изменения в систему взаимодействия с предками. Они объединяют различные поколения и могут перенять увлечения старших родственников, выведя их на более высокий уровень. Возможно, услышав о достижении представителей знака зодиака, близким захочется наладить отношения в семье.

Стрелец

Если семья загнана в какие-то рамки и не может за них выйти, то судьба дарит роду ребенка-Стрельца. Энергичные и активные люди помогают восстановить баланс и показать родным, что можно жить по-другому. Сковывающие обстоятельства, ограничивающие убеждения, невозможность поменять место жительства, разъехаться с кем-то — все это легко решается после появления на свет малыша.

Козерог

Козероги способны вывести семью на более высокий уровень. Появление подопечных земной стихии стабилизирует обстановку в семье и помогает обрести новые ориентиры. Логичные и практичные от природы представители данного созвездия знают чего хотят, и с помощью упорства, дисциплины и уверенности в себе достигают целей. Подобный подход также помогает решить некоторые семейные вопросы.

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Водолей

Повысить духовность и изменить сложившуюся обстановку способны Водолеи. По статистике, этот знак наименее распространенный, поэтому рождение ребенка под данным созвездием — особый знак. Некоторые родители признаются, что после появления малыша все в жизни меняется непредсказуемым образом. Эти трансформации в семье подталкивают пересмотреть свое отношение к тем или иным вопросам, сделать выбор в пользу современных и оригинальных решений.

Рыбы

Появление Рыб в роду пробуждает чувствительность в остальных родственниках. Рождение такого ребенка позволяет решить давно затянувшиеся конфликты и простить старые обиды. Если члены семьи относились друг к другу прохладно, то обычно с появлением малыша все меняется.

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