В холодный период в душе многих представителей зодиакального круга проснется небывалая потребность в нежных чувствах, ведь переживать стойкие морозы всегда приятней вместе со второй половинкой. Как подсказывает гороскоп на зиму 2023 — 2024, небесные тела проявят благосклонность к людям и помогут каждому ощутить себя значимым и любимым. Однако чтобы обрести счастье, сидеть на месте не рекомендуется, важно сделать грамотные шаги в особые периоды. Тогда вместе с тем, как стужи начнут уступать место весеннему теплу, в душах особо активных знаков зодиака станет усиливаться теплое и согревающее чувство.

Как привлечь личное счастье в декабре 2023, а также в январе и феврале 2024, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Кристина Разуваева.

Кристина Разуваева

ведический астролог

Любовный гороскоп на зиму 2023 — 2024 — общий прогноз на декабрь, январь и февраль

Зима для большинства знаков зодиака станет отличным периодом для принятия важных решений в личной сфере. Положение планет, согласно ведической астрологии, на небосводе будет благоволить позитивным переменам.

«В начале зимы все знаки зодиака погрузятся в мир страсти и романтики. Венера — планета любви, отношений, творчества, красоты, роскоши — до 25 декабря будет находиться в собственном знаке зодиака Весы», — рассказала эксперт.

Благоприятное положение космического объекта позволит каждому наконец осознать свои чувства и сделать шаг навстречу к счастью. Те, кто уже давно состоит в отношениях, ощутят прилив любовной энергии, словно начнется второй медовый месяц. Усилить привлекательность в глазах второй половинки помогут кардинальные изменения во внешности и обновленный гардероб.

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В конце декабря Венера вновь изменит свою позицию на небосклоне и переместится в созвездие Скорпиона, что разожжет огонь страсти в сердце всех жителей Земли. Неукротимый душевный порыв заставит делать больше ярких подарков, устраивать запоминающиеся свидания, организовывать интересные поездки. Те, кто пока не нашел вторую половинку, тоже не будут сидеть на месте, а приступят к активным действиям.

«Если вы находитесь в поисках любви, то самое время оглядываться по сторонам. Будьте открытыми в общении с окружающими. <…> Каждый сможет обрести свою пару. Пришло время ходить на свидания, проявлять инициативу, быть уверенными в себе», — предупредила эксперт.

Даже ретроградный Меркурий, который продолжит свое движение с 13 декабря 2023 по 2 января 2024, не сможет помешать новым романам, так как он символизирует дружеские и деловые связи, но никак не связан с романтикой.

Новый год станет особым событием для каждого знака зодиака. В праздничную ночь стоит обзвонить всех родственников без исключения, чтобы укрепить семейные узы. На торжестве необходимо также уделить внимание второй половинке. Вероятно, что после боя курантов состоится важное признание.

«31 декабря Юпитер заканчивает свое ретроградное движение, что помогает наладить контакт с близкими, так как показатель планеты — это олицетворение детей, мудрости и счастья, а для женщины — мужа», — отметила специалист по ведической астрологии.

После праздничной ночи взаимотношения подвергнутся трансформации. Как прежде, уже ничего не будет. Волна чувств и эмоций усилит связь в паре. Особенные перемены в любви коснутся тех, у кого в натальной карте — схеме планет в момент рождения человека — Луна расположена в одном из четырех созвездий.

«У кого-то перемены коснутся не конкретных отношений, а всей личной жизни вплоть до встречи новой любви или расставания. Особенно это проявится у лунных Овнов, Тельцов, Раков, Скорпионов», — предупредила астролог.

Во второй половине января Венера перейдет в благородного Стрельца. Нахождение в данном знаке зодиака заставит каждого начать выстраивать любовные отношения по-новому, искать общие смыслы со второй половинкой, задуматься о совместном быте. И достичь гармонии будет довольно просто. Главное — не ограничивать свободу любимого человека, но и самим не растворяться в избраннике.

