Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2024

С первого дня февраля 2024 года в силу вступит ряд изменений, который коснется многих сфер жизни россиян. Наибольшее влияние государственных инициатив ощутят граждане, получающие государственные выплаты и пособия.

Пятый канал собрал основные нововведения, которые должны произойти во второй месяц 2024 года.

Индексация выплат федеральным льготникам

С 1 февраля 2024 размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам увеличится на 7,4%. Среди категорий граждан России, которых коснутся данные изменения:

ветераны Великой Отечественной войны;

герои России, СССР и Герои Труда;

инвалиды всех групп;

лица, подвергшиеся воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС и других.

Полный список тех, кому положены увеличенные выплаты, опубликован на сайте Социального фонда России (СФР).

Размер выплаты зависит от категории, к которой относится льготник, способов получения им набора социальных услуг (НСУ) и региона проживания.

Так, если человек не воспользовался НСУ в виде предлагаемых бесплатных лекарств и медицинских товаров, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в санаторно-курортное лечение, он получит доплату в 1469,74 рублей к своей ежемесячной денежной выплате.

Повышение пенсий для категории 80+ и опекунов инвалидов

С начала февраля пенсионерам старше 80 лет будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере. Так, граждане, входящие в эту категорию, будут получать 16 269,76 рублей.

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Увеличенная денежная выплата автоматически назначится в месяц исполнения 80-летия, поступать на счет пенсионера начнет со следующего расчетного периода.

Кроме того, в первый день февраля произойдет увеличение пенсии опекунов, на попечении которых находятся не состоящие на полном гособеспечении инвалиды с детства, либо нетрудоспособные члены семьи.

Гражданам данной категории будет поступать повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, размер которой составит 10 846,51 рублей. Тем пенсионерам, на иждивении которых находятся два подопечных, положена выплата 13 558,14 рублей, а опекунам трех нетрудоспособных лиц — 16 269,77 рублей.

Индексация материнского капитала в России

В феврале 2024-го размер материнского капитала увеличится на 7,4%.

Сумма выплаты на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей. А на второго новорожденного, если первенец появился на свет ранее 2020 года, положен максимальный материнский капитал — 833 тысячи рублей.

Кроме того, изменения коснутся и тех родителей, которые уже получали денежную сумму за рождение первого ребенка. В таком случае семье, пополнившейся во второй раз, выплатят 202,6 тысячи рублей.

Индексация пособия по беременности и родам

С 1 февраля на 7,4% увеличатся и ежемесячные пособия, выплачиваемые по беременности и родам.

Так, начиная с последнего месяца зимы мамы станут получать 922,65 рубля, в то время как еще в предыдущем месяце им выплачивали 859,08 рублей.

Индексация пособия по безработице

Ежегодная индексация пособия по безработице станет нововведением. Начиная с 1 февраля 2024-го материальная поддержка, направленная на помощь гражданам России, оставшимся без работы, будет увеличиваться ежегодно.

Так, в 2024 году максимальное пособие составит 13 751 рубль. Кроме того, в период получения пособия по безработице, человек может подрабатывать. Допустимый период такого действия без снятия с выплаты — до пяти рабочих дней в месяц.

Индексация пособия на погребение

С 1 февраля вырастет социальное пособие на погребение. В прошлом году сумма возросла на 829 рублей. На данный момент точной информации о конкретном размере пособия на новый период нет, однако известно, что он индексируется ежегодно.

Повышение стоимости оплаты проезда большегрузов по федеральным трассам России

С 1 февраля 2024 повысится тариф госситемы по взиманию оплаты проезда грузовиков с разрешенной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам. Стоимость проезда для тяжеловесных машин вырастет на 7,42%и составит 21 копейку. Так, тариф «Платон» повысится с 2,84 руб/км до 3,05 руб/км.

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Данная мера позволит устранять повреждения дорожного полотна, наносимые преимущественно тяжеловесными транспортными средствами, а также поддерживать качество трасс.

Отмечается, что рост платы за проезд не окажет значительное влияние на конечную стоимость перевозимых товаров.

Поправки в законе о работе коллекторов в России

С 1 февраля 2024-го в силу вступят поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками.

Согласно нововведениям, кредитор или же его представитель имеет возможность связаться с неплательщиком с помощью следующих способов:

личных встреч;

общения по телефону;

автоматизированного интеллектуального агента, разговор с которым будет записываться (в этом же случае у должника есть возможность переключиться на живого сотрудника);

различного вида сообщений: текстовые, голосовые и другие сообщения, в том числе и на Госуслугах — для взаимодействия с помощью последнего из перечисленных вариантов требуется согласие заемщика;

письменной корреспонденции по месту жительства или пребывания должника.

По обоюдному соглашению сторон возможны и другие способы взаимодействий. Помимо этого, заемщик имеет право отказаться от ранее согласованного способа контакта в любой момент. О таком решении необходимо сообщить через нотариуса, по адресу электронной почты кредитора или его представителям, а также с помощью заказного письма.

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Кроме того, коллекторам устанавливаются ограничения по времени и частоте взаимодействия с неплательщиком. Работникам запрещается связываться с гражданами:

с 22.00 до 8.00 по местному времени в рабочие дни;

с 20.00 до 9.00 по местному времени в выходные и праздничные дни;

с помощью личных встреч, происходящих более одного раза в течение недели;

с помощью телефонных звонков, происходящих чаще одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели, а также более восьми раз в течение месяца.

Вступает в силу закон о сельскохозяйственных землях

С 1 февраля 2024 в России в силу вступит закон о сдаче сельскохозяйственных земель в аренду без проведения специальных торгов.

Сельскохозяйственные земли, находящиеся в собственности государства или принадлежащие муниципалитетам, допускается сдавать в аренду без организации спецальных торгов. Так, получить данную землю в аренду сможет сельхозорганизация, крестьянское хозяйство или частное лицо, ведущие деятельность на смежном участке.

Новые правила информирования об истечении срока вклада

С первого дня февраля банковские организации обязаны информировать граждан России об истечении срока их вклада не позднее чем за пять календарных дней до времени прекращения действия договора.

Предупреждения будут осуществляться по каналу связи, указанному вкладчиком в договоре с финансовой организацией. Такая услуга бесплатна.