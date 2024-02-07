«Этого не разрешаю»: на что 70-летний Лоза поставил пожизненный запрет

Певец Юрий Лоза отметил свой юбилей на сцене. Почему даже в праздничный день артист не стал петь свои песни вместе с другими исполнителями, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрию Лозе исполнилось 70. Как автор легендарного хита «Плот» отметил юбилей? Почему он запрещает другим артистам петь свои песни? Когда Лоза пришел к теории плоской Земли? И правда ли считает, что все снимки из космоса — фотомонтаж? Разделяют ли мнение певца близкие? И чем занимается единственный сын звезды эстрады? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас в народе есть такая поговорка, что как год встретишь, так его и проведешь», — напомнил исполнитель.

Свой 70-й день рождения Юрий Лоза, как настоящий артист, решил встретить на сцене в окружении поклонников.

«На 70-летие свое устроил концерты. Если я в работе встречу эти концерты, может быть, следующая пятилетка у меня в работе и пройдет», — предположил он.

В этот торжественный день фанаты ждали от любимого певца сюрпризов. Неожиданных дуэтов. Но Лоза признался: чужие хиты он готов исполнять с коллегами. Свои — категорически нет.

«Если кто-то сейчас запоет мои песни, и я разрешу это делать, то он получит право в дальнейшем использовать этот материал для своей раскрутки, для зарабатывания денег. Этого я не разрешаю», — объяснил артист.

Впрочем, вряд ли кто-то из звезд вообще осмелится подойти к Юрию Эдуардовичу с таким предложением. Лоза знаменит своими резкими высказываниями. Он часто критикует других артистов. В выражениях обычно не скупится.

«Когда-то классик сказал: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Очень много людей, которые бесталанны, но хотят своей минуты славы. И очень многие из них инициативны», — отметил Юрий Лоза.

При этом уверяет: у него нет цели кого-то обидеть. Он просто высказывает свое видение той или иной темы. Такой уж характер. Не привык молчать.

«Не судите, да не судимы будете. Я вообще не оцениваю творчество чье-либо. Я вообще никогда ни о ком не говорю плохо или хорошо. Я не говорил о Бузовой ни одного слова никогда. Я говорил о явлении. Пригласили человека, неумеющего играть на сцене. Этим обесценивается труд остальных артистов, которые учились играть», — высказался певец.

По словам Лозы, он абсолютно спокойно принимает, если его точку зрения не разделяют. Ему со студенческой скамьи приходится отстаивать свое мнение. Он является сторонником так называемой теории плоской Земли. И придерживается версии, что наша планета вовсе не круглая.

«В мире не существует ни одного макета реки какой-либо, который бы был реализован на шарообразной поверхности. Только на плоскости. У меня дядька отлетал 32 года, и я у него спрашивал. Он говорит: „Нет таких приборов в самолете, которые бы все время подруливали, чтобы он огибал эту Землю“», — объяснил Лоза.

По мнению музыканта, людям специально запрещают ездить к краю земли, чтобы никто не узнал правду. Все полеты в космос — фикция. А снимки и видео — компьютерная графика.

«Если вы наберете в интернете „Фейковые фотографии из космоса“ или „Фотографии Земли“, то вам выдаст интернет десятка полтора-два роликов, когда люди пытливые, дотошные ловили создателей этих фотографий на фальсификациях», — рассказал артист.

Лоза уверен: мы живем под куполом, дальше которого нас не пускают.

«Никто никуда не летал. Туда далеко, имеется в виду. Да, крутятся вокруг Земли где-то тут рядом. Но нет глобального космоса, никаких черных дыр», — заявил он.

Существование внеземных цивилизаций Юрий Лоза также отрицает.

«Ни о каких инопланетянах разговоров быть не может. Потому что никакие инопланетяне к нам сюда не могут прилететь и пробраться через купол», — подчеркнул он.

Вероятно, Катя Лель поспорила бы с ним на эту тему.

«Я была на других планетах, поэтому я не знаю, о чем еще можно мечтать», — сказала певица.

Близкие Юрия Лозы спокойно относятся к таким взглядам. Они знают: спорить с главой семейства бесполезно. Легче принять его позицию.

«Мой дом — моя крепость. И мои домашние тоже как-то не заинтересованы в том, чтобы рассказывать о внутренних процессах, происходящих внутри нашей семьи», — уточнил артист.

Лоза и его супруга Светлана вместе уже почти 40 лет. Когда-то женщина тоже пела на сцене под псевдонимом Сюзанна. По стопам родителей пошел и сын Олег. Правда, его никогда не привлекала эстрада. Молодому человеку по душе опера. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных и Московскую консерваторию.

«У сына своя жизнь. Ему уже достаточно лет. Он сам себе выстраивает все. Сам принимает решения. И очень не любит, когда кто-то вмешивается в принятие его решений», — рассказал музыкант.

Лоза гордится сыном. И рад, что смог вырастить не только порядочного человека, но и талантливого артиста.