С 12 февраля по 7 марта чувственная Венера переместится в холодного Козерога. Это будет способствовать сдержанности в выражении чувств романтического характера. Однако отношения, которые начнут развиваться в данный период, вероятней всего, окажутся перспективными и длительными. Важно — избегать ссор и необоснованных обид. Очень легко найти причину для недовольства. После ссоры, возникшей в указанное время, примириться будет нелегко.

Как узнать свой любовный гороскоп на зиму 2023 — 2024

Особое влияние на сферу личных отношений оказывает Луна. Спутник Земли влияет на психологические реакции человека, его мысли по поводу того или иного события, а также о таинственной и глубокой связи со второй половинкой.

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Поэтому чтобы узнать точный прогноз на любовь, важно выяснить свой лунный знак. Сделать это довольно просто, нужно воспользоваться любым бесплатным поисковым ресурсом и составить ведическую натальную карту. Надо ввести дату, время и место рождения и найти, в каком зодиаке оказался указанный космический объект.

Лунный Овен — гороскоп на зиму 2023 — 2024

Фото, видео: 5-tv.ru

У лунных Овнов в декабре усилится тяга к партнерству. Первый зимний месяц для представителей огненного знака зодиака станет периодом гармонии с любимыми.

«Не бойтесь выражать чувства, эмоции, договариваться. Это укрепит эмоциональную связь с партнером. Есть шанс встретить человека, который займет важное место в вашей жизни, поэтому одиноким Овнам важно проявляться, посещать общественные места», — отметила астролог.

В первой половине января сексуальная энергия пылкого знака зодиака достигнет пика, что сделает их, как утверждается в гороскопе, притягательными для противоположного пола. Потребность в острых ощущениях и жажду экспериментов будет сложно сдерживать. Если положительных эмоций будет не хватать, то подобная потребность может компенсироваться за счет ссор и даже расставаний.

Опасный период, согласно гороскопу, пройдет на рубеже января и февраля 2024. Рожденным под данным созвездием рекомендуется устроить совместное приключение с любимыми. Отпуск укрепит связь в паре.

Одиноким Овнам по гороскопу в данный период рекомендуется не бояться инициировать новые знакомства. Ближе к весне страсти поутихнут, на смену пылким страстям придет спокойствие. Крепкие взаимоотношения могут завязаться с кем-то из старых знакомых.

Лунный Телец — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Лунным Тельцам в декабре следует уделить внимание здоровью, иначе какие-то проблемы в данной сфере негативно отразятся на других областях жизни. В любви рожденные под земным знаком зодиака могут почувствовать себя угнетенными и зависимыми.

В начале зимы окажется сложным говорить о своих чувствах и переживаниях. Из-за недосказанности в паре появится напряжение. Чтобы скрыться от неприятностей, подопечные стихии земли решат уйти с головой в работу. Однако утомление и нежелание решать проблемы по мере их поступления могут пробудить в Тельцах мнительность. Ситуация изменится в середине зимы.

«В первой половине января наступит время популярности, романтики и любви. Если у вас есть проблемы в отношениях, то самое время примириться. Постарайтесь разделить обязанности с партнером. Это уменьшит напряжение и создаст гармонию в семейной жизни», — прокомментировала эксперт.

После 18 января 2024 важно пересмотреть свои привязанности, отпустить все то, что изжило себя, и открыть дверь для экспериментов, на которые раньше было сложно решиться. В феврале градус романтики спадет. В данный период не стоит ждать от второй половинки особых признаний, откровенных бесед и подарков. Надо проявить терпение. Парам благоприятно реализовывать совместные цели.

Лунные Близнецы — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Для тех, у кого Луна в натальной карте расположена в воздушном знаке зодиака, декабрь окажется благоприятным месяцем для любви. Это время гармонии и щедрости в отношениях, приятного времяпрепровождения. Возможно, появятся мысли о том, чтобы вывести любовный союз на новый уровень или начать планирование беременности.

Однако гороскоп предупреждает, что Близнецам может вскружить голову жажда новых ощущений. Из-за нахлынувшей страсти возникнет тяга к изменам и сексуальным экспериментам, но случайные интимные связи только усугубят внутреннюю подавленность.

В первой половине января стоит избегать повышенной нагрузки в деловой сфере, иначе это приведет к эмоциональному истощению и может сказаться на здоровье. Во конце месяца появится желание уединиться. Забота со стороны партнера может восприниматься как стремление контролировать и нарушить границы, но не следует агрессивно реагировать на происходящее.

«Высказывая свою точку зрения партнеру, будьте внимательны: прямолинейность не всегда уместна. Очень легко пересечь черту», — предостерегла ведический астролог.

В феврале 2024 может усилиться подозрительность и недоверие к объекту любви. Нужно научиться находить компромиссные решения, иначе в процессе ссоры представители воздушного знака зодиака могут совершить фатальную ошибку.

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Лунный Рак — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Лунным Ракам в декабре важно уделить внимание семье и партнерским взаимоотношениям. Для рожденных под водным знаком зодиака начало зимы станет месяцем затишья, разочарования, подавленности. Однако, согласно гороскопу, привыкшим все проблемы решать самостоятельно будет тяжело позволить себе проявить уязвимость и поделиться переживаниями с близкими.

В первой половине января подопечным данной стихии важно наполнять гармонией общение с избранником и воздерживаться от любовных приключений. По поводу личных отношений появятся страхи и сомнения. В такие моменты не следует принимать радикальных решений.

«До середины февраля сосредоточьтесь на карьере и финансах. Отношения могут портиться от излишнего недоверия и раздражительности. Старайтесь не уходить в свою раковину, не молчать, а проговаривать волнующие вопросы», — рассказала эксперт.

Ближе к весне удастся найти гармонию в чувственной сфере, правда, Раки начнут проявлять любовь в сдержанных формах. По гороскопу рекомендуется: лучше выражать эмоции через что-то материальное, например, почаще делать подарки.

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Лунный Лев — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Лунным Львам декабрь сулит полезные знакомства, как в личной сфере, так и в деловой. Романтические свидания в первый месяц зимы могут перерасти в более серьезную связь.

«Возможны знакомства по интернету, в дороге, или же проявятся чувства к давним другу или подругу. Важно — слышать свое сердце и не поддаваться мнению окружающих», — предупредила эксперт, составляя гороскоп.

Во второй половине января 2024 вопросы личной сферы начнут приносить беспокойства. Это может быть связано с тем, что у кого-то из близких появятся проблемы со здоровьем или в семье возникнут финансовые трудности. Все это временное явление, скоро все встанет на свои места, а пока Львам не стоит забывать о том, что родные нуждаются в их заботе и любви. Также особое внимание надо уделить детям. Им, вероятно, потребуется помощь с учебой.

Во второй половине февраля не стоит замалчивать проблемы. Надо больше говорить с избранником на волнующие темы, не вестись на провокации. Не стоит заниматься только собой. Лунные Львы иногда чересчур увлечены собой, что вызывает к недовольство со стороны партнера. Равнодушие ко второй половинке может привести к чрезмерной холодности. И только огненному знаку зодиака будет по силам разжечь искру новой страсти.

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Лунная Дева — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

В декабре представители земного знака зодиака погрузятся в решение материальных вопросов. В начале зимы наступит удачная пора для крупных покупок, вложений в предметы роскоши, а также мелких трат, направленных на улучшение внешности. Это время благоприятно для романтических свиданий. Разногласия и столкновения интересов, которые имели место в прошлом, будут разрешены, поэтому гармония и спокойствие воцарится в паре до Нового года.

В первой половине января 2024 внутренние беспокойства могут обостриться. Мнительные Девы могут начать накручивать себя по поводу того, что идеальный период в паре не может длиться вечно, поэтому станут подозревать объект любви в обмане. Стресс, который они сами себе создадут, негативно отразится на их жизни.

«Избегайте жадности, переедания, не будьте заложником вредных привычек, избавляйтесь от ненужных вещей. Месяц подходит для путешествий с целью <…> отдыха, восстановления жизненных сил. Отпустите все мысли об отношениях», — посоветовала ведический астролог.

Оставшись наедине с собой, представители земного знака зодиака смогут понять, чего хотят от романтических отношений. Те из них, кто пока не встретил своего человека, могут вспомнить старую любовь, из-за чего возникнет соблазн начать все с чистого листа. Только их сердце позволит понять, стоит ли делать этот шаг или нет. Идеальным для личной сферы станет конец февраля. Многим легко удастся вернуть романтику в личной жизни.

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Лунные Весы — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Транзит Венеры в декабре ярко отразится на личности лунных Весов. Это пора для реализации новых творческих проектов. В этом месяце рожденные под воздушным знаком зодиака захотят покупать красивые вещи, украшения, заняться своей внешностью, поработать над имиджем. Это благоприятный период, чтобы укрепить связь с возлюбленным.

«В отношениях проявляйте инициативу, знакомьтесь, говорите своим вторым половинкам о чувствах, что поможет проявить неясности», — прокомментировала эксперт.

В первой половине января 2024 начнется эмоциональная воронка. Вероятно, Весы станут слишком критичными и подозрительными. Возможны проблемы в общении с другими людьми. Нужно взять себя в руки и не принимать кардинальных решений до конца месяца. В этот момент также вернется романтика в отношениях.

Ближе к весне 2024 вновь может возникнуть напряжение в паре, когда оба начнут замыкаться и гнуть свою линию, считая себя правыми. Надо определить, что важнее: сохранение любви или собственное мнение.

Лунный Скорпион — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Удовольствия и романтика охватят представителей водного знака зодиака в начале зимы. Захочется ни в чем себе не отказывать, из-за чего расходы будут только расти. Но нужно держать себя в руках и осознанно относиться к тратам. Дополнительный стресс, который возникнет из-за финансовой нестабильности, заставит Скорпионов вспомнить о вредных привычках, что пагубно отразится на их самочувствии.

После боя курантов в романтической сфере начнутся будоражащие волнения. Возможна тайная любовь, секретные романтические связи. Однако страстные события, скорее всего, только разочаруют. Не стоит идти на поводу у соблазна, изменять любимому человеку или самим выстраивать препятствия на пути к сближению с ним. Однако свои желания и фантазии можно озвучить. Это только укрепит связь.

«Для одиноких Скорпионов прекрасная возможность переосмыслить роль отношений в жизни и оценить своего потенциального партнера по-новому», — рассказала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Во второй половине зимы отношения могут дать трещину из-за неразрешенных финансовых споров. Возможно, подопечные стихии воды станут подозревать вторую половинку в меркантильности и неискренности. Важно — заранее проговаривать все материальные моменты.

В конце зимы кто-то, пленившись харизмой Скорпионов, захочет использовать их в своих интересах и начнет распускать сплетни и пытаться испортить уже сложившийся союз. Не надо вестись на провокации. Укрепить любовь в паре помогут совместные поездки.

Лунный Стрелец — гороскоп на зиму 2023 — 2024

Фото, видео: 5-tv.ruПеред взором Стрельцов зимой откроются новые жизненные перспективы, из-за чего им придется пересмотреть взгляды на то, что у них уже есть. С кем-то придется расстаться, а с другими установить более тесную связь.

«Дружба может перерасти в романтические отношения. <…> Поднимается дух авантюризма и появляется жажда сексуальных экспериментов», — рассказала эксперт.

Но усмирить внутренний порыв следует уже в начале января. Не стоит совершать необдуманных поступков, иначе есть риск скоро пожалеть о содеянном и остаться в одиночестве. Ближе к февралю 2024 появится желание разнообразить интимную жизнь. Обсудив свои фантазии, удастся укрепить эмоциональную связь в паре и стать еще ближе.

Тем, кто пока не нашел вторую половинку, рекомендуется, согласно гороскопу, заняться творческими проектами или учебой. Это поможет не только привлечь в свою жизнь новый финансовый поток, но и найти вторую половинку. Семейным представителям тоже в деловом поле улыбнется удача, но следует грамотно распоряжаться финансами.

Лунный Козерог— гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Представители земного знака зодиака зимой с головой погрузятся в работу. Дела, словно снежный ком, станут наваливаться на них одно за другим. Усилия окупятся. Козерогов ждет серьезный карьерный взлет, поэтому на сферу романтики не будет достаточно времени. Вероятно, любовь найдется среди коллег и деловых партнеров.

«Высока вероятность служебных романов. У некоторых людей могут возникнуть соблазны использовать свое профессиональное положение для получения личных, материальных и сексуальных выгод. Некоторые будут ощущать нехватку любви. Им покажется, что партнер их недооценивает», — рассказала эксперт.

Но прежде чем обвинять близкого человека, следует вспомнить, когда сами Козероги проявляли искренние чувства и эмоции к нему. Отношения будут благоприятно развиваться в первой половине зимы, но потом ожидается кармическая проверка имеющегося союза. Возможно, увеличатся расходы, появятся сложности во взаимопонимании. Экзамен Вселенной завершится во второй половине февраля. В данный период возрастет внутренняя уверенность в себе, а романтические связи возымеют серьезный характер.

Лунный Водолей — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Воздушному знаку зодиака зимой придется многому научиться. Декабрь, январь и февраль окажутся благоприятными для получения новых знаний. Не стоит сидеть на месте. Посещение различных курсов, семинаров, мастер-классов и тренингов помогут добиться успеха во всех сферах. На занятиях стоит присмотреться к другим слушателям и не стесняться вступать в диалог. Вероятно, в лице новых знакомых удастся найти не только единомышленников, но и спутника жизни.

«В это время возможны поездки за границу, романтические знакомства вдали от дома и встречи с иностранцами. Деловое общение способно перерасти в глубокое чувство. Любовь можно найти также, выполняя поручение начальства или участвуя в различных форумах», — рассказала эксперт.

А вот находящимся в долгих отношениях временная разлука будет даваться тяжело, из-за чего пары столкнутся с трудностями. Водолеям важно помнить, насколько большую роль вторая половинка играет в жизни, и не искать удовлетворения на стороне. Впоследствии измена может испортить репутацию на работе и подорвать доверие близких.

Во второй половине зимы 2024 рожденных под воздушным знаком зодиака ожидает поток новых встреч и знакомств. Период благоприятен для делового сотрудничества, а в сфере чувств ожидается временное затишье, которое всколыхнет новая волна романтики в конце февраля.

Лунные Рыбы — гороскоп на зиму 2023 — 2024



Фото, видео: 5-tv.ru

Начало зимы для водного знака зодиака будет связано с кризисом в любви. Последствия данной поры предсказать сложно. Одни могут разрушить имеющийся союз, а другие выведут связь с любимым на новый уровень.

«Старые, вроде бы угасшие чувства могут разгореться вновь. Вы способны переживать весь спектр эмоций от любви до ненависти. Может возникнуть ощущение, что вас обманывают, не любят, предают. Поднимаются страхи. Вашей личной жизни нужна перезагрузка. И конец календарного года — идеальное время для этого», — отметила эксперт.

Чтобы благоприятно преодолеть сложности, надо взять паузу в принятии судьбоносных решений.

В январе 2024 судьба устроит Рыбам проверку, которая позволит понять искренность в любви. Однако в последние дни месяца не стоит давить на избранника. Важно идти на уступки и учитывать его мнение. Все это позволит открыть дверь для новых событий во взаимоотношениях и отпустить боль прошлого.

Для одиноких представителей знака зодиака удачным выдастся конец зимы. Ближе к весне они смогут открыть свое сердце для любви. Возможно, знакомство с суженым произойдет при необычных обстоятельствах. Эту историю впоследствие с улыбкой влюбленные будут рассказывать детям.

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